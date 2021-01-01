Что Бык грядущий нам готовит? Узнаем из гороскопа!

2021 год по восточному календарю – год Металлического (Белого) Быка. После всех событий 2020 года, которые подкинула Крыса, от этого зверя, кажется, можно ожидать еще большего хардкора. Однако, по предсказаниям звезд, грядущий год может стать весьма удачным для трудолюбивых персон, которым следует использовать это время для саморазвития и продвижения по службе. А вот любителям халявы в следующем году вряд ли повезет: Бык – животное справедливое и беспристрастное.

Овен

Вам стоит набраться смелости для осуществления самых заветных желаний. Не бойтесь будущего. Действуйте, пока ситуация позволяет. В семейной жизни могут возникнуть разногласия, встанет вопрос о дальнейшей судьбе совместного будущего. Работайте над отношениями и вы обретете гармонию и покой.

Телец

Им в наступающем году придется работать на износ. Начало выдастся эпичным: непредвиденные затраты, конфликты на работе. Зато весной вместе со снегом растают все невзгоды – наладится личная жизнь. Особое внимание Тельцам стоит обратить на здоровье, оно, в отличие от символа года, не железное. Во второй половине года у Тельцов пойдут в гору профессиональные дела.

Близнецы

Близнецы познают чистую и искреннюю любовь. Ближе к середине февраля настанет благоприятный период для трудящихся в сельскохозяйственной отрасли и сфере услуг. Весной вас одолеют приятные хлопоты: дом, дети. Кажется, что этим счастливчикам удастся «на лайте» пожить какое-то время. Но за такой отдых позже все же придется расплачиваться. После напряженного периода снять стресс помогут спорт и медитация.

Рак

Ракам стоит сбросить с себя тяжелый бэкграунд прошлого года и по полной обновиться: от образа жизни и окружения до гардероба. Приятные перемены ждут и в личной жизни. Скучать точно не придется. Есть шанс даже узаконить отношения. Сказка прервется с приходом холодов. Потребуются силы для решения серьезных вопросов. В конце года стоит включить экономный режим и повременить с необдуманной тратой денег.

Лев

Львы станут любимчиками Белого Быка: фортуна будет улыбаться им везде и во всем. Главное – действуйте. Вы станете одним из немногих, кому удастся отдохнуть и спокойно понежится где-нибудь на лазурном берегу. Тем более, что финансы явно позволят это сделать. Трудности поджидают Львов в отношениях с партнером, но серьезных последствий удастся избежать, если пара найдет компромисс.

Дева

Для Дев год станет настоящим родео с Быком. Если удастся удержаться в седле, то проблемы быстро разрешатся. А дальше выдастся время для восстановления сил. Во второй половине года стоит быть внимательнее к здоровью: есть риск обострения хронических заболеваний. Лазанья по горам и кэмпинги в лесу лучше отложить.

Весы

Год сулит подъем жизненной энергии, вдохновения и нежных чувств к своему избраннику или избраннице. Летом вас захлестнет вихрь страсти и свежих эмоций. В сезон простуд следует быть на страже своего здоровья, а в конце года приготовиться к непредвиденным трудностям с кошельком.

Скорпион

Начало года станет временем для психоэмоционального саморазвития и познания себя как личности. Весна подарит новые ощущения, можно отправиться в отпуск дикарем. Ссоры на личном фронте станут утихать. На работе с коллегами наконец удастся найти общий язык. Однако финансы в конце года споют романсы.

Стрелец

Ваши действия будут иметь большой коэффициент полезного действия, а заряд бодрости духа поможет выбраться из затянувшейся депрессии. Первые месяцы идеально подойдут для решения старых семейных проблем. Весной придется работать больше обычного. Законный отпуск летом никто не отменял: позвольте себе все, о чем мечтали. Под занавес года возникнут небольшие проблемы на работе, но вы все быстро уладите.

Козерог

Девиз года: «Как поработаешь, так и полопаешь». Фортуна будет сопутствовать, так что смело беритесь за сложные проекты – вам они по плечу. Бык сполна вознаградит старания, так что к весне ждите продвижения по карьерной лестнице. Особенно преуспеют творческие люди и госслужащие. В делах амурных выпадет новое знакомство, которое может перерасти в нечто серьезное с киношным хэппи эндом.

Водолей

Водолеям придется несладко. Особенно тем, кто не сумеет найти общий язык с окружающими. Найти баланс и не ранить близких словом или делом – главная задача. В конце зимы поджидает небольшие финансовые приятности, однако в скором времени непредвиденные расходы приведут к нулю. Осторожнее стоит быть пожилым людям. Они – потенциальные жертвы аферистов.

Рыбы

Представителям этого знака где-то повезет больше, чем остальным. Будут свои взлеты и падения, тем не менее вы сможете достичь дзена ближе к весне. Летом плюньте на работу – вам следует хорошенько отдохнуть, чтобы организм не дал трещину от накопившейся усталости. Конец года принесет вам финансовое благополучие и положительную динамику в работе.