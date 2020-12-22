Председатель думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем энергетика

Уважаемые энергетики!

Примите поздравления с профессиональным праздником! Вы трудитесь в отрасли, которая составляет основу развития экономики России, от которой зависят мощь нашей страны, рост производства и благополучие миллионов сограждан! И это повод для гордости!

Вы даёте нам свет и тепло, вы обеспечиваете стабильную и чёткую работу деловых центров, офисов, социальных учреждений – больниц, поликлиник, школ, детских садов.

Спасибо вам за ваш труд! Низкий поклон ветеранам отрасли! С днём энергетика вас и с наступающим Новым годом!