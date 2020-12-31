Какая-то болячка, коих было и коих будет миллион, вдруг сделала один из тысячей годов «худшим»? Вздор!

Проклинать уходящий 2020 год так же естественно, как верить в лучшее в году наступающем. Все плохое позади, все лучшее впереди, успокаиваем мы себя и надеемся на лучшее.
А если не обманываться? Если принять очевидное: жизнь соткана из радостей и трагедий, удач и поражений, надежд и разочарований, и так всегда было, так и будет до тех пор, пока люди населяют эту планету.
Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории цивилизации. Вот уж вздор! А 1914-й и следующие четыре года с миллионами жертв от мировой войны и эпидемии испанки? А годы второй мировой с миллионами сожженных в концлагерных печах, миллионами трупов солдат и просто случайных граждан десятков стран? А бомбежки Хиросимы, Вьетнама, а Камбоджа? А сталинский террор? И это только 20-й век! Поискать «худшие года» в 19-м? В любом другом с Христова Рождества и до него?
Если вдуматься, вся человеческая история — это сплошная кровавая драма с самоуничтожением. И что — какая-то болячка, коих было и коих будет миллион, вдруг сделала один из тысячей годов «худшим»? Нет, точно вздор!
Держимся за близких и друзей. Верим в себя и свои силы. И движемся дальше. И не важно, какой год на дворе.
Мне лично от всей души жаль эвент индустрию, творческие люди оказались не у дел. Онлайн трансляции концертов и фестивалей? Даже говорить не хочется.. Да, на безрыбье, как говорится, и рак рыба, но... Самого главного - обмена энергией не происходит, и суть теряется.
Что попросить у 2021 года? Чтобы не остановились и не сменили прописку наши градообразующие предприятия, чтобы у большей части сургутян была работа, чтобы зарплаты не упали, премии не урезали. Всё остальное выживет, если нефтяники, газовики, энергетики, транспортники будут живы-здоровы.
Чтобы Сильные Округа сего наши городские тепловые сети не отдали, чтобы у честных властителей города хватило сил защитить сургутян, найти выход и сохранить ГТС.
Чтобы образование очнулось и полностью не ушло в онлайн. Чтобы дети не теряли навыки живого общения.
Чтобы медицина Сургута выстояла в эти нелёгкие времена и не теряла своих бойцов в белых халатах.
Чтобы те, кто кормит и одевает, не взвинчивали цены, и малообеспеченные слои населения могли свести концы с концами.
А главное, чтобы не было хуже!..
Есть только миг, за него и держись,
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется Жизнь!».
Прошлое живет только в нашем сознании, также как и наше будущее.
А живет человек только настоящим, только одни миг, все остальное уже его или прошлое, или будущее. Поэтому нельзя оценить так: хороший или плохой был для тебя этот 2020 год. Он был хороший только потому, что он был в каждой твоей секунде бытия и это твоё счастье, потому что ты жил этим настоящим. Пытался что делать, что-то получалось, что-то нет, ты был счастлив или в какой-то миг уже глубока несчастен. Ты переживал или пребывал в спокойствии или даже в эйфории. Однако, достаточно философских взглядов на 2020 год. К нашим баранам! Всё-таки 2020 год был необычный. Люди стали другими. Общество изменилось. Больше стало неопределенности в будущем. Произошёл крах идеалов. Это трагедия человесчства. Таких потрясении в идеалах наверное не было ха все историю цивилизации.В чём-то журнал Time может быть прав. Человечество все своё цивилизации карабкалось наверх к неким идеалам. Через бедствия, войны и лишения. И вот на вершине, в 2020 году человечество глянуло вперёд и увидело пустоту. Нет идеалов не к чему стремиться. Просто не к чему. С этой точки зрения этой худший год в истории. Нет, можно конечно ещё махать крыльями и делать мину при плохой игре. Но «новая реальность» уже наступила. Просто «новая реальность». Тем не менее.
С новым 2021 годом, друзья! Счастья и оптимизма и.главное, веры в себя. И вперёд!