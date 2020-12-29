Еще один вариант спасения сургутских дольщиков

Есть выход, когда можно не привлекать операции с землей под невыгодные городу условия инвесторов. Какой? Просто взять кредит в банке и нанять подрядчика для достройки проблемных домов. Достроенные квартиры далее реализовать и рассчитаться с банком за кредит и проценты по кредиту.

Тогда даже можно вообще обойтись без окружного бюджета. Если бюджет, то возникнет бюрократизм.

А подрядчика найти при деньгах в кармане городской администрации легко — стоит только свистнуть. И набегут. Вроде как и управление капитального строительства когда-то городское было и могло бы взять функции заказчика — застройщика проблемных домов.

Что это за проблема такая? Что за необходимость в этом невыгодном для города оборота ценной, на вес золота, земли? Город прокредитуется в любом городском банке запросто. Без проблем.

Не нужно связывать недостроенное дольщиком жилье с городскими землями. Не надо. Нехорошо это. Совсем нехорошо. Невыгодно. Стоит вспомнить схему спасения совхоза «Северный» через продажу дамбы ГРЭС. Вроде благое дело, а вышло все не так просто. Вернее, вышло быстро, но бюрократия таких дел требует более длительных процедур — иначе конфликт с законом. Первое — это провести оценку стоимости песка. Раз. Месяц займет. Тот же тендер на продажу провести. Два. Еще месяц-два и далее по списку. Полгода бы заняло, если не больше.

Кредит же можно взять и в несколько дней. А погасить его согласно графику после продажи того же песка, городской земли и другого имущества. Обычная хозяйственная бюрократическая рутинная работа администрации с вверенным ей городским имуществом. Так же как и с концессией ГТС. Тут нужна экспертиза независимая и другие оценочные процедуры этого эпохального для города расставания с ее имуществом. А если с «бухты-барахты» делать, то прокол будет. Как пить дать прокол.

И так вдруг образовавшаяся срочность с дольщиками потребует от администрации значительных уступок инвестору. А ей это надо? Плата за срочность неадекватна тем уступкам с землей, к которым администрацию принуждает инвестор. Ему выгодно, а городу — нет.

Выход всегда есть. Надо только действовать в интересах города и его жителей. Не спеша, последовательно и постоянно.

Комментарий к материалу «В Сургуте ради спасения дольщиков администрация отдаст без торгов один из самых важных участков земли в пойме Оби»