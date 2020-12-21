Почему фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» не нужно показывать по телевизору 31 декабря?

Любители покушать, ликуйте: блюдо кускус стало культурным населением ЮНЕСКО в категории нематериальных ценностей. А вот засмотренный российским людом до дыр фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» показался не достаточно хорошим для межправительственного Комитета, чтобы включать его в свой топ.

Можно долго рассуждать о том, что ЮНЕСКО немного перегибает в самом принципе отбора претендентов, но давайте о фильме.

Пару лет назад накануне Нового года таксист поделился со мной «личной трагедией» — оказывается, 31 декабря «Первый канал» не покажет культовую картину Эльдара Рязанова. «Какой же Новый год без легендарного кино?!» — вопрошал собеседник, а у меня в тот момент промелькнула мысль: параллельно.

Мне никогда не нравился этот фильм. Он меня даже бесит. Он создает не праздничное настроение, а вгоняет в уныние, тоску и отчаяние. Странное, чисто советское (?) представление о счастье, приправленное нравоучительными фразами в духе «так положено» или «так надо», когда жизнь равно страдание. И никак иначе. Радикальным православием попахивает.

Глупый фильм с глупыми главными героями: никто никого в действительности не любит, не пытается понять, принять, да узнать хотя бы…. Эгоизм и трусость возведены в степень совершенства. Все другу друга мучают по кругу, шаг навстречу и семь – в обратном направлении.

Помните фразу Ипполита: «В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости»? Так вот если бы совершенно бесхарактерный Женя на трезвую голову помчался к блондинке-учительнице – это был бы поступок. Однако что мы видим: Наденька, типичная русская женщина, берет все в свои руки и летит в другой город, чтобы погладить по головке маменькиного сыночка (а как иначе, если он живет до сих пор под юбкой?), пока тот сладко спит.

И знаете что? Этот фильм хорош только тем, что отражает реальное положение дел: у нас много инфантильных и безответственных мужчин, которые давным-давно потеряли свою природу соперничества за лучшее место под солнцем. И много женщин, которым приходится взваливать на себя все подряд и еще чуть-чуть, чтобы как-то выживать.

Вот реальная история. Один мой знакомый и по совместительству бывший коллега как-то сказал в приватном разговоре: «Зачем ухаживать за девушкой, подарки дарить, деньги тратить, если все равно поломается-поломается и сама приедет ко мне?» Это при том, что мужик, которому на днях стукнет 40, мягко говоря, не красавец, и тоже живет с мамой и чувствует себя царем прайда. Это суровая реальность.

И когда такое встречается сплошь и рядом, хочется в преддверии Нового года чего-то светлого и доброго. Мне без вкусной оливьешки будет гораздо печальнее, чем без затюканной обществом Наденьки, безнадежно потерявшего себя Ипполита и грозного хомячка Женечки.