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​Вдумайтесь, кого и для чего мы содержим на наши налоги

Что я хочу от администрации и думы Сургута, а также от журналистов

​Вдумайтесь, кого и для чего мы содержим на наши налоги
Фото siapress.ru

Не хочу платить НДФЛ – не из жадности, а потому что на эти деньги содержится много людей и организаций, которые мне не нравятся.

Например, администрация города. Она все растет, кабинетов все больше, зарплат все больше, а новые школы строятся кое-как, мусорных урн по городу не хватает, куча других проблем. А там еще кампусы собираются строить на мои деньги – а оно не надо ни мне, ни детям моим. Кому надо – пусть на свои деньги и строят.

Начальство меняется, приоритеты тоже. Но самое главное – я на это никак не могу повлиять. Была давно возможность выбирать главу города всем народом. Можно было на встречу прийти и спросить: «Я тебе доверил управлять, и чего?!» И спрашивал. А сейчас? Непонятно, кто и кого выбирает. В новостях пишут: претендентов – как у дурака махорки. С каждым днем все больше. Шоу «Ты записался в мэры?» Некоторые даже имена шифруют.

Не хочу, чтобы глава лебезил перед губернатором. Не за эскорт и сопровождение ему жалование платят, а за работу. Чтобы мог ответить четко, по-мужски. Или по-женски. Но прямо и открыто. Не лепетал, словно школьник и доски, а спокойно, понятно и ясно.

Не хочу, чтобы директора школ гнобили своих подчиненных. «Хочу – дам премию, не захочу – не дам. Хочу – жалую, а могу и не жаловать». Не хочу видеть кислые лица персонала в поликлиниках и больницах. Хочу, чтобы были приветливыми, вежливыми и сочувствующими.

Не хочу платить зарплаты депутатам города. Вот не хочу! Причем всем, без исключения. Никто их силком в думу не тащит, не заставляет, сами идут, чтобы на благо города работать. Вот пусть бесплатно поработают. Будут волонтеры, а не депутаты. А сейчас толку от них мало – мнения моего не спрашивают, сами с усами. Вот и пусть живут на свои кровные, а не получают зарплату из городского бюджета. Честно же? А если не нравится – вот он дом, а вот порог. Милости просим, на выход с вещами.

А вот что хочу – пусть СМИ получают деньги из бюджета, чтобы выживать, но объективно все освещать. Не лизать одно место тому, кто платит, а говорить то, что считают нужным. Пусть с НДФЛ дадут немного с каждого на оплату работы журналистов, не обеднеет бюджет, но люди хотя бы правду смогут услышать.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 193, комментариев: 11
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 15:04
"А вот что хочу – пусть СМИ получают деньги из бюджета, чтобы выживать, но объективно все освещать. Не лизать одно место тому, кто платит, а говорить то, что считают нужным." - эмм, но один вон твканалгородской получает из бюджета. Не лизать не стремятся
444
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Сегодня в 15:07
Очнулся... 20 лет ваш же, Альберт Леонов, любимый государь Владимир Путин строил вертикаль власти, отменял выборы и референдумы, распускал партии, вводил цензуру и выстраивал СМИ в государственную машину властной пропаганды. Все делал как вы, Альберт Леонов, просили. Трудился, как раб на галерах. Наконец, достроил до логического конца, а вы нос воротите. Оказывается, и свобода слова нужна, и и подотчетность власти народу. Которой без честных свободных выборов не бывает. Не поздно ли, Альберт Леонов, очнулись? Это же ВЫ строили-строили и, наконец, построили.
Сергей Б
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Сегодня в 15:11
Ой Альберт, одним словом сам не знаешь, чего хочешь.

Директора школ, тоже слышал, что в пять и более раз зарплату имеют больше чем рядовые педагоги труженики. Как раз за счет премий которых они лишают педагогов и себе за счет этого имеют больше из премиального фонда.

Ну так, а что же педагоги то молчат? Почему не организовываются в профсоюз и не добиваются соблюдения своих прав? А на нет и суда нет.

Депутаты. В том то и дело что на зарплате там только председатель и зам.. А остальные на безвозмездной основе. Соответственно преследуют свои личные интересы, а не интересы избирателей. Избиратель их не нанимал и их труд не оплачивает.

Ну и мэр. Что изменится если лично ты его изберешь?

За мусорные урны сможешь спросить? За кампус НТЦ из окружного бюджета?

Думаешь дело в этом?
Сергей Б 444
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Сегодня в 15:15
Смени пластинку, ведь до дыр уже затер, про врага Путина который Крым у Украины отобрал.
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 15:19
В этом все и дело, спросить можно. Пусть ответит, но главное что ВЫБИРАЛИ мэра... Все миром и выбирали. А не кулуарно в перемешку с представителями губернатора. Раз по совместно выбирают главу, так пусть бюджет округа половину зп ему и оплачивает .. Справедливо будет. Дав депутата на жаловании, сколько расходов в год? только полную стоимость: зп +ндфл+пфр и фсс ... сумма приличная будет .. Учителя всегда были молчаливы, они потихоньку терпят, увольняются, уходят из профессии.. Только когда уйдут, кто учить будет? Большой очереди из желающих не видно за воротами.. Да, забыл, тебе что учителя, дети не в школе твои учатся .. Заботы нет ..
Альберт Леонов 444
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Сегодня в 15:22
Не больше чем остальные руководят... Да и кто сказал что власть должна меняться? Помница меняли один раз и чего вышло?
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:33
Правильный вопрос автора.
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 15:43
Каждый должен заниматься своим делом, а не бегать по выборам мэра, выбирать не зная кого и не зная зачем.

Сначала собери общественную организацию и выдвини от своего общества кандидата в депутаты, который будет представлять твои интересы. Потом, если этого кандидата изберут в депутаты, этот твой представитель будет выбирать мэра в соответствии твоим наказам. С него и будешь спрашивать.

А то проголосовали за депутатов – не знай за кого, не знай за чем, а теперь давай еще за мэра, так же.

А если тебе заняться не чем, то иди в Думу как общественник и присутствуй при выборе мэра депутатами. Осуществляй контроль. Кто мешает то?
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:45
Вы еще один любитель потусить? Или как.
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 16:00
Ну, так чего же вы заголосили-то, если вас путинская система устраивает? Все ж тогда нормально для вас. Выборы отменены, свобода слова тоже. Администрация растет, как и во всей путинской вертикали. Мэр лебезит перед назначившим его начальником, как этот начальник лебезит перед назначившим его вашим Путиным. СМИ превращены в машину пропаганды, где нет места вашим этим хотелкам "объективно все освещать. Не лизать одно место тому, кто платит, а говорить то, что считают нужным." Вы 20 лет где прятались-то, пока Владимир Владимирович, а вслед за ним все по вертикали от губернаторов до мэров выстраивали прессу во фрунт?
Не хотите, чтобы "директора школ гнобили своих подчиненных. «Хочу – дам премию, не захочу – не дам. Хочу – жалую, а могу и не жаловать»"? Не хотите "видеть кислые лица персонала в поликлиниках и больницах"? Так зачем же политику Путина в области образования и здравоохранения поддерживали все 20 лет? Распинались тут за Родину за Путина? Государем его называли и до сих пор продолжаете лизать ему одно место? Все же по вашим просьбам. Что вы вдруг завизжали как резаный?
йося
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Сегодня в 16:04
Альэ прав насчёт непомеиных штатов адмы, вот ещё бы сказал спросилпро компетентность это чиноорды, там или молодые недоучки, или маразматируюшие старперши с девизом мы исполняем закон, а на деле нихрена не делают как бы чего не вышло, депы, депы это отдельная тема, а вот бюджет аппарата и штат посмотреть это да, а главное эффективность этого Органа. Ну и налоги к сож это святая обязанность, а вот их расходование это вопрос к чышеперечисленным
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