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​Новая эпоха?

Можно ли спрогнозировать будущее, внимательно оглядываясь в прошлое?

​Новая эпоха?

«Чтобы понять будущее – надо увидеть прошлое.
Чем пристальнее мы вглядываемся в минувшее, тем больше видим, следовательно, больше знаем, соответственно больше можем».

А.Петров «Сотворение мира»

У меня внутри возникло стойкое ощущение, что с 2021 года наступает новая эпоха в нашей стране, да и в мире, судя по всему, тоже. А можно ли спрогнозировать будущее, внимательно оглядываясь в прошлое?

Не знаю.

Мне посчастливилось застать советскую эпоху, правда, уже уходящую. И вот ее последние «застойные годы» отдельными штрихами мне странным образом напоминают сегодняшний день. Такое же параллельное существование власти и населения, каждый в своей реальности, только тогда народ сидел на кухнях, а сегодня в соцсетях.

Как и тогда, СМИ сегодня поголовно занимаются пропагандой власти, которая также думает, что у нее все хорошо, опираясь на свои собственные высокие рейтинги.

Как и тогда, сегодня любое мнение, не совпадающее с официальным, приравнивается к инакомыслию, к иноагентам и к пятой колонне.

Как и тогда, системе власти в первую очередь нужны лояльные, показушные активисты, которые умеют креативно пропагандировать, раздувать из мухи слона и иметь прочие необходимые для этого таланты.

Как и тогда, сегодня умные, мыслящие, свободные от идеологических догм люди, не готовые жить по принципу «чего изволите?», считаются неблагонадежными и опасными для общества.

Удивительное дежавю.

А что-нибудь изменилось? Да. И многое!

В первую очередь, сами люди. Да, в нас еще много совкового, а в молодежи — прагматичного цинизма. Но мы все равно уже другие, как и само время.

Вирус трезвости ума, непредвзятого отношения к миру, проник во все слои нашего общества. А коронавирус отчетливо обнажил хрупкость материального мира эпохи потребления, этого взращенного веками Колосса на глиняных ногах, когда вдруг оказалось, что никакой, даже самый высокий материальный, социальный, политический или общественный статус никому не гарантирует здоровой и счастливой жизни.

И, кроме того, коронавирус выявил еще одну важную ценность — простого живого общения. Возможно, это только начало истинного выздоровления нашего общества, как бы не парадоксально это звучало. Когда власть поймет, что только открытый, откровенный диалог с обществом является основой здорового государства. А цель у государства может быть только одна — создание реальных условий для счастливой жизни всех граждан страны. Как и стремление каждого человека — быть счастливым!

Чего я всем нам от всей души и желаю в наступающем новом году.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 244, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Глинских
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Сегодня в 17:15
Эдуард, спасибо! Блестящая статья по форме и содержанию!

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