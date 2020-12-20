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​IN MEMORIAM. Дмитрий Алешко

Умер социолог Дмитрий Алешко — долгое время он работал в Сургуте

​IN MEMORIAM. Дмитрий Алешко
Фото: vk.com/aleshko46

19 декабря 2020 года, «не дотянув» меньше двух месяцев до своего 75-летия ушел из жизни Дмитрий Эдуардович Алешко. Социолог, философ, критик, инженер, оригинальный фотохудожник и новатор.

Он родился 13 февраля 1946 года в Челябинске. Закончил в 1967 году Южно-Уральский политехнический институт, затем там же проработал до 1994 года преподавателем. Успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. В декабре 1987 года познакомился с неординарным философом, создателем СМД-методологии и оргдеятельностных игр Георгием Петровичем Щедровицким, ГэПэ, как мы его называли между собой.

С Сургутом Дима познакомился в январе 1991 года, когда администрация города на базе отдыха Сургутнефтегаза (ныне старое здание детского дома «На Калинке») организовала организационно-деятельностную игру, которую проводила с 7 по 13 января «команда ГэПэ». Тогда и нам посчастливилось познакомиться с ним.

Эту организационно-деятельностную игру на тему «Перспективы и программы развития образования и культуры в Сургутском регионе» проводил ГэПэ со своей командой, в которую входил и Дмитрий Эдуардович Алешко из Челябинска. В игре участвовали кроме работников администрации депутаты городского Совета, так и представители сургутской интеллигенции и бизнеса. В итоге пришли к мнению, что без создания в городе университета, при этом не в качестве вывески, выдающей «корочки», а настоящего действующего вуза, после окончания нефти город превратится в город-призрак. Университет — это Миссия будущего Сургута.

В 1994 году начался сургутский период жизни Дмитрия Эдуардовича. Переехав в Югру, он стал главным специалистом, а затем долгие годы возглавлял социологический отдел информационно-аналитического управления городской администрации. Глава города Александр Леонидович Сидров (в разные годы его должность называлась по-разному, но он все равно оставался главой города) высоко ценил его работу, потому что Алешко честно и прямо называл вещи своими именами. Раскрывал направления развития, называл ошибки и проколы, не старался понравиться, показать вещи так, как тому или иному чиновнику, независимо от его ранга, хотелось.

В 1999 году для одного из всероссийских социологических журналов он написал статью, в которой честно и объективно привел в пример не слишком, мягко говоря, эффективную работу одного из высших чиновников горадминистрации. Чиновник «поплакал» на грудь главы, в результате Алешко уволили из городской администрации. Однако вскоре глава понял свою ошибку, да и кое-кто из его окружения показал ему резкий срыв в качестве материалов, которые готовил отдел социологических исследований после ухода Дмитрия Эдуардовича. В результате Дмитрий Алешко вернулся на прежнее место, правда, обещав быть осторожным и при публикации «не дразнить гусей».

Проработал Алешко в Сургуте до 2012 года. Выйдя на пенсию, вернулся в Челябинск, поскольку надо было ухаживать за престарелой матерью.

Следует особо отметить, еще студентом в середине 1960-х он серьезно занялся фотографией, и развил этот навык в Сургуте, поскольку попал в творческую среду фотохудожников группы Леонида Березницкого, Георгия Корченкина, Ирины Мутуль и братьев Бессмертных. Фотомастера организовывали выставки, выезды на природе. Начался новый этап фототворчества Алешко. Он стал использовать фотографии как повод и материал для последующего создания «фотокартин».

Значительное место в творчестве мастера занимает изображение обнаженного женского тела, при этом его отношение к изображаемому – чувственно-деликатное, стремящееся проникнуть в его эротико-эстетическую сущность. Причем, ему не были интересны женщины стандарта 90-60-90, ему ближе «рубенсовые» фигуры.

Исследовательский подход также обнаруживается и в других коллекциях – безграничность пространства и энергия формы и красок неба, изящество и совершенство геометрических форм ледяных узоров, пластика и цветовое богатство водных потоков, напряжение форм корней дерева.

В студенческие годы Алешко принял участие в создание знаменитого челябинского студенческого театра «Манекен». Разработал проект и в свободное от учебы время создавал сцену, декоры, участвовал в организации выставок студенческих работ – рисунки, фотографии…

После возвращения из Сургута и до конца своей кипучей жизни он не расставался с театром «Манекен».

Думаю, Димы будет страшно не хватать Южно-Уральскому политеху, его студенческому театру, Челябинску…

Выражаем свои соболезнования всем его близким, друзьям, знакомым!

Светлая тебе память, Дима!


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Сегодня в 14:19, просмотров: 124, комментариев: 0
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