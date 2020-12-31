Какая-то болячка, коих было и коих будет миллион, вдруг сделала один из тысячей годов «худшим»? Вздор!

Проклинать уходящий 2020 год так же естественно, как верить в лучшее в году наступающем. Все плохое позади, все лучшее впереди, успокаиваем мы себя и надеемся на лучшее.

А если не обманываться? Если принять очевидное: жизнь соткана из радостей и трагедий, удач и поражений, надежд и разочарований, и так всегда было, так и будет до тех пор, пока люди населяют эту планету.

Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории цивилизации. Вот уж вздор! А 1914-й и следующие четыре года с миллионами жертв от мировой войны и эпидемии испанки? А годы второй мировой с миллионами сожженных в концлагерных печах, миллионами трупов солдат и просто случайных граждан десятков стран? А бомбежки Хиросимы, Вьетнама, а Камбоджа? А сталинский террор? И это только 20-й век! Поискать «худшие года» в 19-м? В любом другом с Христова Рождества и до него?

Если вдуматься, вся человеческая история — это сплошная кровавая драма с самоуничтожением. И что — какая-то болячка, коих было и коих будет миллион, вдруг сделала один из тысячей годов «худшим»? Нет, точно вздор!

Держимся за близких и друзей. Верим в себя и свои силы. И движемся дальше. И не важно, какой год на дворе.