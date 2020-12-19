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​А что, нужно было стоять в стороне и смотреть, как люди заражаются и умирают?

Ответ диванным критикам, которые называют помощь медикам «пиаром»

​А что, нужно было стоять в стороне и смотреть, как люди заражаются и умирают?
Фото со страницы автора в Facebook

Хочу высказать свои мысли по поводу оказания помощи медикам, работающим в авральном режиме в связи с пандемией. Появилась куча диванных критиков, которые выливают ведра желчи: мол, почему государство не обеспечивает своих сотрудников, мол, это все пиар...

Начну с обеспечения. Безусловно, медикаменты и средства индивидуальной защиты — это задача государства. И, уважаемые критики, вы, наверное, заметили, что последние пару месяцев эти материалы медикам не передаются. Почему? Потому что государство обеспечило их наличие. Был период, когда из-за гигантского скачка их потребления был дефицит, и требовалась помощь частных лиц для решения этого вопроса. А что — стоять в стороне и смотреть, как люди заражаются и умирают?

Интересно — если бы в этот период уважаемые критики заболели бы ковидом — себе, любимому, сизы и лекарства бы нашлись. Или подождали бы пару месяцев, пока государство конкурсы проведет и обеспечит?

Про пиар. По такому принципу любое дело, отраженное в соцсетях, является пиаром. Так давайте все пиариться — рассказывать о своих ДЕЛАХ, а не СЛОВАХ. Если есть что у кого пиарить, конечно…


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Сегодня в 16:09, просмотров: 262, комментариев: 10
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 16:24
Оу, как забомбило депутатика.
Пиар пиаром, расскажите лучше, сколько депутатских запросов отправлено добровольскому по поводу НЕобеспечения медиков СИЗами? Ну чтобы не пришлось покупать за партийные деньги.
Сколько запросов отправлено этому же добровольскому по поводу не обеспечения штатной численности врачей в поликлиниках, что в период эпидемии, что до нее?
Или боязно, что руководство партии атата сделает?
mrak lexx
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Сегодня в 16:26
азаза, видимо у Вас господин многоуважаемый депутат в голове не укладывается, что можно осуществлять деятельность и не говорить об этом в соц сетях. Cтоит призадуматься, что первично, деятельность или разговор о детальности, от чего Вы испытывайте моральное удовлетворение от помощи людям (в данном случае медики) или от лайков в соц сетях, ибо когда смотришь на Ваших коллег из партии испытываешь испанский стыд , то сим карты раздают, то продукты, кто-то машину покупает за средства депутатского фонда, а по содержательности постов из соц сетей как будто за свои. Выборы не за горами. Я считаю, Вы как депутат, за свои 5 и 6 созыв сделали все что могли для избирателей и забронзовели. P.S. наклейка на паке обязательна?
testimonium paupertatis
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Сегодня в 16:44
Сделал доброе дело - запости в соцсети. Иначе считай, будто и не было его. А если так - нафига оно? И логотип партии не забудь.

Противно читать. Тоже мне меценаты выискались.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:05
Так это тренд сейчас такой. Например! дворник выполнил работу по уборке мусора и снял результат на камеру телефона, чтоб отчитаться. Работник по очистке опор и автобусных павильонов от всяких объявлений тоже фиксирует. Как Было и как стало. И в отчётах КПРФ тоже видеофиксация или фотосессия. Например, провели мероприятие и все на камерунский на фото.. Сегодня любое действие дворника, партийного функционера, депутата, чиновника, Главы города и других граждан должно фиксироваться на камеру смартфона в средствах СМИ. Иначе зачем работать. Много постановочных сюжетов. Много говорится не по существу, а «на камеру». Информационное общество потому как. Это в индустриальном обществе работали и делали дело молча ( невидимый трудовой фронт).. А сейчас так не надо. Можно ведь всю эту работу представить виртуально представить и сказать, что так и есть.
Бугаева
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Сегодня в 17:29
А вот если бы выборы намечались не через несколько месяцев, а через несколько лет, то как долго о себе не напоминали бы всякие пахотины, нечепуренки, иваницкие и тому подобные?
крокодил
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Сегодня в 18:27
Грубоват. Даже в интонации. А я говорил.
Злая Эллочка
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Сегодня в 18:30
Что-то у Пахотина в соцсетях такой «пиар» не видела. Зеркала да, про помощь медикам нет.
Марина Соболевская
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Сегодня в 19:03
Пахотин и к пиару-то чужому примазывается. Ведь у окружных "избранников" едросов есть бюджетное бабло (считай, налогоплательщиков), а у городских депов такой халявы нет, вот и позирует на фоне неуважаемой ПЖиВ! Типа, и мы пахали. Тьфу, противно. И кто только за них голосует!
Швондер.
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Сегодня в 19:09
Даже логан зажал
Сергей Б
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Сегодня в 19:17
Господин депутат, кучу диванных критиков в лице обманутых дольщиков очень заинтересовала ваша высокоморальная позиция и проявление заботы о гражданах как депутата, и эта куча имеет большое желание с вами встретиться. И не забудьте прихватить вазелин. Это так, дружеский совет. Ибо дрючить будут по полной.

И вообще, запасайтесь вазелином. В Сургуте много еще граждан, которые захотят спросить с вас как с депутата.

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