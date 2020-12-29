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​Наши победы – 2020

Российское общество, в отличие от власти, в 2020 году продолжило расти, становиться лучше, добрее и умнее

​Наши победы – 2020
Фото siapress.ru

Традиционно заключительный текст года я посвящаю вам, дорогие читатели. Точнее – нам, российским гражданам. Как обычно, по итогам прошедшего и неизменно тяжелого года нас есть за что похвалить.

Кто-то скажет: «Ну, Щеглов вообще с дуба рухнул. В этом году нас всех заперли по домам, и мы покорно заперлись. Сходили с ума по этому несчастному коронавирусу, чуть ли не убивали людей без масок в магазинах и автобусах. Нам перевернули с ног на голову Конституцию, и мы даже не вякнули. Украли будущие выборы с этим трехдневным голосованием. Отравили главного оппозиционера. Ввели пачку запретительно-репрессивных законов – а нашему человеку все божья роса».

Я скажу – да, все это произошло (кроме того, что я с дуба рухнул). Но вы сами как думаете, почему это случилось?

Зачем понадобилось демонтировать Конституцию и укреплять и без того мощную президентскую власть? Зачем размазывать выборы на несколько дней с неограниченным потенциалом к фальсификациям? Зачем травить главного оппонента режима?

Видимо, ровно по той причине, что российское общество растет и взрослеет, как бы многим ни чудилось обратное. Мы хотим больше влиять на власть и выбирать своих руководителей (привет, Екатеринбург!). Мы требуем большего к себе уважения и хотим, чтобы власти говорили с нами на равных, а не как с детьми, и считались с нашим мнением (привет, Хабаровск!). Мы хотим, чтобы принципиальные решения принимались только после нормального общественного обсуждения и одобрения со стороны горожан (привет, Сургут!).

Мы стали более скептичными, критичными и требовательными по отношению к власти. Не менее 15 миллионов человек не поленились и открыто заявили о несогласии с поправками в Конституцию (де-факто – с продлением полномочий президента на неограниченный срок). А сколько голосов «пропало» в ходе голосования и подсчета? Сколько еще граждан проигнорировали этот плебисцит ввиду его, мягко говоря, сомнительной законности и полной неподконтрольности?

Мы стали больше помогать друг другу. Меньше видеться вживую – да, вынужденно и, надеюсь, временно. Но больше помогать. Какой подъем испытало волонтерское движение – не только казенное, но и добровольное гражданское.

В общем, мы с вами растем. Нас уверяют в обратном. Нам говорят, что мы неразумные дети, которым нужна опека мудрых взрослых дяденек из больших позолоченных кабинетов. Нам говорят, что у нас рабская психология, и «дары свободы» нам будут не просто бесполезны, но даже вредны. Нам говорят, что людей, качающих права на какие-то там выборы или прочие «оторванные от жизни потребности», критически мало, и что они вообще либо маргиналы, либо иностранные агенты.

Нам много чего говорят. Пытаются ввести в гражданскую апатию и заставить жить в режиме выученной беспомощности. Надо признать – зачастую у них это получается. Но окончательно не получится. Российское общество уже переросло свое руководство по многим, если не всем параметрам. Оно более зрелое, умное, образованное, компетентное, просвещенное. И мы точно сможем изменить жизнь в стране к лучшему.

Напоследок. Я говорил, что мы стали больше помогать друг другу. Прямо сейчас, в эти часы, оставшиеся до Нового года, десятки тысяч россиян бьются за маленького человека Мишу Бахтина из Екатеринбурга. У него СМА, он в тяжелом состоянии, укол Золгензмы нужен в ближайшее время. Из 150 миллионов рублей, которые необходимы для покупки препарата, небольшими пожертвованиями собрали 120 миллионов. Остался один небольшой рывок. Мы можем вместе сделать новогоднее чудо и подарить этому мальчику жизнь.

Я просто напомню, что Фонд национального благосостояния России за 2020 год вырос с 7,7 до 13,4 триллионов рублей. Но наше государство предпочитает тратить деньги на все, что угодно, включая войны, помощь дружественным диктаторам и циклопические храмы, а не на спасение детских жизней. Приходится гражданам все делать самим.

Ладно, что уж. Мы справимся.

С Новым годом! Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!


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Сегодня в 13:54, просмотров: 373, комментариев: 4
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:53
Трудный год выпал на долю России. Да и Сургут тоже потрясло. Та концессия ГТС, та смена Главы города на переправе. И ковид не обошёл стороной город. Режим повышенной готовности. Меньше стал общаться непосредственно и бывать в общественных местах. Опять же эти маски и перчатки. Дистанционная работа и учёба. Изменения Конституции РФ, болезнь Навального, Хабаровск, Карабах, Беларусь. Столько событий. Но всё-таки преодолели и не впали в депрессию. И новый 2021 год встречает с оптимизмом. С новых планов громадьем. С Новым градоначальником Сургута (можно быть уверенным он оправдает наши надежды). С Новым преобразованием улиц и площадей города ( центральная площадь и проспект Ленина). С Новым автовокзалом. С Новым железнодорожном вокзалом. С Новым зданием городской и окружной администрации в Сургуте. С Новым заместителем Губернатора ХМАО. С Новым центром материнства и детства. И ещё десятки сотни нового, что делает город краше с каждым днём. Провожая старый год, оставляем в нем все хорошее и все плохое. Это уже История Встречаем Новый год с надеждой и оптимизмом, что «жить станет лучше- жить станет веселее». С Новым годом, с Новым счастьем, друзья!
Сергей Б
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Сегодня в 15:53
Ну, Щеглов вообще с дуба рухнул – российское общество, в 2020 году продолжило расти.

Если в прямом смысле, то продолжает вымирать.

«Рождаться югорчане реже (и чаще) не стали, а вот смертность выросла почти в два раза. В Югре в 2020 году показатели смертности практически сравнялись со статистикой рождаемости». Причем рост смертности происходит в основном за счет смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а не от говида. Это в благополучном регионе России.

В переносном смысле тоже – деградация.

Вместо отстаивания своих прав, интересов и доходов, потешные требования к власти – хотим все что угодно, только не роста личного благосостояния.

«Мы хотим больше влиять на власть и выбирать своих руководителей.»

«Мы требуем большего к себе уважения и хотим, чтобы власти говорили с нами на равных, а не как с детьми, и считались с нашим мнением.»

«Мы хотим, чтобы принципиальные решения принимались только после нормального общественного обсуждения и одобрения со стороны горожан.»

А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо.

Alkonowa1ow Сергей Б
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Сегодня в 18:11
Да это правильная мысль. Повышение материального благостояния граждан- вот ГЛАВНОЕ, о чем должны думать все, кому доверена власть в стране. Это ключ и повышению рождаемости и к росту численности населения страны. Рост материального благосостояния - это обеспечение счастливого детства всех детей , а не только мажоров. Это достойная жизнь всех пенсионеров. Такую задачу в своё время ставили вожди «тоталитарного режима» («кровавого совка»сказали бы Либералы) от Сталина до Брежнева и кажется у них это получалось. Потому не крути их деятельность, как «кровавого и авторитарного режима», но на всех их партийных съездах «коммунистические вожди» говорили о необходимости повышения материального благосостояния граждан. Постоянно и последовательно это звучало «красной нитью» на всех съездах. Читайте. Это опубликовано в официальных материалах. О безработице речи тогда не было совсем, наоборот тунеядцев принудительно заставляли трудиться. «Кто не работает -тот не ест». Если эту идею повышения материального благосостояния всех граждан РФ принять сегодня, как национальную идею ( отбросив либеральные и европейские ценности к «чертям собачьим»), то уже сейчас многие проблемы нашей реальной жизни могли бы исчезнут автоматом и прежде всего демографические проблемы. Кстати, есть два примера в двух постсоветских республиках произошёл демографический взрыв: в Узбекистане и в Азербайджане, где численность население увеличилось в два раза за послед6ие тридцать лет. И похоже там либеральные ценности, а тем более европейские (ЛГБТ) далеко не почете. А возможности для повышения материального благосостояния граждан нашей страны есть. Страна богатая человеским и природным капиталом. Необходимы только экономические реформы и повышение производительности труда. Давеча, Мишустин анонсировал увольнение заместителей министров в 45 ведомствах. Вот примерчик повышения ПТ и снижения затрат только на аппарат управления. А если в каждой Губернии сократить по одному заму. Что Вы! Это будет прорыв. А пока таких «дыр» в экономике ещё хватает. Порой у нас «один с сошкой, а семеро с ложкой». Оттого и буксует Программа ликвидации бедности в стране, анонсированная Президентом РФ. Однако, Правительство Мишустина настроено решительно решить эту проблему. Да и Белоусов тоже реализует свои планы по повышению эффективности производства путём огосударствления ряда отраслей экономики после управления ими «эффективными собственниками». Будем ждать в 2021 году повышения ПТ и роста ВВП и, следовательно, повышения уровня жизни граждан.
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:37
Они, кто ЗАХВАТИЛ власть в стране, только об этом и думают – о повышении собственного материального благосостояния. На все остальное перечисленное им нацрать. Даже ума особенно не надо чтобы это понимать.

И все эти взывания к власти – это надо совсем мозгов не иметь, чтобы не понимать кому они нужны эти взывания. Или яйц.

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