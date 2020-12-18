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​А вы счастливы?

Дом-2 закрывают. И Навальный тут ни при чем

​А вы счастливы?

Закрывается «Дом-2». С 11 мая 2004 года миллионы понимающих русский телезрителей следили за судьбой «15 клевых людей». За 16 лет на экране сменились тысячи лиц. Не верится.

Страна разделилась на два лагеря. Одни ликуют, даже если не смотрели проект (такие вообще есть, ну хоть разочек – каждый, признайтесь). Другие грустят – за судьбой и разоблачением звездных эскортниц, эскортников и прочих любимых героев теперь можно будет следить только в инстаграме, в крайнем случае - в ТикТоке. А там лента итак забита.

Впрочем, может ничего страшного и не произошло и «Дом-2» просто станет, например, отдельным телеканалом.

И только Алексей Навальный (и то не факт) понял тайный смысл произошедшего: его расследование убрали из новостной повестки тяжелой артиллерией.


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Сегодня в 22:47, просмотров: 116, комментариев: 0
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