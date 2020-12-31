Главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева поздравляет с Новым годом

Дорогие югорчане! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2021 годом!

Преодолевая вызовы времени 2020 года, нам удалось многое сделать, особенно в оказании медицинской помощи. Еще сильнее укрепилось сотрудничество с коллегами – нас объединяет общая цель. Ежедневно мы обмениваемся научными данными, разрабатываем новые подходы в диагностике и лечении.

Пандемия изменила всю жизнь. Сегодня воспоминания об уютных вечерах в кругу друзей вызывают ностальгию. Но мы продолжаем общаться и быть всегда на связи. Пройдет время, прежде чем мы вновь соберемся вместе на массовых мероприятиях и концертах. Однако скоро вернёмся к этому!

Президент Владимир Путин предложил объявить 2021-й годом науки и технологий. Уверена, что именно сегодня настал момент экспериментов и новых идей. Желаю каждому обрести внутреннюю силу, пусть каждый шаг будет твердым. Как сказал Максим Горький: «Уверенность — самая могучая творческая сила».

Пусть 2021 год будет наполнен только радостными событиями и хорошими новостями!