Издатель «Нового Города» и siapress.ru поздравляет с наступившим 2021 годом

Социологи подсчитали, что счастливых дней в жизни каждого человека гораздо меньше, чем несчастья. Может быть, в этом есть большой смысл — когда человек, испытав потрясение, дальше продолжает жить и ловить эти редкие минуты счастья, которые его заряжают на следующие этапы.

Наверное, нынешний год не надо считать самым плохим в жизни цивилизации, как журнал TIME объявил, а надо просто понять, что он нас научил многим моментам в жизни, многим вещам, которые мы разучились выполнять.

Мы стали ценить свободу мы стали ценить человеческие отношения — тактильные, а не какие-то онлайн. Я желаю от имени редакции СИА-ПРЕСС всем нашим читателям быть ближе друг к другу и ценить то, что на поверку оказывается таким хрупким и зыбким — человеческие отношения. Ура, с Новым годом, друзья!