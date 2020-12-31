Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Новым годом

Дорогие друзья, уважаемые жители Сургута!
Наступает торжественный момент, когда
2020 год становится историей. Уходящий год был для нас испытанием на терпение и
прочность, на любовь
и доброту. Мы увидели, как быстро может измениться мир и как много в нём смелых и бесстрашных людей!
Настоящий гражданский подвиг каждый день и час совершают медицинские работники – низкий им за это поклон. Добро и любовь к ближнему стали главными ценностями нашей жизни – это доказали волонтеры. Уходящий год сделал нас сильнее, сплотил и показал, что только вместе мы можем противостоять любым трудностям!
На пороге Новый год… Пусть он откроет
для вас новую, интересную страницу жизни, пусть безвозвратно уйдёт всё плохое.
Я желаю, чтобы
2021 год стал для вас годом невероятных возможностей, реализованных проектов и исполненных желаний. Счастья вам, здоровья и благополучия!