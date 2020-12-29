Как ОНФ работает в тандеме с администрацией Сургута

Отчет о проделанной работе по реализации национальных проектов РФ Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в ХМАО-Югре с участием администрации Сургута за период с 2018 по 2020 годы



В соответствии со стратегическими целями страны до 2024 года, определенными соответствующим указом президента России от 3 августа 2018 года, правительство РФ разработало национальные программы по 12 направлениям, в которых реализуются и запланированы десятки национальных проектов. Эффективность их реализации должна оцениваться по системе показателей, и эксперты Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в ХМАО-Югре активно принимают участие в оценке — например, в общественных приемках выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий города Сургута.

Главная задача муниципалитетов — это взаимодействие с общественностью, необходимо прислушиваться к жителям города, мнение которых по реформированию социальной сферы в рамках национальных проектов должно быть услышано не только на стадии приемки работ, но и на стадии планирования. И практика взаимодействия ОНФ и администрации города показала, что работа в тандеме способствует достижению высоких показателей.

Так, в 2018 году в Сургуте активисты Общероссийского народного фронта при содействии администрации города Сургута вместе с инициативными горожанами провели большой субботник в рамках акции «Генеральная уборка», а в 2019 году — генеральную уборку в преддверии Дня Победы.

В рамках мониторинга исполнения контрактов по проекту «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» проводились ежегодные мониторинги автодорог, межквартальных проездов, в ходе которых были отражены самые проблемные участки и определена очередность ремонта. Более десяти аварийных участков дорог, отмеченных на интерактивном сервисе ОНФ «Убитые дороги», были приведены в нормативное состояние.

На «Карту убитых дорог» горожане выставляют не только участки городских магистралей: большое количество жалоб традиционно связано с плачевным состоянием внутриквартальных проездов, которые уже не одно десятилетие из-за бесхозяйности остаются без внимания. В соответствии с обращениями сургутян принято решение внести в городскую программу благоустройства на 2021-2022 годы подпрограмму по благоустройству придомовых территорий и внутриквартальных проездов. Первый проезд вдоль домов 37/1 и 37/2 от улицы 30 лет Победы до улицы Генерала Иванова, как пилотный вариант уже отремонтирован в октябре 2020 года.

Работа по благоустройству ведется даже в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19: в 2020 году ОНФ в Югре удалось произвести оценку качества выполненных работ Центральной площади Сургута, парка «Кедровый лог», парка в 40 микрорайоне и других социально-значимых для города объектов.

Еще одно направление работы — проект «Равные возможности — детям», в рамках которого эксперты Общероссийского народного фронта в Югре совместно с департаментом образования Сургута организовали «Родительскую школу» на базе Сургутского государственного университета. Курсы для родителей по основам детской психологии и педагогике проводятся в Сургуте уже второй год, за это время свои знания по психолого-педагогической компетентности повысили более двух с половиной тысяч мам и пап, а также законных представителей. «Равные возможности — детям» — это площадка для обсуждения механизмов, которые помогут детям и родителям справиться с проблемными ситуациями в разные периоды взросления: переход из детского сада в школу, подростковый период.

Одним из важнейших направлений работы для ОНФ в Югре остаются благотворительные проекты. В 2020 году при содействии администрации города в рамках Всероссийской акции «МЫ ВМЕСТЕ», «ТЕЛЕЖКА ДОБРА» в магазинах города были установлены корзины, специальные боксы, куда покупатели могли пожертвовать продукты питания для нуждающихся граждан, находящихся на самоизоляции в период коронавируса. Все собранные продукты по спискам соцзащиты распределены по семьям самых нуждающихся жителей города. В настоящее время совместно с медицинским институтом Сургута в рамках акции «МЫ ВМЕСТЕ» отлажена работа колл-центра, в котором студенты-медики СурГУ и медицинского колледжа в пяти городских поликлиниках, помогая докторам, ведут обзвон пациентов по вопросам коронавируса.

Работали и с точечными обращениями сургутян, нуждающихся в адресной помощи. Так, после обращения жителя, в семье которого проживает тяжелый инвалид по адресу: ул. 30 лет Победы д. 42/1, ОНФ совместно с городской администрацией и УК «Сервис-3» оборудовали двор пандусами, обустроили спуск для инвалидной коляски в сквер рядом с домом и парковочное место для инвалида.

В июне 2019 года на прямую линию президента Российской Федерации поступило обращение от Игоря Сулайбановича Кадиева, проживающего по адресу: пр. Ленина, д. 56, по вопросу устройства пандуса на входной группе подъезда №4 для ребенка-инвалида. На сегодняшний день при содействии администрации города Сургута данный вопрос решен.

Также совместными усилиями ОНФ и администрации Сургута выделена квартира в новом доме пенсионерам Волукас, проживающих три года в расселенном доме на ул. Поливанова, 10.

Согласно указу президента РФ, к 2025 году планируется перевести всех российских школьников на односменное обучение — это решение требует дополнительных школьных мест, в связи с чем эксперты ОНФ совместно с администрацией Сургута с 2019 года ведут контроль строительства новых школ, расположенных в 38, 32 и 33 микрорайонах города. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, 1 сентября 2021 года детям откроются двери новых школ.

Часть детей живут за городом — в дачных кооперативах. В рамках проекта ОНФ «Дорога в школу» после обращения жителей дачных поселков «Ветеран», «Юбилейный, «Рябинушка», «Кедровый лог» и «Автомобилист» продлен маршрут рейсового автобуса, который сегодня заходит в кооперативы. Расписание скорректировано с учетом потребности школьников. Также в рамках этого проекта после проведения регулярных ежегодных мониторингов с участием представителей администрации, сотрудников ГИБДД, муниципалитет направляет в адрес ОНФ дорожную карту по выявленным нарушениям, которая дает четкое понимание по срокам устранения замечаний.

Необходимо отметить, что у Регионального отделения ОНФ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре сложилось конструктивное взаимодействие с администрацией города. Среди всех городов Югры Сургут имеет наибольшее количество решенных предложений активистов ОНФ. Такое взаимодействие, когда общественники подсвечивают проблемы, а городские власти оперативно их решают, напрямую влияет на качество жизни горожан. Этот положительный опыт должен и может быть тиражирован в других муниципалитетах автономного округа.

«Выражаю благодарность команде администрации города, лично экс-главе Сургута Вадиму Николаевичу Шувалову, а также активистам ОНФ, жителям города за активное участие, — прокомментировал итоги работы член Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Рустем Юсупов. — С наступающим Новым годом!»