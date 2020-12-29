Качество современного жилья: кому-то оно нужно?!

Жму Вашу руку, Александр Коновалов! И разделяю Ваше негодование...

У меня нет претензий к строителям: если Родина сказала: «Надо!» — и пообещала денег, коммерсант ответит: «Есть!». Администрации нужны были квадратные метры. Это рынок — не пришли бы эти, пришли бы другие. Появился спрос — родились предложения. К качеству жилья претензии, видимо, были минимальные, главное — количество! Что ж, получите-распишитесь.

Суметь продать товар сомнительного качества в огромных количествах по неплохой цене — не это ли наиважнейшее качество любого коммерсанта? Историй с мокрыми стенами, промерзающими углами, трещинами, запахом канализации и т. п. в новостройках немало. Лет через 30, возможно, это будут аварийные дома под снос, программа переселения из ветхого и аварийного жилья будет работать и дальше. Только сейчас сносят деревяшки и балки, а через 30 лет поколение сменится и все забудут, как это было раньше, будут новые задачи, сегодняшние новостройки — новое ветхое жилье, деньги в бюджеты всех уровней по-прежнему будут закладываться под эти цели и, скорее всего, в этом вся суть. Как с дорогами. Если один раз их сделать хорошо и ежегодные миллионные ремонтные кампании не проводить, то как жить-то?

Владельцев строительного бизнеса я могу понять, им платят, за качество не очень спрашивают либо сам термин «качество» в документах теперь означает что-то другое, руководители строительных фирм сами в этих домах не живут, строят не для себя, поэтому с ними все ясно. Разрешительные документы в порядке? Комиссией объекты приняты? Все! Кто не согласен — по известному адресу.

Меня всегда удивляло другое. Кто-то ведь покупает это жилье. Добровольно! Сознательно. Оформляет миллионные кредиты и на 10-15-20 лет в кабалу лезет, чтобы выкупить квартиры. Еще и детям своим подрастающим оставят часть ипотечного долга, если дохода лишатся, выйдя на пенсию.

О чем и чем думают эти люди? Парковки в домах дорогие, а где-то мокрые, машины в сырости стоят, где-то нет порядка и автовладельцы ставят свои машины на чужие места, приехал позже — твое место занято. Паркуются во дворах, не проехать, не пройти. Спецтехника останавливается на въезде во двор, потому что заехать не может, «скорая» с носилками бежит через весь двор к машине, качественно почистить от снега невозможно, таксисты не заезжают, каждое утро и каждый вечер транспортный кошмар во дворе. Дети, чтобы дойти до площадки в центре двора, должны быть настолько осторожны, чтобы не оторвать зеркала машин, не зацепить своими велосипедами и самокатами припаркованные авто, не угодить под машину, которая будет лететь по двору, как по трассе или какая-нибудь мадам не посмотрит в зеркала и начнет сдавать назад. Выйти на улицу в таких дворах и вернуться живым — это квест.

А что такое гулять во дворе, когда десятки машин стоят с работающим двигателем? Там нечем дышать! Водители паркуются так, что весь выхлоп достается детям. Безопаснейшая и комфортнейшая городская среда.

Про скудное озеленение можно не говорить. Шумоизоляция в квартирах почти отсутствует, лифт в часы пик надо ждать долго, эвакуироваться в случае пожара тоже надо суметь, подъедут ли к подъеду неизвестно, все дворы заставлены машинами, сможет ли протиснуться пожарная — вопрос, с какого-нибудь 17 этажа по лестнице в задымленном подъезде можно и не добежать.

Школы, садики, поликлиники, центры дополнительного образования — все это либо далеко, либо переполнено. Я, наверное, чего-то не понимаю. Но ради чего можно купить квартиру в этих домах? Ради низкой цены? Это правда стоит всех вышеперечисленных проблем?

До тех пор, пока в таких домах будут покупать квартиры, их будут строить. Выбор всегда есть. Чтобы перестали строить такое жилье, его нужно перестать покупать. Коммерсант, не сумевший продать какой-то товар, сначала будет снижать цену, распродавать, а потом перестанет его производить за отсутствием спроса. Но...

Ведь если человейники строят, значит, это кому-нибудь нужно? Значит кто-то хочет, чтобы они были? Значит кто-то называет такие гетто-муравейники домами?