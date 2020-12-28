Владимир Путин, похоже, отказался от идеи восстановления Советского Союза

В конце года принято подводить итоги. Мне представляется, что главным разочарованием российских патриотов в уходящем году стал тот факт, что президент Путин не собирается восстанавливать Советский Союз.

Хотя возможности для этого были. Как только начались протесты в Белоруссии, российские патриоты заговорили о присоединении этой республики и создании подлинно союзного государства. Если бы Россия и вправду ввела свои войска в Белоруссию, свергла президента Лукашенко и провела референдум о воссоединении, это стало бы самым большим подарком русскому и белорусскому народам. Потому что президент Лукашенко — это единственный человек, упорно не желающий объединения двух наших стран.

Чисто технически военная операция никакой сложности не представляла. Только здесь есть одно «но». И заключается оно вовсе не в каких-то мифических санкциях Запада. Не факт, что их вообще бы объявили. Дело в другом. Белорусы в этом году ярко продемонстрировали, что не желают мириться с фальсификацией выборов и ради торжества справедливости готовы вести кампанию гражданского неповиновения. Зачем президенту Путину такой народ?

Затем началась война в Нагорном Карабахе, и патриоты вновь заговорили о присоединении — на этот раз Армении и НКР. А потом, мол, и Азербайджан от безысходности к нам подтянется. Только здесь ситуация еще сложнее, поскольку на одной чаше весов геополитические интересы нашего единственного союзника в Закавказье, а на другой — газопровод «Турецкий поток». Сколько сил Путин положил для того, чтобы продавить этот проект, санкции Турции ради него объявлял (сбитый турками самолет был только поводом), и что теперь — из-за Армении все псу под хвост? В этих условиях наш президент предпочел компромисс в виде раздела Нагорного Карабаха между армянами и азербайджанцами.

Кстати, здесь можно провести параллель с Косово. Это мифы, будто Россия была намерена отстаивать права Сербии на весь этот край. Российские войска вовсе не собирались воевать с албанскими сепаратистами (нам своих на Кавказе хватило) и уж тем более не собирались помогать сербам в этнических чистках в Косово. В Кремле считали идеальным вариант раздела Косово на сербскую и албанскую часть, и только позиция объединенной Европы не позволила этого сделать.

Третье разочарование патриотов заключается в том, что президент Путин упорно не желает признавать такие чисто русские республики, как ДНР, ЛНР и Приднестровье.

Так что не будет никакого СССР 2.0. Забудьте.