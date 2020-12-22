Директор Городских тепловых сетей Василий Юркин поздравляет с Днем энергетика

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! Примите самые теплые поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем энергетика!

В этом году наряду с этой знаменательной датой мы отмечаем 100-летний юбилей Плана ГОЭЛРО. За вековую историю энергетика в России претерпела множество изменений, но одно было ясно всегда – стабильность и внедрение новых технологий в энергетическом комплексе страны – это залог развития отрасли!

Позвольте поблагодарить всех энергетиков за добросовестный труд, благодаря которому в наших домах всегда комфортно и уютно. Уверен, что для большинства из вас это не просто работа, а судьба, призвание, целая жизнь! В этот праздничный день позвольте пожелать вам здоровья и благополучия, неиссякаемой энергии, счастья, тепла и света вашему семейному очагу!