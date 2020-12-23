Блокировка Youtube в России заденет в первую очередь аполитичных зрителей – и страшно их разозлит

Если бы наша страна была действительно наводнена иностранными агентами и представителями вражеских спецслужб, которые только и думают, как бы свергнуть существующий строй и развалить нашу Родину, я бы в первую очередь отправил контрразведку в здание Госдумы. Потому что мало кто создает столько же предпосылок к дестабилизации, как энтузиасты Охотного ряда.

Вот они приняли закон, который позволяет Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы за «цензуру в отношении российских СМИ». Прекрасно. То есть, условно, если нехороший Youtube не выведет какого-нибудь мудозвона на строчку №1 в трендах, то это признается актом цензуры – и пока, ютубчик. Нам было с тобой весело, но ты – вражеская площадка.

Там еще всякие Навальные десятки миллионов просмотров собирают всякими вредоносными видео, Дуди показывают нелицеприятную Колыму на гигантскую аудиторию, ну и прочие Кацы, Редакции, хохочующие над режимом юмористы – в общем, всю падаль можно прибить одним хлопком.

Окей. Вы это сделали. Вся гадость прищучена. Их аудитория растеряна – нет лидеров мнений, куда идти? За кем бежать? Зло побеждено.

(На самом деле, конечно же, нет. Политически активная аудитория как раз найдет способы добраться до своего контента – будь то VPN или, например, перетекание в Telegram, который, как мы знаем, заблокировать пока не удавалось. Но откуда же нашему руководству такие вещи знать?)

Но.

Думается мне, что активная политическая аудитория Youtube в России составляет, ну, может, под десять процентов от населения. Причем это и те, кто смотрит Навального, и те, кто смотрит Соловьева. Иногда сторонняя аудитория, которая не очень в теме, залетает в какие-то тематические видео – такое было, скорее всего, на крупных формах типа «Он вам не Димон» и расследования про потенциальных убийц Навального, а также на больших фильмах Дудя (про Колыму, Беслан и других).

А остальные десятки миллионов россиян используют Youtube совсем по другому назначению. Кто-то смотрит клипы Моргенштерна. Кто-то – обзоры на видеокарты и прохождение компьютерных игр. Кто-то – ролики про кино и искусство. И таких пунктов – не счесть, их сотни. Этой бОльшей части народа политика не сдалась абсолютно, и знать они не знают, что кто-то там мудозвона не пускает на первое место в тренды.

Но, как водится, если ты не интересуешься политикой, то рано или поздно политика заинтересуется тобой. И вся эта аудитория в один день проснется и не сможет зайти на Youtube. Для кого-то это не будет проблемой (может, реже пользуются или просто не до того), а для кого-то станет трагедией и фактором отъема одного из любимых видов досуга. Который нельзя получить на отечественном Rutube (кстати, где он?).

И это будет тот прекрасный момент, когда наше государство очередным грациозным взмахом слоновьих ягодиц в посудной лавке сметет не только гадких последышей Навального (вкупе с обожателями Соловьева), но и огромную толпу народа, которая использует Youtube как телевизор.

Толпа возопит: «Почему?» И ей ответят: «Потому что это вражеская площадка только и мечтает свергнуть нашу прекрасную власть». Как вы думаете, какой уровень понимания и сочувствия россияне проявят к этой аргументации и ее авторам?

Когда власть отрывается от реальности и улетает в какие-то свои неведомые дали, при этом оставаясь физически на том же месте в течение десятков лет, она начинает принимать именно такие решения. Последствия которых не может себе представить и оценить (так как находится вне реальности и никого, кто обладает информацией, к себе не впускает). Пока они это делают в мелких моментах и не очень задевают широкую аудиторию – это не столь страшно. Но рано или поздно эта палка выстрелит так, что все стекла повылетают.