Ответ диванным критикам, которые называют помощь медикам «пиаром»

Хочу высказать свои мысли по поводу оказания помощи медикам, работающим в авральном режиме в связи с пандемией. Появилась куча диванных критиков, которые выливают ведра желчи: мол, почему государство не обеспечивает своих сотрудников, мол, это все пиар...

Начну с обеспечения. Безусловно, медикаменты и средства индивидуальной защиты — это задача государства. И, уважаемые критики, вы, наверное, заметили, что последние пару месяцев эти материалы медикам не передаются. Почему? Потому что государство обеспечило их наличие. Был период, когда из-за гигантского скачка их потребления был дефицит, и требовалась помощь частных лиц для решения этого вопроса. А что — стоять в стороне и смотреть, как люди заражаются и умирают?

Интересно — если бы в этот период уважаемые критики заболели бы ковидом — себе, любимому, сизы и лекарства бы нашлись. Или подождали бы пару месяцев, пока государство конкурсы проведет и обеспечит?

Про пиар. По такому принципу любое дело, отраженное в соцсетях, является пиаром. Так давайте все пиариться — рассказывать о своих ДЕЛАХ, а не СЛОВАХ. Если есть что у кого пиарить, конечно…