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​Альберт Леонов и его роль в русской революции

Как человек, любящий Сталина, внезапно говорит откровенно западнические вещи

​Альберт Леонов и его роль в русской революции
Фото со страницы автора в Facebook

Намедни видный сургутский общественник, получивший известность своими акциями «спасибо тов. Сталину за наше счастливое детство», выступил с безрассудной смелости материалом. По нынешним непростым временам уже заголовок «Вдумайтесь, кого и для чего мы содержим на наши налоги» тянет на неуважение к власти, но отчаянный Альберт Леонов на этом заявлении для печати не останавливается.

Не хочу, говорит, платить налоги на содержание бесполезных чиновников, которые бесконтрольно тратят мои деньги непонятно на что. Прямо заявляет, что никак не может повлиять на власть из-за изменений в выборном законодательстве, в результате которых, стало непонятно, кто кого выбирает, и кто перед кем несет ответственность за результаты своей работы. Откровенно издевается над политикой Партии и Правительства по отмене выборов мэров городов. Называет нынешние выборы неприличным словом «шоу».

Не хочу, говорит, чтобы нижестоящий начальник лебезил перед вышестоящим. Несмотря на только что внесенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию, согласно которым местное самоуправление перестало быть вотчиной местечковых анархистов «что хочу, то ворочу», а встроилось, наконец, в вертикаль государственной власти.

И результаты многолетней политики Партии и Правительства в области здравоохранения-образования тов. Леонов видеть не желает. Буквально нос воротит от успехов оптимизации всего и вся. Мол, на 20-м году стабильности в результате тщательно проведенных реформ директора школ безнаказанно гнобят своих подчиненных: «Хочу – дам премию, не захочу – не дам. Хочу – жалую, а могу и не жаловать». А персонал в поликлиниках и больницах ходит с кислыми лицами.

Про депутатов... Язык не поворачивается повторить то, что Альберт Леонов сказал о народных избранниках, единогласно осуществляющих законодательную и представительную власть. Облил с ног до головы нечистотами, умудрившись переврать русскую пословицу «вот тебе бог, а вот порог». Говорит, пусть хоть по миру с протянутой рукой ходят, я им копейки не дам. Не хочу им платить свои кровные.

Ознакомившись с этим приступом безоглядного критиканства, вдумчивый читатель, естественно, спросит, а что же хочет г-н Леонов, если, чего не коснись, результаты 20 лет последовательно проводимой политики Партии и Правительства ему не по нраву? И не удивится, услышав ответ. Да все того же. Разрушения. Разрушения тщательно выстроенной российской системы управления средствами массовой информации, анархии, хочет, и вседозволенности. Одним словом – возвращения проклятых 90-х, свистопляски «объективного освещения действительности», чтобы журналисты говорили то, что считают нужным, а не лизали одно место начальству. Хочет, видите ли, чтобы «люди услышали правду»!.. Как-будто государственные журналисты напропалую лгут Нашему Великому Народу-Победителю за государевы деньги!..

В ответ на эти неслыханные по своей дерзости обвинения хочется в свою очередь спросить общественника Леонова: какой «правды» вам, господин Леонов, не хватает, когда нашей, российской Государственной Правды хоть отбавляй? Западной? Разнузданной так называемой «свободы» слова, печати, собраний? В мгновение ока разрушающей все российские скрепы, как жук-древоточец подтачивающей самою вертикаль государевой власти, тщательно выстроенную за двадцать лет стабильности? Может, вам еще и выборов «честных, свободных» по западному образцу? Депутатов, зависимых не от государевой власти, а от избирающих их граждан?

И последнее. В это тревожное время, когда оболганная вашими «правдивыми журналистами» Отчизна, обвиняется во всех грехах от применения химического оружия для убийства оппозиционных политиков до оккупации и аннексии территорий соседних стран, изнемогает под гнетом экономических санкций, зажата в кольце постоянно злоумышляющих врагов, на чью же вы мельницу воду льете, господин Леонов, своими «хочу — не хочу»? С чьего голоса поете свои западные песни?


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Сегодня в 12:58, просмотров: 107, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 13:17
Чувствую себя rebels, местного разлива!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:46
У кого это на СИА-ПРЕСС хватило мозгов выставить грязный троллинг с переходом на личности, этого патриота украинского майдана Мазурина возмущенного присоединением Крыма к России?

Лавры желтой прессы покоя не дают?
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