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​Не короной единой

2020 год: не только пандемия, но и технологические победы

​Не короной единой
Фото: siapress.ru

Безусловно, выкатившийся на финишную прямую 2020-й выдался крайне непростым — инфернальный блеск вирусной короны так или иначе отразился на всех сферах общественной жизни. Но не спешил бы однозначно говорить о том, что год прошел под знаком пандемии. Скорее, под знаком технологий противостояния вирусу. На глобальный вызов ученые ответили вакциной. Решили задачу и доказали, что созидать можно и нужно в любых условиях.

Тем более что на нынешнем, не слишком стабильном общем информационном фоне особенно востребованы конкретные примеры «штатных» технологических побед. Из инновационного центра «Сколково» поступило уведомление по заявке на экспертную оценку нашего очередного стартапа — новейшей технологии, разработанной в дочернем предприятии профессиональной командой ученых.

Итог: предложенная нами технология применения демпферных сплавов при производстве буровых долот признана перспективной к внедрению в промышленное производство не только в России, но и в международном масштабе. На практике это означает значительное сокращение затрат при бурении скважин за счет снижения вибрации и износа буровых долот. Для предприятий сферы разведки и добычи полезных ископаемых по всему миру подобные примеры оборачиваются ощутимой оптимизацией издержек и подтверждением результативности инновационного подхода.

Таким образом, еще один наш стартап получил статус резидента «Сколково», а отрасль в целом – очередную прикладную разработку. Работа продолжается, ее плоды полезны и востребованы как бизнесом, так и научным сообществом.

Уходящий год, конечно, осложнил общую ситуацию, но, по крайней мере, в России неразрешимых задач не поставил. Возможности для развития технологий по-прежнему широки, горизонт планирования не нарушен, созидательный потенциал неоспорим. Как его реализовать в полной мере, это уже личный и осознанный выбор для каждого. К примеру, мы свой давно для себя сделали, даже с поправкой на штормовые предупреждения 2020-го.

Повышение инвестиционной привлекательности новых проектов и технологий в нашей системе достигается сухой точностью расчетов, разбавленных в нужной пропорции научным обоснованием последующей рыночной капитализации готового инновационного продукта. Отмечу, без использования при этом теневых «кабинетных ресурсов» в пользу большей самостоятельности в решениях. За такой отчасти вегетарианский подход регулярно «прилетает» от критиков и скептиков разной степени компетентности, информированности и способности к ясным формулировкам в претензиях. Но его можно разделять, можно критиковать. Это тоже на выбор.

В заключение – к вопросу о возможностях и потенциале: Указом Президента Российской Федерации 2021-й объявлен в нашей стране Годом науки и технологий.

С наступающим Новым годом, уважаемые друзья и коллеги! Здоровья, добра, благополучия и удачи вам и вашим близким!


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Сегодня в 18:20, просмотров: 132, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:06
За всеми этими инновациями – народ нищает. Вот в чем дело. Но Михаилу Сердюку, представителю российского истеблишмента, который при любом раскладе в наваре – этого не понять. Ему и во время чумы пир.

С наступающим Новым годом…

Сергей Б
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Сегодня в 20:10
Кролики – это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса.
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