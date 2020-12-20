Самые интересные события недели — в обзоре siapress.ru

Выборы-выборы, кандидаты странные; как тут не процитировать Шнура из «Дня выборов»? Тем более что и сам он дал повод поговорить о себе, крайне неудачно выступив на пресс-конференции главы государства… Впрочем, для нас «триумф» Сергея Шнурова с парочкой откровенно тупых вопросов Владимиру Путину не столь интересен — в сургутской информационной повестке есть чем поживиться и без него. Листаем еженедельник siapress.ru.

Глава Сургута — 2021

Естественно, это выборы градоначальника. С понедельника горшочек вдруг начал варить — и никак не остановится: в комиссию по отбору претендентов на пост главы города понесли документы все кому не лень. Блог Дмитрия Щеглова прочитали, что ли?

«Я бы призвал вообще всех, кто подходит по формальным критериям (да и кто не подходит), двигать в думу Сургута и подавать документы, — посоветовал обозреватель siapress.ru. — Пусть у нас будет не семь или десять первичных кандидатов, которых будет оценивать комиссия, чтобы отобрать победителя и его спарринг-партнера, а сто, двести, пятьсот, тысяча кандидатов. И пусть комиссия посидит и поработает хорошенько, оценит масштабы желания сургутян участвовать в управлении городом. Это будет прекрасной демонстрацией отношения людей к этой псевдодемократической псевдопроцедуре».

В общем, кого в этой пестрой компании кандидатов только нет! 21 человек, и среди них нефтяники, благотворители, скандалисты, есть муж на час, есть даже Попов (не тот), есть многодетная мать-кикбоксерша… Нет только вменяемых, реальных кандидатов. Но они предсказуемо появятся в последние дни (я бы даже сказал — часы и минуты) отбора. Финал шоу — 12 января 2021 года, выборы — 18 января.

Все новогодние городки в Сургуте откроются к концу недели

2020-й, уходи! Сургутянам не терпится проводить проблемный год — настолько, что чиновники взмолились: потерпите до выходных, не бегайте в ледовые городки, они еще не приняты! Ну что ж, выходные стартовали с морозами, возможности проверить, насколько хороши эти самые городки, пока нет. Это был хитрый план?

Традиционно перед новогодними каникулами в управлении по делам ГО и ЧС раздали рекомендации по использованию пиротехники. Естественно, во дворах запускать фейерверки нельзя, с ними следует отправиться туда, куда, конечно же, никто не пойдет (на объездную, например) — и так далее. Традиционный брифинг главы управления Олега Пухтеева на сей раз был расцвечен хорошим настроением чиновника, который на вопрос журналистки о способах воздействия на нарушителей посоветовал провести с ними воспитательную беседу. Лучше, конечно, чтобы это сделал молодой человек или муж. Нет мужа — надо найти. Дедлайн — 31 декабря.

Не в этом году: пандемия задержала открытие в Сургуте долгожданного строительного гипермаркета

Что будет после 31-го? В будущем году в Сургуте таки откроют долгожданный гипермаркет стройтоваров «Леруа Мерлен» — вообще-то это планировалось сделать уже в 2020-м, но, сами понимаете, год не задался.

Трубный завод Северстали в Сургутском районе замер в ожидании

Также уже в 2021 году решится судьба весьма амбициозного проекта по строительству завода по производству труб в Сургутском районе. Тревожные звоночки прозвучали как раз на этой неделе: гендиректор компании Александр Шевелев сообщил, что из-за снижения спроса на трубы строительство притормозит. Не отменится ли вовсе? Это зависит от причин снижения спроса, в которых мы разобрались, благодаря экспертам отрасли. Вкратце: все может быть.

Прибыль Сургутнефтегаза бьет рекорды

А вот другой промышленный гигант чувствует себя превосходно: прибыль Сургутнефтегаза (а это почти триллион рублей) за девять месяцев вернулась на показатели 2014 года. Правда, эксперты говорят, что дело тут не в добыче нефти, а в колебаниях курса валюты, которые сильно влияют на размер знаменитой кубышки Сургутнефтегаза. Судя по отчетности, нефтяники вполне могут переквалифицироваться в финансистов.

Обновленный ж/д вокзал сургутяне получат к 2023 году

В других сферах все ни шатко ни валко. Железнодорожный вокзал, о реконструкции которого говорят уже несколько лет, пока что все-таки останется в своем первозданном виде: нам обещают, что масштабное обновление случится только к 2023 году. Даже ждать не станем: пусть будет сюрприз.

Уходит эпоха: ТНТ закрывает «Дом-2»

Напоследок — еще один маленький кивок в сторону страшного 2020 года. Настолько страшного, что его, похоже, не переживет самое долгое и самое бессмысленное телешоу на земле: «Дом-2» 30 декабря должен выйти в эфир в последний раз. Тут, впрочем, есть много частностей и условностей: в периметре существуют очень живучие персонажи, которые после «закрытия» или расползутся по другим шоу, или просто поменяют канал. Кстати, как вам идея специализированного канала «Дом-2»? Так что, хейтеры, не спешите кричать: «Мы счастливы!», — что-то в этой истории не так. Что именно — разберемся по ходу дела. Читайте siapress.ru.