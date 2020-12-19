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​Не помощь, а фотосессия. Или алаверды от «диванного критика»

Как помогать медикам, не получая обвинения в «попытке отпиариться»

​Не помощь, а фотосессия. Или алаверды от «диванного критика»
Фото автора

Ну, это точно камень в мой огород. Я имею в виду публикацию Дмитрия Пахотина как ответ на блог «Пиарся сам забудь «ЕдРо», где я хихикал над неуклюжей пиар-стратегией «Единой России». Именно там я прошелся и по «кормежке» медиков.

Понимаю, что публикация Дмитрия не была рассчитана на СИА-ПРЕСС, он ее разместил в фейсбуке для «своей» аудитории, а редакция взяла текст на сайт как интересную и резонансную тему. Но раз я ранее высказывался об этом же, считаю правильным отреагировать.

Причем в данном конкретном случае мне не столько хотелось бы критиковать, сколько помочь Дмитрию и другим членам «ЕР» содействовать медикам так, чтобы это не вызывало отвращения у целевой аудитории, которая, видимо, должна совпадать с будущими избирателями.

Сверх-идея публикации депутата построена на критике «диванных критиков», которые критикуют (извините за тавтологию) «Единую Россию» за то, что ее представители помогают врачам. Ключевое слово здесь «помощь».

Однако, обратите внимание на визуальную часть этого поста в соцсетях.

На нескольких фотографиях запечатлены откровенно постановочные кадры, где медик, выдавливая из себя улыбку, в неестественной позе держится за руку «благодетелей». А на общей фоточке аккуратно повернутые нужной стороной целлофановые курганчики с неизменной символикой политической партии «ЕР». Причем в данном конкретном случае символика была заранее кем-то сначала распечатана, а потом заботливо приклеена к «нефирменным партийным пакетикам».

Естественно, что большинство людей, а тем паче «диванные критики», глядя на подобный контент, правильно расставляют приоритеты и определяют мотивы его создателей. Рассуждая, что, если вы хотели только помочь, зачем заморачиваться с распечаткой бумажек с символами «ЕР», тащить фотографа и устраивать весьма пошлую фотосессию.

Дмитрий Пахотин мне симпатичен, поэтому даю бесплатный совет. Если вы действительно хотите понравиться потенциальным избирателям, действуйте тоньше. Ну, к примеру, запустите слух, что в городе действует неизвестный меценат, тайно подбрасывающий медикам еду. Подогревая эти слухи можно добиться настоящей городской интриги, где все наперебой будут обсуждать, кто же это может быть. А потом когда интерес достигнет апогея, как будто бы случайно засветитесь. «Так вот это кто был! Это же депутат городской думы и бизнесмен-благотворитель. Почему вы скрывали, что это вы?» «Ну, как, потому что я ведь это делаю от чистого сердца, а не из-за пиара...»

Вот это было бы по-нашему! Вот это пиар так пиар! Вернее, помощь так помощь.


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19 декабря в 19:52, просмотров: 236, комментариев: 3
Комментарии:
Mobii
не нравится
19 декабря в 23:00
“Понимаю, что публикация Дмитрия не была рассчитана на СИА-ПРЕСС, он ее разместил в фейсбуке для «своей» аудитории, а редакция взяла текст на сайт как интересную и резонансную тему.” - комментаторы СИА ожидаемо напихали в панамку
Alkonowa1ow
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19 декабря в 23:31
Профессиональная фотосессия удалась. Все выглядит естественно и достойно. Особенно доктор. Конечно, все позируют на фоне стенда ГБУ «СОКБ №1 и видны логотипы «ЕР». «Внимание! Сейчас птичка вылетит».
Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 00:01
У ЛДПР поинтереснее фоточки с пакетиками для врачей, даже трешово.
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