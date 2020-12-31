Один из «отцов-основателей» Сургута Юрий Важенин поздравляет с Новым годом

Один из «отцов-основателей» Сургута Юрий Важенин поздравил югорчан с Новым годом в необычном амплуа. В образе Деда Мороза Юрий Иванович пожелал всем достойно проводить этот не самый хороший, не самый благоприятный високосный год.

«Он нас научил, что как праздник для нас должны быть простые вещи — ходить без маски, воздухом дышать, улыбаться каждому и руку без опаски подавать», — говорит Дед Мороз, призвав вспомнить детство — вспомнить, как пахнут мандарины, еловые ветки, шишки, вспомнить, как радовались подаркам под елкой.

«Давайте дарить в новом году больше улыбок друг другу, больше радости — чтобы лица наших близких никогда не омрачали ни болезни, ни горести, — пожелал Юрий Важенин. — Мира, добра, благополучия вам всем, друзья!»