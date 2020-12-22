Что я хочу от администрации и думы Сургута, а также от журналистов

Не хочу платить НДФЛ – не из жадности, а потому что на эти деньги содержится много людей и организаций, которые мне не нравятся.

Например, администрация города. Она все растет, кабинетов все больше, зарплат все больше, а новые школы строятся кое-как, мусорных урн по городу не хватает, куча других проблем. А там еще кампусы собираются строить на мои деньги – а оно не надо ни мне, ни детям моим. Кому надо – пусть на свои деньги и строят.

Начальство меняется, приоритеты тоже. Но самое главное – я на это никак не могу повлиять. Была давно возможность выбирать главу города всем народом. Можно было на встречу прийти и спросить: «Я тебе доверил управлять, и чего?!» И спрашивал. А сейчас? Непонятно, кто и кого выбирает. В новостях пишут: претендентов – как у дурака махорки. С каждым днем все больше. Шоу «Ты записался в мэры?» Некоторые даже имена шифруют.

Не хочу, чтобы глава лебезил перед губернатором. Не за эскорт и сопровождение ему жалование платят, а за работу. Чтобы мог ответить четко, по-мужски. Или по-женски. Но прямо и открыто. Не лепетал, словно школьник и доски, а спокойно, понятно и ясно.

Не хочу, чтобы директора школ гнобили своих подчиненных. «Хочу – дам премию, не захочу – не дам. Хочу – жалую, а могу и не жаловать». Не хочу видеть кислые лица персонала в поликлиниках и больницах. Хочу, чтобы были приветливыми, вежливыми и сочувствующими.

Не хочу платить зарплаты депутатам города. Вот не хочу! Причем всем, без исключения. Никто их силком в думу не тащит, не заставляет, сами идут, чтобы на благо города работать. Вот пусть бесплатно поработают. Будут волонтеры, а не депутаты. А сейчас толку от них мало – мнения моего не спрашивают, сами с усами. Вот и пусть живут на свои кровные, а не получают зарплату из городского бюджета. Честно же? А если не нравится – вот он дом, а вот порог. Милости просим, на выход с вещами.

А вот что хочу – пусть СМИ получают деньги из бюджета, чтобы выживать, но объективно все освещать. Не лизать одно место тому, кто платит, а говорить то, что считают нужным. Пусть с НДФЛ дадут немного с каждого на оплату работы журналистов, не обеднеет бюджет, но люди хотя бы правду смогут услышать.