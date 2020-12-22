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​В суровых северных условиях бесперебойная подача света и тепла крайне важна

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с Днем энергетика

​В суровых северных условиях бесперебойная подача света и тепла крайне важна

Уважаемые труженики энергетического комплекса Сургутского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Спасибо вам за ваш профессионализм, добросовестный труд, который обеспечивает теплоэнергией жилые дома и учреждения района. В наших суровых северных условиях бесперебойная подача света и тепла крайне важна, поскольку от этого зависит комфорт и здоровье людей, жизнеспособность всего района.

Пусть энергия, которой вы управляете, будет послушна и предсказуема. Чтобы не было ситуаций, когда ваши близкие волновались и переживали бы за вас. Пусть в наступающем новом году цели будут чёткими, планы – перспективными, а дорога к успеху – ровной!

С праздником!


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Сегодня в 10:48, просмотров: 230, комментариев: 0
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