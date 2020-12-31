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​Пусть Новый год откроет для вас новую, интересную страницу жизни

Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Новым годом

​Пусть Новый год откроет для вас новую, интересную страницу жизни

Дорогие друзья, уважаемые жители Сургута!

Наступает торжественный момент, когда 2020 год становится историей. Уходящий год был для нас испытанием на терпение и прочность, на любовь
и доброту. Мы увидели, как быстро может измениться мир и как много в нём смелых и бесстрашных людей!

Настоящий гражданский подвиг каждый день и час совершают медицинские работники – низкий им за это поклон. Добро и любовь к ближнему стали главными ценностями нашей жизни – это доказали волонтеры. Уходящий год сделал нас сильнее, сплотил и показал, что только вместе мы можем противостоять любым трудностям!

На пороге Новый год… Пусть он откроет для вас новую, интересную страницу жизни, пусть безвозвратно уйдёт всё плохое. Я желаю, чтобы
2021 год стал для вас годом невероятных возможностей, реализованных проектов и исполненных желаний. Счастья вам, здоровья и благополучия!


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31 декабря 2020 в 10:57, просмотров: 1552, комментариев: 0
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