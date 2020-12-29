Российское общество, в отличие от власти, в 2020 году продолжило расти, становиться лучше, добрее и умнее

Традиционно заключительный текст года я посвящаю вам, дорогие читатели. Точнее – нам, российским гражданам. Как обычно, по итогам прошедшего и неизменно тяжелого года нас есть за что похвалить.

Кто-то скажет: «Ну, Щеглов вообще с дуба рухнул. В этом году нас всех заперли по домам, и мы покорно заперлись. Сходили с ума по этому несчастному коронавирусу, чуть ли не убивали людей без масок в магазинах и автобусах. Нам перевернули с ног на голову Конституцию, и мы даже не вякнули. Украли будущие выборы с этим трехдневным голосованием. Отравили главного оппозиционера. Ввели пачку запретительно-репрессивных законов – а нашему человеку все божья роса».

Я скажу – да, все это произошло (кроме того, что я с дуба рухнул). Но вы сами как думаете, почему это случилось?

Зачем понадобилось демонтировать Конституцию и укреплять и без того мощную президентскую власть? Зачем размазывать выборы на несколько дней с неограниченным потенциалом к фальсификациям? Зачем травить главного оппонента режима?

Видимо, ровно по той причине, что российское общество растет и взрослеет, как бы многим ни чудилось обратное. Мы хотим больше влиять на власть и выбирать своих руководителей (привет, Екатеринбург!). Мы требуем большего к себе уважения и хотим, чтобы власти говорили с нами на равных, а не как с детьми, и считались с нашим мнением (привет, Хабаровск!). Мы хотим, чтобы принципиальные решения принимались только после нормального общественного обсуждения и одобрения со стороны горожан (привет, Сургут!).

Мы стали более скептичными, критичными и требовательными по отношению к власти. Не менее 15 миллионов человек не поленились и открыто заявили о несогласии с поправками в Конституцию (де-факто – с продлением полномочий президента на неограниченный срок). А сколько голосов «пропало» в ходе голосования и подсчета? Сколько еще граждан проигнорировали этот плебисцит ввиду его, мягко говоря, сомнительной законности и полной неподконтрольности?

Мы стали больше помогать друг другу. Меньше видеться вживую – да, вынужденно и, надеюсь, временно. Но больше помогать. Какой подъем испытало волонтерское движение – не только казенное, но и добровольное гражданское.

В общем, мы с вами растем. Нас уверяют в обратном. Нам говорят, что мы неразумные дети, которым нужна опека мудрых взрослых дяденек из больших позолоченных кабинетов. Нам говорят, что у нас рабская психология, и «дары свободы» нам будут не просто бесполезны, но даже вредны. Нам говорят, что людей, качающих права на какие-то там выборы или прочие «оторванные от жизни потребности», критически мало, и что они вообще либо маргиналы, либо иностранные агенты.

Нам много чего говорят. Пытаются ввести в гражданскую апатию и заставить жить в режиме выученной беспомощности. Надо признать – зачастую у них это получается. Но окончательно не получится. Российское общество уже переросло свое руководство по многим, если не всем параметрам. Оно более зрелое, умное, образованное, компетентное, просвещенное. И мы точно сможем изменить жизнь в стране к лучшему.

Напоследок. Я говорил, что мы стали больше помогать друг другу. Прямо сейчас, в эти часы, оставшиеся до Нового года, десятки тысяч россиян бьются за маленького человека Мишу Бахтина из Екатеринбурга. У него СМА, он в тяжелом состоянии, укол Золгензмы нужен в ближайшее время. Из 150 миллионов рублей, которые необходимы для покупки препарата, небольшими пожертвованиями собрали 120 миллионов. Остался один небольшой рывок. Мы можем вместе сделать новогоднее чудо и подарить этому мальчику жизнь.

Я просто напомню, что Фонд национального благосостояния России за 2020 год вырос с 7,7 до 13,4 триллионов рублей. Но наше государство предпочитает тратить деньги на все, что угодно, включая войны, помощь дружественным диктаторам и циклопические храмы, а не на спасение детских жизней. Приходится гражданам все делать самим.

Ладно, что уж. Мы справимся.

С Новым годом! Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!