Сургут может использовать продающиеся по дешевке здания для резкого роста культурного потенциала

Если честно, меня прямо поразил наш обзор продаваемых в Сургуте бизнес-объектов. Чтобы столько мощных зданий одновременно искали покупателя – кажется, в нашем городе такого не бывало. Это выглядит на первый взгляд как крах и разбегание бизнеса в разные стороны (так и есть), но это же может открыть новые возможности, если правильно взяться за вопрос.

Понятно, что самое первое – это «Вершина». Я вообще не понимаю, зачем округу недострой «Газпром переработки» (если только его даром не отдают), когда можно за смешные для региона деньги – 550 млн рублей – купить целую «Вершину». Эта сделка выглядела удачной даже когда архитектурный шедевр Эрика ван Эгераата стоил миллиард, а сейчас смотрите еще в два раза круче.

Можно взять здание, подтянуть бизнес – да хоть по той же концессии – и сделать прямого конкурента «Ельцин-центру» и другим крупным музейно-выставочным площадкам. И бесконечно проводить там классные мероприятия и таскать десятки тысяч посетителей-туристов в город только на этом основании.

А тут еще разные «Аквилоны» и «Джуманджи» пустуют – тоже варианты для «реновации» культуры в Сургуте. Вот, например, в Тюмени был случай, когда частник владел старым кинотеатром и ничего там не делал, хотя бы обязан по обременению. У него это здание изъяли и поселили в нем молодежные любительские театры. То есть отдали ребятам, которые просто в свободное время для удовольствия практиковались в театральном искусстве и делали постановки. Сейчас там проходят всякие международные фестивали и прочие интересные вещи.

Ну, то есть – за довольно небольшие деньги можно создавать новые культурные, интеллектуальные, просветительские точки в Сургуте. Для этого нужно слегка пораскинуть мозгами, подсмотреть форматы у других городов, создать на основе этого какой-то свой проект – и вперед.

Вот вам и одно из пожеланий для нового главы.