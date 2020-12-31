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​Дед Мороз Юрий Иваныч

Один из «отцов-основателей» Сургута Юрий Важенин поздравляет с Новым годом

​Дед Мороз Юрий Иваныч

Один из «отцов-основателей» Сургута Юрий Важенин поздравил югорчан с Новым годом в необычном амплуа. В образе Деда Мороза Юрий Иванович пожелал всем достойно проводить этот не самый хороший, не самый благоприятный високосный год.

«Он нас научил, что как праздник для нас должны быть простые вещи — ходить без маски, воздухом дышать, улыбаться каждому и руку без опаски подавать», — говорит Дед Мороз, призвав вспомнить детство — вспомнить, как пахнут мандарины, еловые ветки, шишки, вспомнить, как радовались подаркам под елкой.

«Давайте дарить в новом году больше улыбок друг другу, больше радости — чтобы лица наших близких никогда не омрачали ни болезни, ни горести, — пожелал Юрий Важенин. — Мира, добра, благополучия вам всем, друзья!»


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Сегодня в 11:07, просмотров: 220, комментариев: 3
Комментарии:
testimonium paupertatis
не нравится
Сегодня в 11:25
Внезапно, но приятно. Не забывает "отец основатель" про Сургут. Про концессию ту же выразился внятно и четко... Деда Мороза - в мэры! Кто за?
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 11:35
Респект Юрию Ивановичу, почётному Гражданину города Сургута и по совместительству, временно Дед Мороз! С Новым 2021 годом! Здоровья, успехов и удачи в 2021 году, уважаемый Юрий Иванович!
6xz34e
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Сегодня в 11:56
Благодарим за добрые и теплые слова!
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