Почему фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» не нужно показывать по телевизору 31 декабря?

Любители покушать, ликуйте: блюдо кускус стало культурным населением ЮНЕСКО в категории нематериальных ценностей. А вот засмотренный российским людом до дыр фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» показался не достаточно хорошим для межправительственного Комитета, чтобы включать его в свой топ.
Можно долго рассуждать о том, что ЮНЕСКО немного перегибает в самом принципе отбора претендентов, но давайте о фильме.
Пару лет назад накануне Нового года таксист поделился со мной «личной трагедией» — оказывается, 31 декабря «Первый канал» не покажет культовую картину Эльдара Рязанова. «Какой же Новый год без легендарного кино?!» — вопрошал собеседник, а у меня в тот момент промелькнула мысль: параллельно.
Мне никогда не нравился этот фильм. Он меня даже бесит. Он создает не праздничное настроение, а вгоняет в уныние, тоску и отчаяние. Странное, чисто советское (?) представление о счастье, приправленное нравоучительными фразами в духе «так положено» или «так надо», когда жизнь равно страдание. И никак иначе. Радикальным православием попахивает.
Глупый фильм с глупыми главными героями: никто никого в действительности не любит, не пытается понять, принять, да узнать хотя бы…. Эгоизм и трусость возведены в степень совершенства. Все другу друга мучают по кругу, шаг навстречу и семь – в обратном направлении.
Помните фразу Ипполита: «В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости»? Так вот если бы совершенно бесхарактерный Женя на трезвую голову помчался к блондинке-учительнице – это был бы поступок. Однако что мы видим: Наденька, типичная русская женщина, берет все в свои руки и летит в другой город, чтобы погладить по головке маменькиного сыночка (а как иначе, если он живет до сих пор под юбкой?), пока тот сладко спит.
И знаете что? Этот фильм хорош только тем, что отражает реальное положение дел: у нас много инфантильных и безответственных мужчин, которые давным-давно потеряли свою природу соперничества за лучшее место под солнцем. И много женщин, которым приходится взваливать на себя все подряд и еще чуть-чуть, чтобы как-то выживать.
Вот реальная история. Один мой знакомый и по совместительству бывший коллега как-то сказал в приватном разговоре: «Зачем ухаживать за девушкой, подарки дарить, деньги тратить, если все равно поломается-поломается и сама приедет ко мне?» Это при том, что мужик, которому на днях стукнет 40, мягко говоря, не красавец, и тоже живет с мамой и чувствует себя царем прайда. Это суровая реальность.
И когда такое встречается сплошь и рядом, хочется в преддверии Нового года чего-то светлого и доброго. Мне без вкусной оливьешки будет гораздо печальнее, чем без затюканной обществом Наденьки, безнадежно потерявшего себя Ипполита и грозного хомячка Женечки.
Вывод? Валить надо из этого вечного гогна, кому не поздно.
А как же Родина?
Никогда не понимала вот такого серьезного разбора этого и подобных фильмов. Воспринимайте это как комедию, вот честно! А Операцию Ы, а Ивана Васильевича тоже на полном серьезе нужно разобрать по полочкам, навешав главным героям ярлыки, поставив диагноз? Ну это, блин, кино.
Выбирай что хочешь. В чем проблема то?
К "Иронии судьбы" отношусь прохладно, не смотрю, потому как её только по ТВ показывают, а телевизор у нас исключительно для канала "Мульт" в доме стоит. Мне нравится музыка в этом фильме и актёры. А какой там сюжет и что там с традициями - всё равно. Он нужен для тех, во-первых, кто вообще смотрит телевизор, кому за 60, с их настроением нужно считаться и если для них этот фильм - традиция, которую нужно сохранять, они коллективно ностальгируют и умиротворяются. В этом суть и фильм этот пусть идёт до тех пор, пока существуют телевизоры. Грозный ли хомячок Женя и кому нужны такие рассуждать не возьмусь, но рассуждения об "оборзевших мужиках" обычно доставляют удовольствие только тем барышням, у которых мужиков нет никаких. Я желают Вам, Светочка, в Новом Году встретить своего негрозного хомячка и смотреть с ним те фильмы, которые не действуют вам на нервы.
Субъективно, конечно.
Дамы, 21 век на двое! Проснитесь! Люди абсолютно спокойно и даже успешно живут без пары. Почитайте хотя бы на этот счёт мнение Павла Дурова.
Если уходит мужик, то бубен он забирает с собой, а женский мир должен вертеться вокруг мужика и детей. Об одинокой самодостаточности хорошо сказала героиня Алентовой в "Москва слезам не верит": " Это верно. Только ты пока ребятам не рассказывай, что как раз тогда, когда всего добьёшься в жизни, больше всего волком завыть хочется!"
И чтобы поиграть с детьми на Бора-Бора их надо ещё как-то самостоятельно умудриться родить под альбом любимой группы. Вы больше за непорочное зачатие в этом вопросе или за пробирочное оплодотворение донорским биоматериалом?
Деградировавшая особь неопределенного пола не способная на потомство.
Может это мнение ей стоит иметь при себе??!
Бабушка мечтает (вздыхает), бабушка страдает,
Потеряла бабка и покой и сон.
Двери все открыты, но не идут бандиты,
Пусть придут не шестеро, а хотя бы вчетвером.
Альтернативу "Иронии... " предлагаю "Страну Оз" с Трояновой и Куценко. Не то, чтоб уж суперский фильмец, но реалии российские отражает. Троянова там снималась, выйдя из длительного запоя в реальной жизни, героическая работа.
Телевизор лучше не включать совсем, он ведь придуман для тех, кому поговорить не с кем, во всяком случае первый мультиплекс точно для пенсионеров и домохозяек. А больше нигде вашу эту Иронию с паром не покажут.
Когда ещё были разрешены праздники в ресторанах и всякие новогодние развлекательные программы в них, мне всегда хотелось, чтобы хотя бы в одном ресторане была программа "Для тех, кому не с кем встречать Новый Год". Чтобы пригласительные продавались по одному. Нельзя встречать праздники в одиночестве... Кошки не в счёт.
У меня старшая дочь учится в ординатуре в другом городе, и каждый год с 1 курса института приезжает домой на НГ, я или сын едем встречать на ЖД, хотя есть такси и можно заплатить, но я настаиваю, что надо всегда встречать, она ведь ДОМОЙ едет, нужно, чтобы уже на вокзале увидела как мы её ждём. Провожать не могу, ездит папа, он покрепче, а я заливаю слезами перрон. Младшая дочь успокаивает и обещает поступить в институт в Сургуте. Когда все соберутся в Новый год за столом, сын пару часов будет играть нам (он студент музыкального колледжа), а потом старшие, конечно, разбегутся по друзьям, мы с малой ещё салюты посмотрим и спать. Папе нашему 1 января на работу, долго гулять не будем.
И что там показывают по телевизору кроме курантов, я так и не узнаю...
По поводу телевизора на Новый год и нарезания салатов под старое-доброе кино скажу вот что: в прошлом году мы встречали 2020-й всей своей большой семьей. И, накрывая на стол, включили музыкальные клипы на ТВ и делились друг с другом тем, чем нам запомнился уходящий год. Что хорошего и плохого в нем было. И знаете, это было так тепло, искренне... и я бы хотела, чтобы такое времяпрепровождение 31 декабря стало нашей доброй традицией. И да, "Иронию судьбы...." мы так и не посмотрели...
Это «хаска из Аляски» скабрезно намекает на какое-то трио с вами.
Просто проясните ситуацию с этой хаской, которая со своими скабрезностями подозрительно сопутствует вашим публикациям. Это маньяк, который вас преследует или это ваша группа поддержки единомышленников?
Трио нет
А словосочетание "группа поддержки" терпеть не могу с того времени, как у нашего баскетбольного клуба появилась совершенно позорная "подтанцовка" Поэтому, делайте вывод сами, не смею Вас ни в чем ограничивать - у нас свободная площадка
Про хаску так и не ответили однозначно.
А интерес к вам – издержки производства, связанные с вашей публичной профессией.