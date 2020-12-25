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​Ищите женщину

Наталья Владимировна нас всех ещё удивит

​Ищите женщину

Наконец, через три недели т.н. «избирательной кампании», заявился первый серьезный кандидат на должность главы Сургута, имя которого хотя бы о чем-то говорит сургутянам, — предприниматель, меценат и депутат от партии ЛДПР Евгений Барсов.

Но не стоит обольщаться: для Барсова самовыдвижение на главу, в отличие от его безвестных «конкурентов» по «гонке», нынешние «выборы» — бесплатная возможность заявить о себе перед выборами будущими, то есть выборами в городскую думу. Те остальные 24 или 25 человек тоже, вероятно, репетируются перед выборами в думу, но, в отличие от Барсова, никому из них не светит ни депутатство, ни тем более мэрство.

Но вот Барсов своей заявкой заинтересовал. Фактически он купил билет на закрытую вечеринку, где можно переговорить с нужными людьми. Своим присутствием в списках соискателей он придаёт этим выборам хоть какое-то звучание, ну а взамен... Наверняка у Евгения Вячеславовича есть идеи, о чем и с кем пообщаться накануне грядущего и такого напряженного политического сезона.

И Евгений Барсов не последний «серьезный» участник «выборов главы». Должны добавиться ещё парочка — чтобы скучный цирк-шапито в нужный момент трансформировался в серьезный драматический спектакль, где на сцене — тяжеловесы. Понаблюдаем-ка: кто из наиболее вероятных претендентов демонстративней всего отстранился от процесса? И нет ли в окончательном списке какой-нибудь влиятельной женщины, при явлении которой в последнюю секунду восторженная публика воскликнет: ах, это именно тот, кого все мы ждали!

Не могла же Наталья Владимировна, удивив неожиданной отставкой Вадима Шувалова, остановиться на полпути и отказать всем в удовольствии испытать интригу ещё раз — в финале пьесы?


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Сегодня в 15:20, просмотров: 183, комментариев: 0
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