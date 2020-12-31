16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,7932  

Новости

Больше новостей
Следует ли перенести Рождество с 7 января на 25 декабря?
Комментировать
1
Что надо разместить в газпромовской «свечке»?
Комментировать
0
Составляете ли вы для себя планы на 2021 год?

Да 50.5%

Нет 49.5%

Всего голосов: 196

Комментировать
0
Каким для вас стал 2020 год?

Хорошим 22%

Обычным 27.5%

Плохим 45.9%

Не знаю 4.6%

Всего голосов: 218

Комментировать
0
Больше опросов

​Новый год и Рождество, прежде всего, добрые семейные праздники

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский поздравляет с Новым годом

​Новый год и Рождество, прежде всего, добрые семейные праздники

Уважаемые земляки!

От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Сургут» сердечно поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Пусть наступающий год станет для всех нас временем открытий и обретений, годом трудовых свершений и простых человеческих радостей!

Новый год и Рождество, прежде всего, добрые семейные праздники. Это счастливые минуты для каждого из нас, потому что нет ничего дороже для человека, чем семейный уют, добрые отношения с близкими и родными.

Желаю здоровья, счастья и успехов вам и вашим семьям, чтобы в каждом доме царили любовь и взаимопонимание, достаток и благополучие, были счастливы дети и здоровы родители. И какие бы испытания не возникали в нашей жизни, главное верить в себя и собственные силы, в поддержку близких, и тогда у неудач просто не будет шанса на победу!

С Новым годом! С Рождеством!


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 10:12, просмотров: 311, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ясно и морозно: синоптики рассказали, какими будут новогодние каникулы в Югре 1196
  2. ​В Югре детям, чьи родители не платят алименты, выдадут по 20 тысяч рублей 1073
  3. ​В Сургутском дачном кооперативе сгорели дом и баня: есть пострадавшие 975
  4. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 645
  5. ​Праздник Рождества Христова никаких сюрпризов православным сургутянам не обещает 530
  6. ​Отделались испугом и переохлаждением: в Нижневартовском районе трое провалились под лед 527
  7. ​Нас проверили на прочность, на верность нашим принципам, целям 515
  8. Год заканчивается, коронавирус остается: в Югре снова свыше 200 заболевших за сутки 513
  9. ​Плохой хороший год 481
  10. Четверо югорчан, проходивших лечение от коронавируса, скончались накануне 458
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 15472
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 12152
  3. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 11304
  4. ​В Сургуте ради спасения дольщиков администрация отдаст без торгов один из самых важных участков земли в пойме Оби 6962
  5. ​Первая в истории города: в Сургуте начинает работать новогодняя ярмарка 5826
  6. ​Две семьи из Югры едва не замерзли на трассе в Тюменской области 5485
  7. ​Директором департамента образования Нижневартовска назначена Инна Святченко 5139
  8. ​Сплошное «молоко»: Сургут меняет краски в - 42 4348
  9. ​Ищите женщину 4160
  10. Нефтеюганские волонтеры вторые сутки пытаются спасти животных, закрытых без еды в морозы на частной территории 4073
  1. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 16382
  2. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 15472
  3. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13168
  4. ​Непонятно это все 13030
  5. ​Такой Женя нам не нужен! 12515
  6. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12473
  7. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 12152
  8. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 11304
  9. ​Подкоптили дом: на стоянке у жилого дома в Нефтеюганске сгорел ПАЗ 11103
  10. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 9531

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика