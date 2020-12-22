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​Вы даёте нам свет и тепло

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем энергетика

​Вы даёте нам свет и тепло

Уважаемые энергетики!

Примите поздравления с профессиональным праздником! Вы трудитесь в отрасли, которая составляет основу развития экономики России, от которой зависят мощь нашей страны, рост производства и благополучие миллионов сограждан! И это повод для гордости!

Вы даёте нам свет и тепло, вы обеспечиваете стабильную и чёткую работу деловых центров, офисов, социальных учреждений – больниц, поликлиник, школ, детских садов.

Спасибо вам за ваш труд! Низкий поклон ветеранам отрасли! С днём энергетика вас и с наступающим Новым годом!


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Сегодня в 10:23, просмотров: 295, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 13:19
Ну, Вам то может и дают. А нам продают
Iriska
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Сегодня в 13:39
С праздником, энергетики! Спасибо за труд!
Пожалуйста, по концессии не отдавайтесь.
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