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​Стабильность и внедрение новых технологий в энергетическом комплексе страны – то залог развития отрасли

Директор Городских тепловых сетей Василий Юркин поздравляет с Днем энергетика

​Стабильность и внедрение новых технологий в энергетическом комплексе страны – то залог развития отрасли

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! Примите самые теплые поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика!

В этом году наряду с этой знаменательной датой мы отмечаем 100-летний юбилей Плана ГОЭЛРО. За вековую историю энергетика в России претерпела множество изменений, но одно было ясно всегда – стабильность и внедрение новых технологий в энергетическом комплексе страны – это залог развития отрасли!

Позвольте поблагодарить всех энергетиков за добросовестный труд, благодаря которому в наших домах всегда комфортно и уютно. Уверен, что для большинства из вас это не просто работа, а судьба, призвание, целая жизнь! В этот праздничный день позвольте пожелать вам здоровья и благополучия, неиссякаемой энергии, счастья, тепла и света вашему семейному очагу!


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22 декабря в 09:21, просмотров: 616, комментариев: 0
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