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​Новогодние праздники – самые светлые и долгожданные

Директор Городских тепловых сетей Василий Юркин поздравляет с Новым годом

​Новогодние праздники – самые светлые и долгожданные

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники – самые светлые и долгожданные, они создают атмосферу теплоты и уюта в каждом доме, дарят радостные минуты общения с самыми дорогими людьми, несут в себе надежду на счастливые перемены, на стабильное и уверенное будущее. Провожая уходящий год, по традиции мы подводим итоги и строим новые планы.

Пусть наступающий год станет для вас годом успехов, процветания и исполнения самых заветных желаний. Пусть работа будет в удовольствие, а результаты вашего труда принесут радость и вдохновят на новые свершения.

От всей души желаю вам здоровья, ярких моментов и семейного тепла. Пусть 2021 год будет благополучным для вас и ваших близких!


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31 декабря 2020 в 09:49, просмотров: 1458, комментариев: 0
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