Как докатились мы до такого состояния?

Как думаете пора открывать ковидный госпиталь, в котором будут лечить не от этой опасной заразы, что атаковала весь мир, а от её последствий? И я не о том, что происходит с организмом и легкими. А про то, что творится с людскими сердцами и разумом. Конечно, все мы уже подустали от этой бесконечной истории, которая длится в течение всего 2020 года. Коронавирус плотно засел у нас в головах. Есть в этом заслуга и СМИ, к сожалению.

Вы замечали, что окружающие будто с катушек слетели: случайно заденешь в общественном месте какую-нибудь даму, так она не только унизительным взглядом окинет, но и словечком дерзким в тебя запустит. Водители на дорогах будто специально устраивают всякие подлянки - столько мата, сколько от человека за рулем, не услышишь нигде. А что происходит в родительских чатах школьников и детсадовцев? Буквально вчера общалась с одним учителем – у них уши вянут!

Да что далеко ходить: последний инцидент с высаживанием людей без маски из автобуса – яркий пример коллективного безумия (если учесть все обстоятельства). Водитель и кондуктор, по словам очевидца, закатили скандал. Пассажиры стали выталкивать женщину из автобуса, другие просто промолчали, так или иначе став соучастниками происшествия. Эту историю корреспонденту siapress.ru рассказала одна пассажирка, которой стало жалко оставшуюся за бортом. А сегодня в нашу редакцию позвонила еще одна женщина. Представившись пассажиром того самого 45 автобуса, она яро отстаивала честь транспортной компании, грозясь подать в суд на наше издание за «клевету», озвучив даже сумму ущерба - 1 миллион рублей.

А слышали историю о том, как в питерском супермаркете буквально несколько дней назад у двух мужчин возник конфликт из-за маски. Тот, что был без средства индивидуальной защиты пострадал от удара другого. Мужчину госпитализировали, а через 6 часов он умер от полученной травмы головы. А ведь виновник до сих пор на свободе. И это не единственный случай гибели человека из-за масочного режима даже за последнюю неделю. Еще одна трагедия произошла 17 декабря в Ленинградской области. Там конфликт между двумя пассажирами перерос в поножовщину и также закончился смертью человека.

Ковид с нами навсегда. С этим пора бы уже смириться. Но я очень надеюсь, что в таком озлобленном, эгоистичном, не способном на милосердие и взаимовыручку обществе жить вечно нам не придется.