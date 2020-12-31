Директор Городских тепловых сетей Василий Юркин поздравляет с Новым годом

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники – самые светлые и долгожданные, они создают атмосферу теплоты и уюта в каждом доме, дарят радостные минуты общения с самыми дорогими людьми, несут в себе надежду на счастливые перемены, на стабильное и уверенное будущее. Провожая уходящий год, по традиции мы подводим итоги и строим новые планы.

Пусть наступающий год станет для вас годом успехов, процветания и исполнения самых заветных желаний. Пусть работа будет в удовольствие, а результаты вашего труда принесут радость и вдохновят на новые свершения.

От всей души желаю вам здоровья, ярких моментов и семейного тепла. Пусть 2021 год будет благополучным для вас и ваших близких!