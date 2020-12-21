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​Такой Женя нам не нужен!

Почему фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» не нужно показывать по телевизору 31 декабря?

​Такой Женя нам не нужен!
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Любители покушать, ликуйте: блюдо кускус стало культурным населением ЮНЕСКО в категории нематериальных ценностей. А вот засмотренный российским людом до дыр фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» показался не достаточно хорошим для межправительственного Комитета, чтобы включать его в свой топ.

Можно долго рассуждать о том, что ЮНЕСКО немного перегибает в самом принципе отбора претендентов, но давайте о фильме.

Пару лет назад накануне Нового года таксист поделился со мной «личной трагедией» — оказывается, 31 декабря «Первый канал» не покажет культовую картину Эльдара Рязанова. «Какой же Новый год без легендарного кино?!» — вопрошал собеседник, а у меня в тот момент промелькнула мысль: параллельно.

Мне никогда не нравился этот фильм. Он меня даже бесит. Он создает не праздничное настроение, а вгоняет в уныние, тоску и отчаяние. Странное, чисто советское (?) представление о счастье, приправленное нравоучительными фразами в духе «так положено» или «так надо», когда жизнь равно страдание. И никак иначе. Радикальным православием попахивает.

Глупый фильм с глупыми главными героями: никто никого в действительности не любит, не пытается понять, принять, да узнать хотя бы…. Эгоизм и трусость возведены в степень совершенства. Все другу друга мучают по кругу, шаг навстречу и семь – в обратном направлении.

Помните фразу Ипполита: «В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости»? Так вот если бы совершенно бесхарактерный Женя на трезвую голову помчался к блондинке-учительнице – это был бы поступок. Однако что мы видим: Наденька, типичная русская женщина, берет все в свои руки и летит в другой город, чтобы погладить по головке маменькиного сыночка (а как иначе, если он живет до сих пор под юбкой?), пока тот сладко спит.

И знаете что? Этот фильм хорош только тем, что отражает реальное положение дел: у нас много инфантильных и безответственных мужчин, которые давным-давно потеряли свою природу соперничества за лучшее место под солнцем. И много женщин, которым приходится взваливать на себя все подряд и еще чуть-чуть, чтобы как-то выживать.

Вот реальная история. Один мой знакомый и по совместительству бывший коллега как-то сказал в приватном разговоре: «Зачем ухаживать за девушкой, подарки дарить, деньги тратить, если все равно поломается-поломается и сама приедет ко мне?» Это при том, что мужик, которому на днях стукнет 40, мягко говоря, не красавец, и тоже живет с мамой и чувствует себя царем прайда. Это суровая реальность.

И когда такое встречается сплошь и рядом, хочется в преддверии Нового года чего-то светлого и доброго. Мне без вкусной оливьешки будет гораздо печальнее, чем без затюканной обществом Наденьки, безнадежно потерявшего себя Ипполита и грозного хомячка Женечки.


нравится (26) не нравится (83)
18 декабря в 17:20, просмотров: 8535, комментариев: 32
Комментарии:
хаски из Аляски
не нравится
21 декабря в 09:51
А как же «Москва слезам не верит»? Где мечта успешной самодостаточной женщины — алкоголи Гога? Живущий на ее площади и ещё условия ей диктующий? В советском кинематографе полно такой дичи
Швондер.
не нравится
21 декабря в 10:43
Совок гогно
Сергей Б
не нравится
21 декабря в 10:53
Сейчас тоже гогно.

Вывод? Валить надо из этого вечного гогна, кому не поздно.

А как же Родина?

Миледи
не нравится
21 декабря в 10:54
Тоже не являюсь особой поклонницей этого фильма, но считаю, что его показ по тв в новый год - традиция.
Никогда не понимала вот такого серьезного разбора этого и подобных фильмов. Воспринимайте это как комедию, вот честно! А Операцию Ы, а Ивана Васильевича тоже на полном серьезе нужно разобрать по полочкам, навешав главным героям ярлыки, поставив диагноз? Ну это, блин, кино.
Сергей Б
не нравится
21 декабря в 11:02
Да сейчас то не один же канал ТВ на новый год кажет.

Выбирай что хочешь. В чем проблема то?
Alkonowa1ow
не нравится
21 декабря в 11:44
Так это вечняя новогодняя сказка, которая заканчивается утром 1 января. «Конец новогодней ночи. Завтра наступит похмелье......Пустота-а-а».
Iriska
не нравится
21 декабря в 13:17
Так себе инфоповод, конечно, но на фоне набивших оскомину тем про Шувалова, регистрирующихся кандидатов массовки, и необратимую концессию ГТС, лучше да, про инфантилизм и завышенную самооценку мужиков поговорить у них же на глазах. Как это по-женски.
К "Иронии судьбы" отношусь прохладно, не смотрю, потому как её только по ТВ показывают, а телевизор у нас исключительно для канала "Мульт" в доме стоит. Мне нравится музыка в этом фильме и актёры. А какой там сюжет и что там с традициями - всё равно. Он нужен для тех, во-первых, кто вообще смотрит телевизор, кому за 60, с их настроением нужно считаться и если для них этот фильм - традиция, которую нужно сохранять, они коллективно ностальгируют и умиротворяются. В этом суть и фильм этот пусть идёт до тех пор, пока существуют телевизоры. Грозный ли хомячок Женя и кому нужны такие рассуждать не возьмусь, но рассуждения об "оборзевших мужиках" обычно доставляют удовольствие только тем барышням, у которых мужиков нет никаких. Я желают Вам, Светочка, в Новом Году встретить своего негрозного хомячка и смотреть с ним те фильмы, которые не действуют вам на нервы.
хаски из Аляски Iriska
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21 декабря в 13:23
Ириска-конфетка! так это по-женски: если человек здравомыслящий и рассуждает более-менее не в системе, то ему тут же мужика надо посоветовать, дабы мозги отключить сместить фокус внимания на домохозяйственные работы )) Ну сколько можно то? А мужикам вы советуете тут же бабу найти? ))) Л — логика! И в каком месте С. Могилдан написала «у меня нет мужика». Может мы тут чего упустили)
Швондер. Сергей Б
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21 декабря в 13:28
Я же про совок а не про Родину. Это две разные вещи
Alkonowa1ow
не нравится
21 декабря в 13:39
И тем не менее Новый город, без «Иронии судьбы»? Как Явы это представляете?Без вечной новогодней сказки? Этот фильм будет жить вечно, пока люди не превратятся в бесчувственные придатки смартфона.
Швондер. Alkonowa1ow
не нравится
21 декабря в 13:41
Ну Вам то конечно лучше знать.
Alkonowa1ow Швондер.
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21 декабря в 13:44
«А чего же тут не ясного? Наливай да пей!»
Iriska хаски из Аляски
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21 декабря в 17:30
Сову по полёту видно... Фокус внимания надо сместить со стада грозных хомячков на одного и... сделать его своим. Бабы так устроены, когда свой есть, чужих они обсуждают только в контексте "чей лучше" и либо хвастаются, либо жалуются. Всё. А если начинается философская волна типа "обмельчали мужики/все мужики козлы" - это верный признак того, что в лицо это сказать некому. Про домохозяйственный момент, это другое. Если бы она написала, что мужики зарабатывают мало и не помогают по дому, опять же козлы, то тут наличие мужика читалось бы сразу после претензии, а тут... Хрустальные струны женской души про недолюбленность поют и про отсутствие достойного кандидата, а вы, со своей тугоухостью, не внимаете. Если женщина расстраивается, её надо успокоить. Она же вам расстроилась, вы и успокойте, делом понятно никак, но хоть словом ободряющим. Мне как бэ не с руки такое делать, а вы, мужики (козлов тут славе те господи нет), можете делать комплименты, поздравлять с наступающим, желать, размышлять об энергетических потоках, например, вселять надежду, что де найдётся её человек, надо только правильные позитивные вибрации излучать, чтобы он на Свет шёл, а не на предупреждающий сигнал светофора: красный - стой, желтый - будь готов (она ещё сама не знает к чему, но ты будь), потом, дай тебе Бог терпения и денег немного, загорится и для тебя зелёный, если протупишь на перекрёстке, опять на красном будешь стоять.

Субъективно, конечно.
хаски из Аляски
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21 декабря в 17:49
Ну в общем все встало на свои места: ириска типичная «баба». Можно даже сказать бабца тяжело же вам, если ваш женский мир вокруг мужчины вертится)) уйдёт если, что делать будете? С бубном танцевать возле загса?))))) если женщина расстраивается и ее успокоить мужчине — так незрело. Женщина сегодня самодостаточная личность. Разве нет? И может вполне сама себя успокоить, послушав альбом любимой группы, поиграв с детьми или проведя каникулы где-нибудь на Бора-Бора... внимание, в какой части предложения спрятано слово мужик?))))

Дамы, 21 век на двое! Проснитесь! Люди абсолютно спокойно и даже успешно живут без пары. Почитайте хотя бы на этот счёт мнение Павла Дурова.
Iriska хаски из Аляски
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21 декабря в 18:21
Если проснувшиеся рядом с Вами люди абсолютно спокойно предпочитают жить без пары, то мнение Павла Дурова уже не пригодится. Про "может сама себя успокоить/удовлетворить/обеспечить" тоже всё понятно.
Если уходит мужик, то бубен он забирает с собой, а женский мир должен вертеться вокруг мужика и детей. Об одинокой самодостаточности хорошо сказала героиня Алентовой в "Москва слезам не верит": " Это верно. Только ты пока ребятам не рассказывай, что как раз тогда, когда всего добьёшься в жизни, больше всего волком завыть хочется!"
И чтобы поиграть с детьми на Бора-Бора их надо ещё как-то самостоятельно умудриться родить под альбом любимой группы. Вы больше за непорочное зачатие в этом вопросе или за пробирочное оплодотворение донорским биоматериалом?
Сергей Б хаски из Аляски
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21 декабря в 19:11
Внимание, в какой части предложения спрятано слово женщина?

Деградировавшая особь неопределенного пола не способная на потомство.
Сергей Б
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21 декабря в 19:12
Вот не пойму, «хаски из Аляски» это Светлана Могилдан? Они прям с Тамарой ходят парой.
Сергей Б
не нравится
21 декабря в 19:35
Или это пара Светланы, неопределенного пола, которой она сигареты покупает?
хаски из Аляски Сергей Б
не нравится
21 декабря в 19:44
Почему же сразу пара))) может трио! 21 век на дворе — читай выше!
крокодил
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21 декабря в 19:49
Меня этот фильм тоже бесит, плохо снято, фальшиво. Но больше меня бесит мнение Могилдан.
Может это мнение ей стоит иметь при себе??!
Сергей Б хаски из Аляски
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21 декабря в 20:00
Бери выше – груповуха. Не стесняйся. 21 век на дворе.

Бабушка мечтает (вздыхает), бабушка страдает,
Потеряла бабка и покой и сон.
Двери все открыты, но не идут бандиты,
Пусть придут не шестеро, а хотя бы вчетвером.
sst Alkonowa1ow
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21 декабря в 20:53
какая ирония...ее в конвейер в госдуму отправить....там любят все запрещать....не пробовали нг отметить без оливье огонька ироний и всякого шлака льющегося со всех экранов.....
Alkonowa1ow Alkonowa1ow
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Сегодня в 00:29
Формат встречи Нового года с «Иронией....», салатом «Оливье», «Голубым огоньком», с непременной премьерой новогодней комедии - был хорош в советский период (до перестройки). Это «новогоднее шоу» для советских людей, не избалованных развлекательными программами на телевидении, казалось притягивало все страну от мала до велика к «голубому экрану». Смотрели и не скучали. А кто не заснул, кто выдержал «новогодний огонёк» до конца, тот смотрел ещё «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Как зажигала тогда мировые звёзды эстрады! Те же группа «Бони-М» с хитом «Распутин», группа «АББА», «Смоки» и другие. Теперь наша эстрада, также как и зарубежная стала из разряда «поющие трусы». А конкурс «Песня года» тогда как всегда триумфально завершал новогодний праздничный спринт. Действительно- это был финал песенного конкурса года. И все: «окончен бал- погасли свечи». Потому как, 3 или 3 января уже нужно было идти на «стройки коммунизма». Вот и Женя Лукашин 1 января ещё мог ( мог, но не сложилось) погулять по Ленинграду, сходить в Эрмитаж, «вечерней лошадью»- «Красной стрелой» вернуться в Москву. А 2 января на работу -в поликлинику. Сегодня имеем долгоиграющие праздничные дни, аж до 10 января. К чему и зачем? Что делать семейному обывателю еле сводящемуся концы с концами в эти дни? Правильно. По идее идти и зарабатывать деньги, а не тратить их бездумно. Телевизор стал злейший врагом обывателя в этот период, потому как все эти «новогодние шоу» отдают пошлятиной и геронтологией, «вышедших из тиража звёзд».Все, что вне дома: также пошло и безвкусно и повторяется из года в год. Либерализм заточенный на бабле, что вы хотите. Декада праздника для миллиардера и наемного работника. Как говорят в Одесе - «это две большие разницы». Остаётся одним улететь на «острова», где «тепло и где пальмочки» растут. Для состоятельных граждан это выход. Для 75% граждан- это вынужденное сидение дома и налегание на гастрономию и алкоголь, подрывая своё психологическое и физическое здоровье. Прав Онищенко, что праздничные новогодние нерабочие дни нужно по максимуму сокращать в пользу майских праздничных дней. Когда все расцветает, когда весна приходит не только в природу, но и в жизнь людей. В прямом и переносном смысле. А «Ирония судьбы» это то, что пока заменить нечем в предновогоднюю ночь. Не сподобились телевизионщики, что-то сваять. «Бабло» не рождает талантливых режиссеров и актеров. Аксиома. Поэтому смотрим и в следующем году новогоднюю Комедию «Иронию судьбы или с легким паром» Эльдара Рязанова. С ностальгией смотрим. Легко и отвлекаясь от сегодняшней «новой реальности». С наступающим Новым 2021 годом! Ура!
Будулай Алмазов
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Сегодня в 01:36
Было предостаточно времени снять хоть что-то сопоставимое. Нетрудно заклевать фильм, которому под полтинник. А сравнить-то и не с чем. Это аллаверды нынешнему поколению: если не нравится, то снимите что-то посовременней и, желательно, талантливо. А пока только "Елок" наклепали.
Светлана Могилдан Сергей Б
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Сегодня в 10:15
Спасибо, что Вы беспокоитесь о моей личной жизни. По секрету: с Тамарой парой я не хожу У меня из Тамар в окружении только тетя, которую я не видела лет 25, и знакомая знакомой
Iriska Светлана Могилдан
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Сегодня в 13:34
Извините, что мы так бесцеремонно коснулись Вашей личной жизни, попросила сделать Вам комплимент, так нет же, наплели кружев то про многоролевую любовь, то про самодостаточную. Простите их, балбесов, не со зла они, наверное, просто веяния такие нынче - словоблудие с остроумием и с пошлятинкой, этакий Камеди на минималках.
Альтернативу "Иронии... " предлагаю "Страну Оз" с Трояновой и Куценко. Не то, чтоб уж суперский фильмец, но реалии российские отражает. Троянова там снималась, выйдя из длительного запоя в реальной жизни, героическая работа.
Телевизор лучше не включать совсем, он ведь придуман для тех, кому поговорить не с кем, во всяком случае первый мультиплекс точно для пенсионеров и домохозяек. А больше нигде вашу эту Иронию с паром не покажут.
Когда ещё были разрешены праздники в ресторанах и всякие новогодние развлекательные программы в них, мне всегда хотелось, чтобы хотя бы в одном ресторане была программа "Для тех, кому не с кем встречать Новый Год". Чтобы пригласительные продавались по одному. Нельзя встречать праздники в одиночестве... Кошки не в счёт.
У меня старшая дочь учится в ординатуре в другом городе, и каждый год с 1 курса института приезжает домой на НГ, я или сын едем встречать на ЖД, хотя есть такси и можно заплатить, но я настаиваю, что надо всегда встречать, она ведь ДОМОЙ едет, нужно, чтобы уже на вокзале увидела как мы её ждём. Провожать не могу, ездит папа, он покрепче, а я заливаю слезами перрон. Младшая дочь успокаивает и обещает поступить в институт в Сургуте. Когда все соберутся в Новый год за столом, сын пару часов будет играть нам (он студент музыкального колледжа), а потом старшие, конечно, разбегутся по друзьям, мы с малой ещё салюты посмотрим и спать. Папе нашему 1 января на работу, долго гулять не будем.
И что там показывают по телевизору кроме курантов, я так и не узнаю...
Светлана Могилдан Iriska
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Сегодня в 13:53
Прекрасно Вас понимаю! Когда училась в университете в другом городе, я прямо 31 декабря приехала домой, сделала сюрприз родным! И он, нужно сказать, удался Учитывая, что ехала я с подругой в общем вагоне даже без спального места (мы были те еще транжиры и денег даже на приличный билет на поезд не осталось), то для нас Новый год стал двойным праздником: мы к тому же впервые за долгое время поели вкусной домашней еды)))

По поводу телевизора на Новый год и нарезания салатов под старое-доброе кино скажу вот что: в прошлом году мы встречали 2020-й всей своей большой семьей. И, накрывая на стол, включили музыкальные клипы на ТВ и делились друг с другом тем, чем нам запомнился уходящий год. Что хорошего и плохого в нем было. И знаете, это было так тепло, искренне... и я бы хотела, чтобы такое времяпрепровождение 31 декабря стало нашей доброй традицией. И да, "Иронию судьбы...." мы так и не посмотрели...
Сергей Б Светлана Могилдан
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Сегодня в 14:13
Боже упаси, в вашу личную жизнь не лезу.

Это «хаска из Аляски» скабрезно намекает на какое-то трио с вами.

Просто проясните ситуацию с этой хаской, которая со своими скабрезностями подозрительно сопутствует вашим публикациям. Это маньяк, который вас преследует или это ваша группа поддержки единомышленников?
Светлана Могилдан Сергей Б
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Сегодня в 14:25
Ощущение, что у меня сегодня пресс-конференция
Трио нет

А словосочетание "группа поддержки" терпеть не могу с того времени, как у нашего баскетбольного клуба появилась совершенно позорная "подтанцовка" Поэтому, делайте вывод сами, не смею Вас ни в чем ограничивать - у нас свободная площадка
Сергей Б Светлана Могилдан
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Сегодня в 14:41
Ощущение такое, что сегодня день интриг.

Про хаску так и не ответили однозначно.

А интерес к вам – издержки производства, связанные с вашей публичной профессией.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:52
«Ирония судьбы» это для разогрева публики и напоминания ей, что Новый год наступает. Мне приходилось в течение пяти лет, работая в Тюмени, в 90-е годы переезжать на Новый год в Сургут. И даже иногда везти ёлочку с елочного базара в Тюмени, так там хорошие ели продавались. 29 декабря вечером в 17 выезжаешь, и утром прибываешь в град Сургут. Контраст конечно был ещё тот. В Тюмени, скажем, мягкая погоди минус 5-10 градусов и снежок новогодний лениво падает. Да и город всегда умел создать новогоднее настроение внешними атрибутами. Сургут 90-х сурово: 25-30 градусным морозцем с ветерком, занесённым снегом и обшарпанными фасадами. При социализме веселее было. Люди были дружнее и Новый год встречали весело в больших компаниях. Да и на предприятиях суета была предновогодняя, приятная. Профком что-то делил и упаковывал подарки детям. Где-то план гнали, чтобы в 23-59 31 декабря рапортовать о последних метрах проходки в счёт 100 тысяч метров на бригаду. Это к примеру. Да и у каждого коллектива в последнюю декаду была напряжёнка, так нужно было успеть сделать все, что не успели за год. И,естественно, премии по итогам в соцсоревновании. Мелочь, а приятно. А сейчас. «Как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма!». Смотреть «новогодних клоунов» по ТВ и в жизни обрыдло. Так что лучше две серии «Иронии » для психологической терапии перед новых годом принять.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 19:18
На Новый год в школе давали подарки, в которых обычно была пара мандарин. Как-то раз что-то пошло не так, и подарки мы получили только после зимних каникул, 11 января. Конфетам ничего, а цитрусовые протухли. И что сделают школьники, если им вручить негодные по прямому назначению мандарины?- ну конечно, в школе был день летающих мандаринов.
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