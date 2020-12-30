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​Кто хочет стать главой Сургута? // СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ

Собираем всех предполагаемых кандидатов на пост главы Сургута

​Кто хочет стать главой Сургута? // СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ
Фото: siapress.ru

Ежедневно в специальном разделе «Глава Сургута 2021» мы сообщаем о новых зарегистрировавшихся претендентах на пост сургутского градоначальника. Чтобы иметь перед глазами более-менее полную картину, мы завели список всех претендентов, в который заносим то, что знаем о них.

Этот список комиссия по отбору претендентов проредит 12 января 2021 года — до этого времени, кстати, он будет пополняться. 18 января депутаты думы Сургута из окончательного перечня (он будет существенно короче этого) выберут нового градоначальника.

СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТ ГЛАВЫ СУРГУТА

1. Андрей Инкин, мастер буровой бригады Сургутского УБР-1 ПАО «Сургутнефтегаз»

2. Александр Побережный, руководитель портала «О, Сургут!»

3. Дмитрий Мартышин, ремонтник, сборщик мебели, муж на час

4. Вадим Абдуррахманов, руководитель благотворительного фонда «Территория Надежды»

5. Илья Попов, генеральный директор ООО «КапиталСеверСтрой»

6. Неизвестная, директор частной фирмы, мастер спорта по кикбоксингу, многодетная мать

7. Александр Желамский, консультант бухгалтерского обслуживания, риелтор

8. Алексей Горбатюк, руководитель сетевого издания «Наш Сургут»

9. Игорь Лубягин, безработный

10. Виктор Лыгалов, генеральный директор УК «Возрождение»

11. Артем Теплов, генеральный директор ООО «Брикс»

12. Алексей Рогов, оператор ПАО «Сургутнефтегаз»

13. Олег Довыксиба, электрик ПАО «Сургутнефтегаз»

14. Степан Ерышев, сотрудник НГДУ «Федоровскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

15. Александр Клишин, заместитель директора по экономике и финансам АО «Уралсибгидрострой», руководитель благотворительного фонда «Траектория надежды»

16. Петр Сургутский, эксперт МФЦ

17. Константин Степанов, инженер ПАО «Сургутнефтегаз»

18. Андрей Барышников, индивидуальный предприниматель

19. Неизвестный

20. Неизвестный

21. Неизвестный

22. Неизвестная, сотрудница градообразующего предприятия (не Сургутнефтегаза)

23. Денис Власенко, руководитель ООО «Северстройиндустрия»

24. Евгений Барсов, депутат думы Сургута от ЛДПР

25. Рифат Альмухаметов, клинический психолог Сургутской клинической психоневрологической больницы

26. Вячеслав Навальнев, безработный

27. Неизвестный, инженер градообразующего предприятия

28. Неизвестный, безработный

29. Неизвестная, специалист по цифровым технологиям, Ханты-Мансийск

30. Неизвестный, сотрудник градообразующего предприятия

31. Неизвестная, руководитель отдела продаж частного предприятия

32. Эдуард Кравченко, директор станции техобслуживания

33. Неизвестный, работник строительной сферы

34. Андрей Мамаев, начальник аварийно-восстановительного поезда в ООО «Запсибтрансгаз»

35. Андрей Смольников, сотрудник УБР-1 ПАО «Сургутнефтегаз»

36. Неизвестная, муниципальная служащая Сургутского района

37. Анна Ахметшина, бухгалтер детского сада, многодетная мать, Лангепас

38. Артур Романов, ведущий инженер Сургутских электрических сетей

39. Игорь Карсанов, безработный

Список пополняется.


нравится (6) не нравится (1)
Сегодня в 12:31, просмотров: 586, комментариев: 23
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:19
Задача с двенадцатью неизвестными.

И того в остатке: 26.

Йося спорил, что до 28 будет. Пока объективно не проиграл. Только технически.
Ю.H. Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:23
А почему вы неизвестных не считаете? Они же нам, челяди, неизвестны. Комиссии-то они личики свои открыли уж.
Сергей Б Ю.H.
не нравится
Сегодня в 13:27
Думаете, в этом списке анонимов уже назначенный мэр скрывается?
Ыть Ю.H.
не нравится
Сегодня в 13:29
он просто не считает себя челядью,в отличии от нас
Сергей Б Ю.H.
не нравится
Сегодня в 13:32
А так, чисто Йосю поддержал. Чтоб он в случае выигрыша коньяком поделился.
Ю.H. Ыть
не нравится
Сегодня в 13:33
Ну а наши типа будущие главы, видимо, уже считают. Как в анекдоте: "Водить я еще не научилась, но пешеходов уже ненавижу".
Сергей Б Ыть
не нравится
Сегодня в 13:35
Твоя версия мне тоже нравится.
Ыть Ю.H.
не нравится
Сегодня в 13:35
ну это мы узнаем после 18 января)
или не узнаем
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:46
А потом будет как в другом анекдоте.

Идет мужик через дорогу, вдруг визг тормозов, открывается окно машины, а оттуда мэр: – Для вас козлов переходов наделали, а вы где попало дорогу перебегаете.

Машина уехала, мужик стоит в недоумении: – Вот это мэр в Сургуте, на Вы, да еще и по фамилии всех помнит.

Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:57
В общем анонимов отсеиваем ввиду их ненависти к пешеходам уже на предварительной стадии.

Депутатов тоже. За соучастие.
Ыть
не нравится
Сегодня в 14:16
Вы предвзяты к анонимам товарищ
Бугаева
не нравится
Сегодня в 14:18
На самом деле выборы пройдут 31 декабря во время встречи Комаровой с Богдановым! ;) Хотела бы я на ней поприсутствовать
Ыть Бугаева
не нравится
Сегодня в 14:21
напишите ей директ) мол, пустите я хорошая, принесу мандаринки и оливье
Mobii Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:13
вот так и перехожу дорогу
6xz34e
не нравится
Сегодня в 15:31
Уважаемый Сергей!Присоедините еще одну версию.Наталья Комарова поздравляет Владимира Богданова с Новым Годом,обсуждает новую кандидатуру, и это...нефтяник!Из предложенных ..."зашел мимо" -никто,даже владелец пилотной гильдии.И 100%...,барышня мэром не будет,однозначно!!!Ждем волшебное 18 число будущего года!Удачи новому хозяину города!!!
Mobii 6xz34e
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Сегодня в 15:50
.....минуснул, хотел еще написать, мол, хозяева мы, но уныло признал, что не мы...
Бугаева Ыть
не нравится
Сегодня в 15:52
Ну если бы она сама его вела - то можно было бы попробовать. А то, так же как и Шувалов даже не знает какие там кнопочки тыкать))
йося
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Сегодня в 16:36
Серя, базара нет кончиной поделюсь с удовольствием, токма мы с пацанами на пивас забивались, вчерась заехал к ним поздравить, потому как один из них назвал 35, походу придётся поставляться мне, ну ежели че подгребай, бухать будем маякну.
Что касается завтра, то да НВ приедет как бы значки училка вешать, а на деле будет второй раунд переговоров с ВЛБ, по поводу окончательного согласования кандидатуры. И в этой связи главный претендент ещё не назвался, скорей всего он заявит я пез пяти двенадцать даты Х.
Запасам я попкорном садимся мрудобней и угараем.
Вот назвал же как то давно эдькашмонька Зергут шапито, бл. в натуре как в воду смотрел...
йося Mobii
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Сегодня в 16:43
Ну вот, и назвался, а шос я скажу когда я тебя спали, уж не помню как точно форум назывался, там ещё Лошадь Ильича звездила и Захаркин, они даже до того дотрынделись, ч то потом чуть ли не пере..... (переженились)
И аватарка у тебя была соответствующая фамилии.
Ну это так, что то в ностальжи вдарило.
йося
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Сегодня в 16:44
шлс читаем как хош, гребаный авторедактор, а хош понимам как хочешь
йося
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Сегодня в 16:47
Твою мать, пишу же шос, а он теперь на шлс исправляет, Сиа, че за хрень вы там поставили, по нормальному уж выражаца невмоготу
Ю.H. йося
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Сегодня в 16:55
Ничо мы не ставили, мы сами неграмотные, вот не надо тут!
Флудер
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Сегодня в 19:43
На сайте думы лежат документы, которые нужно представлять кандидатам. Там среди прочего справки с места работы и сведения о доходах за прошлый год, 2019-й, получается.
Ну, ладно, справку может после праздников кто-то ещё по-быстрому сделать и успеет, хотя маловерлятно: кадровикам обычно дня три на это нужно. А вот доходы светить - это многих разумных людей остановит, разумеется. Так что с выдвиженцами, пожалуй, сегодня все. Человека 3 после праздников, кто все документы подготовил, но решил придержать. Вряд ли больше.
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