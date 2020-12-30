Успехи и провалы ТОСов в создании снежных городков в спальных районах Сургута

В Сургуте в этом году настоящим подарком для детворы и многих взрослых стала новость о том, что помимо основных новогодних площадок, во дворах появятся снежные городки. Всего их, по планам МКУ «Наш город», должно быть 18. Обустройством объектов занимаются ТОСы (территориальное общественное самоуправление). Предполагалось, что наполнение будет везде схожее: это снежная горка, отвечающая всем канонам безопасности, и оформление в виде фигур из снега. На создание праздничной атмосферы в микрорайонах каждому ТОСу выделено по 200 тысяч рублей. Несколько мест посетили корреспонденты siapress.ru., чтобы своими глазами увидеть, что получилось сделать у самоуправленцев.

Первый городок отрылся, что называется, феерично. Для маленьких жителей 13 и 13а микрорайонов ТОС №25 устроил настоящий праздник с веселыми танцами, зажигательными аниматорами и сладкими подарками. Прокатиться с горки и сделать пару памятных фото в новогоднем антураже можно по адресу Лермонтова, 6/2.

Минус в том, что площадка большая, а локации рассредоточены по всей территории: не хватает уюта, которого, скорее всего, хотели добиться создатели.

Фото: МКУ «Наш город»

Следом за ним завершил работы и ТОС №2 в 3 микрорайоне по адресу проспект Набережный, 74. Здесь жильцы постарались на славу. На детской площадке можно увидеть причудливых героев мультфильмов и сказок: Баба-Яга, доброе приведение Каспер, белочка, главный символ наступающего года – бык, и конечно Дед Мороз со Снегурочкой. Ну а центром притяжения для детворы стала небольшая яркая горка.

Фото: МКУ «Наш город»

Побывали мы и Генерала Иванова. Здесь площадка охватывает целый комплекс домов: 5, 5/1, 7, 7/1 и Быстринскую, 12. Нельзя сказать, что этот объект отличается особым шиком, а даже наоборот. Возможно, ситуацию исправит световое оформление, которое устанавливают как раз сейчас, накануне праздников.

Бросается в глаза то, что снежные фигуры и елка установлены на возвышении, а ведущие к ним лестницы заметены снегом. Так что желающим сделать селфи со Спанч Бобом следует быть осторожными.

Фото: siapress.ru

На бульваре Свободы, 8 особой роскоши тоже не увидишь. Вид горки радостных эмоций не вызывает, зато подъем выполнен качественно: ступени расположены на приемлемом расстоянии, так что забираться на скат детям должно быть весьма комфортно. Стоит отметить и качество исполнения фигур новогодней парочки – Дед Мороз и Снегурочка вырезаны очень умелыми мастерами.

Фото: siapress.ru

Завершает наш список ТОС № 10. Эта одна из самых удаленных от центра города площадок находится в районе Черного Мыса и охватывает жителей сразу четырех домов на улице Нагорной: 3, 11, 13 и 15. Здесь обосновался новогодний квартет. Фигуры установлены на возвышении – это решение антивандальное. Сегодня здесь наносят последние штрихи: обтягивают красочными баннерами неприглядные снежные платформы. Горка расположена рядом со всем этим антуражем, так что здесь, однозначно, можно ставить 5 из 5. И даже то, что сами герои выполнены из пенопласта, не смущает, потому как вид у них более эстетичный, нежели у кое-как выцарапанных из снега Спанч Бобов.

Фото: siapress.ru