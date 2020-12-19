Ответ диванным критикам, которые называют помощь медикам «пиаром»

Хочу высказать свои мысли по поводу оказания помощи медикам, работающим в авральном режиме в связи с пандемией. Появилась куча диванных критиков, которые выливают ведра желчи: мол, почему государство не обеспечивает своих сотрудников, мол, это все пиар...
Начну с обеспечения. Безусловно, медикаменты и средства индивидуальной защиты — это задача государства. И, уважаемые критики, вы, наверное, заметили, что последние пару месяцев эти материалы медикам не передаются. Почему? Потому что государство обеспечило их наличие. Был период, когда из-за гигантского скачка их потребления был дефицит, и требовалась помощь частных лиц для решения этого вопроса. А что — стоять в стороне и смотреть, как люди заражаются и умирают?
Интересно — если бы в этот период уважаемые критики заболели бы ковидом — себе, любимому, сизы и лекарства бы нашлись. Или подождали бы пару месяцев, пока государство конкурсы проведет и обеспечит?
Про пиар. По такому принципу любое дело, отраженное в соцсетях, является пиаром. Так давайте все пиариться — рассказывать о своих ДЕЛАХ, а не СЛОВАХ. Если есть что у кого пиарить, конечно…
Пиар пиаром, расскажите лучше, сколько депутатских запросов отправлено добровольскому по поводу НЕобеспечения медиков СИЗами? Ну чтобы не пришлось покупать за партийные деньги.
Сколько запросов отправлено этому же добровольскому по поводу не обеспечения штатной численности врачей в поликлиниках, что в период эпидемии, что до нее?
Или боязно, что руководство партии атата сделает?