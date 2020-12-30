Собираем всех предполагаемых кандидатов на пост главы Сургута

Ежедневно в специальном разделе «Глава Сургута 2021» мы сообщаем о новых зарегистрировавшихся претендентах на пост сургутского градоначальника. Чтобы иметь перед глазами более-менее полную картину, мы завели список всех претендентов, в который заносим то, что знаем о них.



Этот список комиссия по отбору претендентов проредит 12 января 2021 года — до этого времени, кстати, он будет пополняться. 18 января депутаты думы Сургута из окончательного перечня (он будет существенно короче этого) выберут нового градоначальника.

СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТ ГЛАВЫ СУРГУТА

1. Андрей Инкин, мастер буровой бригады Сургутского УБР-1 ПАО «Сургутнефтегаз»

2. Александр Побережный, руководитель портала «О, Сургут!»

3. Дмитрий Мартышин, ремонтник, сборщик мебели, муж на час

4. Вадим Абдуррахманов, руководитель благотворительного фонда «Территория Надежды»

5. Илья Попов, генеральный директор ООО «КапиталСеверСтрой»

6. Неизвестная, директор частной фирмы, мастер спорта по кикбоксингу, многодетная мать

7. Александр Желамский, консультант бухгалтерского обслуживания, риелтор

8. Алексей Горбатюк, руководитель сетевого издания «Наш Сургут»

9. Игорь Лубягин, безработный

10. Виктор Лыгалов, генеральный директор УК «Возрождение»

11. Артем Теплов, генеральный директор ООО «Брикс»

12. Алексей Рогов, оператор ПАО «Сургутнефтегаз»

13. Олег Довыксиба, электрик ПАО «Сургутнефтегаз»

14. Степан Ерышев, сотрудник НГДУ «Федоровскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

15. Александр Клишин, заместитель директора по экономике и финансам АО «Уралсибгидрострой», руководитель благотворительного фонда «Траектория надежды»

16. Петр Сургутский, эксперт МФЦ

17. Константин Степанов, инженер ПАО «Сургутнефтегаз»

18. Андрей Барышников, индивидуальный предприниматель

19. Неизвестный

20. Неизвестный

21. Неизвестный

22. Неизвестная, сотрудница градообразующего предприятия (не Сургутнефтегаза)

23. Денис Власенко, руководитель ООО «Северстройиндустрия»

24. Евгений Барсов, депутат думы Сургута от ЛДПР

25. Рифат Альмухаметов, клинический психолог Сургутской клинической психоневрологической больницы

26. Вячеслав Навальнев, безработный

27. Неизвестный, инженер градообразующего предприятия

28. Неизвестный, безработный

29. Неизвестная, специалист по цифровым технологиям, Ханты-Мансийск

30. Неизвестный, сотрудник градообразующего предприятия

31. Неизвестная, руководитель отдела продаж частного предприятия

32. Эдуард Кравченко, директор станции техобслуживания

33. Неизвестный, работник строительной сферы

34. Андрей Мамаев, начальник аварийно-восстановительного поезда в ООО «Запсибтрансгаз»

35. Андрей Смольников, сотрудник УБР-1 ПАО «Сургутнефтегаз»

36. Неизвестная, муниципальная служащая Сургутского района

37. Анна Ахметшина, бухгалтер детского сада, многодетная мать, Лангепас

38. Артур Романов, ведущий инженер Сургутских электрических сетей

39. Игорь Карсанов, безработный

Список пополняется.