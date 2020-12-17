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​Болеют ли повторно коронавирусом в Югре? Депздрав и Роспотребнадзор разошлись во мнениях

Сколько на самом деле повторно заразившихся коронавирусом в Югре

​Болеют ли повторно коронавирусом в Югре? Депздрав и Роспотребнадзор разошлись во мнениях
Фото автора

Можно ли заразиться коронавирусом во второй раз? Актуальность этого вопроса возрастает прямо пропорционально количеству людей, переболевших COVID-19. Причем этот вопрос продиктован не праздным любопытством, а в прямом смысле выживанием. От понимания, будет ли это распространенным явлением или единичными случаями, напрямую зависит поведение переболевших людей. Кроме того, количество повторных заражений станет фактором потенциальной нагрузки на систему здравоохранения. Но чем больше я занимаюсь этой проблемой, тем больше у меня возникает ощущение устойчивого когнитивного диссонанса.

С одной стороны – постоянные разговоры в среде медиков и переболевших людей о возможности повторного заражения. И те, и другие подтверждают свои слова примерами своих знакомых, которые переболели и после подхватили коронавирус еще раз. Более того, лечащие врачи рекомендуют переболевшим пациентам «не расслабляется», а, напротив, избегать ситуаций с высокими рисками повторного инфицирования.

С другой стороны, когда читаешь ученых, а тем паче слушаешь заявления российских чиновников, то можно сделать вывод, что повторные заражения – это крайне редкий случай. Даже не исключение из правил, а какая-то аномалия. Так, по заявлению российских чиновников от здравоохранения, в стране до сих пор не выявлено ни одного случая повторного заражения. Хотя в прессе то и дело появляется информация об обратном – например, о дважды болеющих депутатах Госдумы.

Казалось, абсолютно несложно разобраться в ситуации – все данные о выявленных заражениях есть в компьютерной базе. Нажми три кнопки – и дело в шляпе. И вот вопрос – у нас в Югре в принципе осуществляется учет повторно заразившихся?

Я написал по этому поводу в департамент здравоохранения ХМАО и окружной Роспотребнадзор. Ответы меня ошарашили!

Выяснилось, что Роспотребнадзор не выявил не одного повторного случая, в то время, как по данным Депздрава их 30.

Смотрите сами.

Роспотребнадзор: «В настоящее время достоверных случаев повторного заражения коронавирусом в ХМАО не зарегистрировано».

Департамент здравоохранения ХМАО: «Медицинскими организациями автономного округа зарегистрировано 30 случаев повторного заболевания COVID-19, в том числе 16 у медицинских работников. Это 0,088% от всех зарегистрированных случаев».

Вот такой когнитивный диссонанс.

И вроде бы даже по данным Депздрава этих случаев немного, и большая часть, что в общем-то логично, врачи. Тем не менее, в этом принципиально важном, но при этом достаточно простом «учетном» вопросе две конторы не смогли договориться. А это, сами понимаете, как-то не способствует доверию.


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Сегодня в 19:19, просмотров: 244, комментариев: 5
Комментарии:
Злая Эллочка
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Сегодня в 20:06
Просто у всех вирусная пневмония.
Albert Leonov
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Сегодня в 21:29
Мне лично, ровно. Заболею или не заболею. Заболею один раз или повторно. Общаюсь со всеми: здоровыми и больными, Не делю людей: кто болеет, переболел или еще не болел.
Если положено мне - заболею. Даже если буду не снимать костюм космонавта.
Просто есть определенные нормы профилактики, придуманные давно. Придерживаюсь их. Занимаюсь спортом, много хожу пешком по улице в любую погоду. Нахожусь не менее 4 часов на свежем воздухе.
Забивать голову кто заболел и кто еще заболеет, не хочу.
Тут каждый решает сам для себя. Как вести себя, ходить в маске или без. Мыть руки постоянно или носить перчатки и тд.
Если не будет каждый сам заботится о себе, детях своих, то ни кто не позаботится. Ни одно государство в мире ни о ком не заботится. Каждый заботимся о себе сам и о своих детях. Дети они маленькие и глупые, много не понимают и не знают. Остальные все взрослые люди. Имеют опыт определенный , знания, навыки и умения. Потом должны заботится сами о своем здоровье.
Путаются в показаниях ведомства? Это их дело, они не нас обманывают а сами себя. Выводить на чистую воду - надо их. Но писать надо конкретно, что за недостоверную информацию - ответственность. Уголовная или административная. Назвать ФИО виновных, на всякий случай. Информирую жителей о их вранье....
А писать что бу обозначится .. Лучше пойди на "минуту славы". В градоначальники подай документы .. Так многие делают ибо прикольно...
444 Albert Leonov
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Сегодня в 21:58
У вас всегда начальство право. Вон, сколько всякой ерунды понаписали, чтобы с него снять любую ответственность за происходящее. Договорились до того, что автор должен привлекать к уголовной ответственности завравшихся чиновников, которые врут вовсе не себе (как вы зачем-то солгали), а гражданам России. А если не привлек, то сиди молчи? Вы совсем уже зарапортовались...
Александр Радовский
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Сегодня в 22:13
За эпидемию испанского гриппа в Российской Империи с населением 184 млн. умерло 450 тыс. человек. Т. е смертность составила 0.25% от всего населения. Может быть показатели коронавируса и меньше, но не исключено, что могут быть и сопоставимые с "испанкой". И если так и начать говорить, то будет общественное беспокойство, протесты за карантин, протесты против карантина. Вот и хотят, видимо, людей статистикой не напрягать.
444 Александр Радовский
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Сегодня в 22:36
Вы серьёзно приводите высосанные из пальца цифры? В разоренной Гражданской войной стране, где свирепствовали голод, эпидемии тифа и испанки, кто-то до такой степени скрупулезно считал умерших именно от испанки, что вы с лёгкостью их выдаете???
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