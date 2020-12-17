Сколько на самом деле повторно заразившихся коронавирусом в Югре

Можно ли заразиться коронавирусом во второй раз? Актуальность этого вопроса возрастает прямо пропорционально количеству людей, переболевших COVID-19. Причем этот вопрос продиктован не праздным любопытством, а в прямом смысле выживанием. От понимания, будет ли это распространенным явлением или единичными случаями, напрямую зависит поведение переболевших людей. Кроме того, количество повторных заражений станет фактором потенциальной нагрузки на систему здравоохранения. Но чем больше я занимаюсь этой проблемой, тем больше у меня возникает ощущение устойчивого когнитивного диссонанса.

С одной стороны – постоянные разговоры в среде медиков и переболевших людей о возможности повторного заражения. И те, и другие подтверждают свои слова примерами своих знакомых, которые переболели и после подхватили коронавирус еще раз. Более того, лечащие врачи рекомендуют переболевшим пациентам «не расслабляется», а, напротив, избегать ситуаций с высокими рисками повторного инфицирования.

С другой стороны, когда читаешь ученых, а тем паче слушаешь заявления российских чиновников, то можно сделать вывод, что повторные заражения – это крайне редкий случай. Даже не исключение из правил, а какая-то аномалия. Так, по заявлению российских чиновников от здравоохранения, в стране до сих пор не выявлено ни одного случая повторного заражения. Хотя в прессе то и дело появляется информация об обратном – например, о дважды болеющих депутатах Госдумы.

Казалось, абсолютно несложно разобраться в ситуации – все данные о выявленных заражениях есть в компьютерной базе. Нажми три кнопки – и дело в шляпе. И вот вопрос – у нас в Югре в принципе осуществляется учет повторно заразившихся?

Я написал по этому поводу в департамент здравоохранения ХМАО и окружной Роспотребнадзор. Ответы меня ошарашили!

Выяснилось, что Роспотребнадзор не выявил не одного повторного случая, в то время, как по данным Депздрава их 30.

Смотрите сами.

Роспотребнадзор: «В настоящее время достоверных случаев повторного заражения коронавирусом в ХМАО не зарегистрировано».

Департамент здравоохранения ХМАО: «Медицинскими организациями автономного округа зарегистрировано 30 случаев повторного заболевания COVID-19, в том числе 16 у медицинских работников. Это 0,088% от всех зарегистрированных случаев».

Вот такой когнитивный диссонанс.

И вроде бы даже по данным Депздрава этих случаев немного, и большая часть, что в общем-то логично, врачи. Тем не менее, в этом принципиально важном, но при этом достаточно простом «учетном» вопросе две конторы не смогли договориться. А это, сами понимаете, как-то не способствует доверию.