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​Нас проверили на прочность, на верность нашим принципам, целям

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравляет с Новым годом

​Нас проверили на прочность, на верность нашим принципам, целям

Дорогие земляки!

Завершается 2020 год. Он стал испытанием для каждого из нас, каждой семьи в мире.

Изменен привычный уклад жизни. Нас проверили на прочность, на верность нашим принципам, целям. Неизменной остается наша сплоченность, вера в друзей, родных, близких, стремление добиться результатов.

Говорю спасибо нашим медикам, волонтерам, предпринимателям, работающим по принципу: «Югра своих не бросает, стоит за каждого земляка».

Особая благодарность тем, кто нас оберегает, обеспечивает общественный порядок, добывает нефть, газ, строит дороги, жилье, детские сады и школы.

2020 год – Год памяти и славы, Год 90-летия образования нашего автономного округа. Мы чтим заветы первых, храним светлую память о подвигах защитников Отечества, стараемся соответствовать им.

В уходящем году югорские нефтяники добыли 12-миллиардную тонну нефти, ввели в эксплуатацию семь новых месторождений. Югра была и остается одним из ключевых топливно-энергетических, экологических центров в мире.

Наш округ входит в первую десятку регионов по качеству жизни, в первую тройку - по социально-экономическому развитию. Наши показатели занятости, промышленного развития соответствуют стандартам стран организации экономического сотрудничества и развития.

Мы запускаем масштабные инициативы в ключевых компетенциях для России и мира – генной инженерии, освоении трудноизвлекаемых запасов нефти, создании инфраструктуры для развития российской Арктической зоны.

Ближайшие годы – второй мост через Обь в районе Сургута. В 2021 году ПАО «Газпром» начнет строительство магистрального газопровода до города Нефтеюганска. В Когалыме при поддержке нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» начнется строительство нового образовательного центра.

Это наши мосты в будущее.

2021 год – Год знаний в Югре. Интеллект, инновации, стремление к открытиям станут основой нового качества жизни, развития региона.

Встречая Новый год, мы всем сердцем хотим, чтобы наши семьи обходили стороной невзгоды и потрясения, чтобы наши родные и близкие как можно чаще собирались вместе, за одним столом, как в эти праздничные дни.

В новогоднюю сказку югорчанки Анастасии Зайнуллиной «Прилавок с чудесами» заложена такая мысль: «Немного волшебства есть в каждом из нас. В самом светлом уголке нашего сердца. Там, где живут Вера, Надежда и Любовь».

Участник всероссийской акции «Елка желаний» наш земляк, 15-летний Илья из Югорска, загадал, чтобы в новогоднюю ночь он мог сказать «спасибо» югорским врачам.

Илья – особенный подросток, призёр Фестиваля Паралимпийского спорта, активный участник творческих фестивалей и конкурсов. Любимая тетя Ильи тяжело перенесла столкновение с коронавирусной инфекцией. Югорские врачи спасли, выходили ее. Так что эта история для Ильи глубоко личная. Пусть пожелания Ильи, его замечательной семьи о здоровье и благополучии для всех нас обязательно сбудутся.

Пусть в Новом году в каждой югорской семье все будет хорошо. С Новым годом, Югра!


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Сегодня в 09:00, просмотров: 372, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 10:17
С Новым годом, с новым счастьем всех жителей Югры! Успешного 2021 года команде Натальи Владимировне Комаровой в осуществлении обозначенных ее задач на 2021 год!

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