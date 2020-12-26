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​Чем больше наблюдаю за пиаром «Единой России», тем больше верю в отравление Навального

Система управления страной разлагается одинаково и по всем направлениям

​Чем больше наблюдаю за пиаром «Единой России», тем больше верю в отравление Навального
Фото vk.com

Теперь стало ясно! Установленно точно! Подкармливание сургутских врачей – это не инициатива отдельных депутатов, а установка партии. Фотоотчет заместителя председателя думы Артема Кириленко о «выполненном задании» не оставляет никаких сомнений.

И это в мороз 40 градусов! Бедняга.

Но вернемся к названию. Какая связь между отравлением Навального и подкармливанием врачей?

Вот представьте. Партия власти, хозяйничающая двадцать лет и имеющая доступ к неограниченным финансовым и административным ресурсам, вступает в предвыборную гонку. Гонку в условиях еще не виданных для нее антирейтингов. С целью, поставленной президентом, – получить две трети мандатов в государственную думу.

Ничего себе задачка! И казалось бы в данных условиях и при постановке таких целей необходимо мобилизация всех, в том числе и творческих ресурсов. Но вы только посмотрите, что они устроили.

Сама идея подкармливать медиков – это заострение внимания на проблемах системы здравоохранения. В данном конкретном случае – на том, что руководство системы здравоохранения не смогло обеспечить медиков базовыми потребностями в виде горячего питания. И «Единая Россия» как партия власти несет прямую ответственность за это. То есть, другими словами, сама идея кормить медиков оборачивается против авторитета «ЕР» как управляющей страной партии.

Теперь давайте обратим внимание на организацию и сопровождение пиар-акции. Ее масштаб носит как минимум городской, а на самом деле, вполне возможно, федеральный масштаб. Все без исключения депутаты-члены, должны будут сфоткаться с пакетиками.

Так вот партия даже не удосужилась заказать фирменные пакеты. Не удосужилась сопроводить профессиональным фотографом. Да, собственно говоря, кроме централизованной подготовки продуктов и раскладывания их по пакетам – никакого сопровождения. Депутатам это тоже не сильно надо. Они отбывают номер. В результате с фотографий на нас смотрят не достойные благодетели, за которых хочется голосовать, а замершие бедолаги с пакетами из «Ашана».

А ведь где-то в уютных московских офисах партийные функционеры строят планы, разрабатывают стратеги, готовят доклады. И на их глянцевых презентациях, которые они везут в Кремль, все четко и весело. В то время как на местах, в реальности исполняют такое, что дико раздражает, выглядит комично и наносит прямой удар по репутации «ЕР».

Причины такой деградации партии власти банальны. Отсутствие конкуренции и отрицательный кадровый отбор. Как, собственно, и во всех других государственных структурах. Те же самые процессы разложения и тлена захватили исполнительную власть, контролирующие, правоохранительные, судебные органы. В том числе и органы безопасности. А что? Они то же находятся в той же зараженной среде и деградируют по тем же законам.

Поэтому у людей, которые работают внутри вышеперечисленных систем, или напрямую с ними сталкивающихся, не возникает никаких сомнений, когда они наблюдают за фееричной историей отравления Навального, в том числе и этого трагикомичного разговора с персонажем из ФСБ.


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Сегодня в 22:33, просмотров: 80, комментариев: 0
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