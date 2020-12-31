Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с Новым годом

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы Сургутского района и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год выдался сложным и неоднозначным. Он принес немало испытаний. За их прохождение все мы награждены мудростью и силой воли.

2020 год подарил и множество важных событий, достижений. Мы отметили 75-летие Великой Победы, 90-летие родной Югры, 25-летие нашей районной Думы.

Работа нашего депутатского корпуса была плодотворной. В это непростое время нам удалось исполнить все социальные обязательства перед избирателями, оказать дополнительную финансовую поддержку ветеранам, нуждающимся семьям и предпринимателям. Наш район продолжает благоустраиваться, появляются новые дома, детские сады, дороги.

Я надеюсь, что жители чувствуют эти перемены к лучшему. Сейчас главное не снижать заданных темпов! В наступающем году мы вместе продолжим преображать нашу жизнь. Спасибо вам всем, земляки, за сотрудничество, неравнодушие, трудолюбие и добрые дела!

Пусть 2021 будет к нам более благосклонен, чем год уходящий. Пусть умножается счет побед и счастливых мгновений! Желаю всем успехов, приятных перемен и ярких событий! Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!