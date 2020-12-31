Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский поздравляет с Новым годом

Уважаемые земляки!

От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Сургут» сердечно поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Пусть наступающий год станет для всех нас временем открытий и обретений, годом трудовых свершений и простых человеческих радостей!

Новый год и Рождество, прежде всего, добрые семейные праздники. Это счастливые минуты для каждого из нас, потому что нет ничего дороже для человека, чем семейный уют, добрые отношения с близкими и родными.

Желаю здоровья, счастья и успехов вам и вашим семьям, чтобы в каждом доме царили любовь и взаимопонимание, достаток и благополучие, были счастливы дети и здоровы родители. И какие бы испытания не возникали в нашей жизни, главное верить в себя и собственные силы, в поддержку близких, и тогда у неудач просто не будет шанса на победу!

С Новым годом! С Рождеством!