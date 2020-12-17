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​Государство и смерть

Как ответ Путина про Навального «если бы захотели – отравили» вскрывает глубокую этическую деформацию системы

​Государство и смерть
Фото rbc.ru

На своей пресс-конференции Владимир Путин на вопрос про отравление Алексея Навального в очередной раз повторил до этого высказанный его множественными альтер-эго тезис: «Если уж травили бы, довели бы до конца».

Слушайте, а все считают этот подход нормальным? Ну, то есть, мы настолько привыкли к таким словам, что многим россиянам даже не приходит в голову альтернативная мысль. Почему представители нашего государства на все подобные претензии не отвечают по-другому, типа: «Ребята, вы знаете, а мы вообще-то не занимаемся убийствами. Тем более политическими и нелегальными. У нас даже мораторий на смертную казнь введен. Мы – правовое государство, и действуем строго в рамках закона, и преследуем только его нарушителей, а убивать людей на своей или чужой территории – это не про нас, так вообще делать плохо».

Понятно, что это было бы циничное вранье. Но и то, что говорится сейчас – тоже не благоухает розами, да? Просто так просвечивается разница в подходах и показывается глубокая профессиональная и этическая деформация. Да, захотели бы – убили бы. И ухмылочка.

Не знаю, как вам, а мне очень неприятно это все.


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Сегодня в 15:41, просмотров: 298, комментариев: 6
Комментарии:
Местный
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Сегодня в 15:59
ОН честно ответили, а вы не цените)
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:07
Значит никто Навального не травил. Нужна документация медицинская, которой располагает Германия. Но они открестились от этого дела, мол, это дело личное и врачебную тайну мы не можем без согласия Навального раскрыть. И отфутболили к Навальному. А Навальный сам на себя не будет же показывать. Получается факт недомогания есть, а виновника нет. Это, как трагедии на перевале Дятлова. Сто версий. Ну, Навальный не Дятлов и в походы в 30 градусные морозы налегке на Северный Урал его и палкой не выгонишь. А вот слетать в Томск и «попить водочки»? От чего же, с нашим большим удовольствием. Вот и переел там или перепил. Короче нарушил диету. Вследствие нарушение обмена веществ, за которое отвечает поджелудочная железа в результате гипогликемическая кома. Сахар от трёх до 20 прыгал. Мараховский, которого тут обвиняют в задержке его вылета в Германию со злым умыслом и бригада в реанимации начали лечить то, что было на самом деле и тем самы спасли жизнь. Вот «правда жизни». Какие есть вопросы и претензии? Господа из «Шарите», которые получили медицинскую сопроводительную документацию претензии к реанимации в течение нахождения в Омске тоже не имеют. . Сделали все правильно. И через две недели Навальный уже прыгал по лестницам в «Шарите». С таким же успехом он мог бы прыгать и по опшарпанным лестницам в Омске или по респектабельным помещениям в Пироговке. А сегодня он должен ( просто обязан)для установлении истины представить всю медицинскую документацию в Прокуратуру РФ. Как гражданин РФ обязан. Он должен помочь раскрыть тайну. Он жив и здоров в отличие от участников похода на Северный Урал в феврале 1959 года. Эту тайну Навальный не должен скрывать от общественности, если только ему не дают спать спокойно лавры нераскрытой трагедии 20 века на перевале Дятлова.
Сергей Б
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Сегодня в 18:39
Да многим россиянам нацрать на эти разборки хозяев Навального с Путиным.

Многим россиян от этого не холодно не жарко.

И этот цирк с отравлением «новичком» и лечением в Германии уж точно не для россиян.
444
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Сегодня в 19:03
Каждый россиянин просто должен на уши встать от признания Путина в заказных убийствах политических оппонентов. Да еще с помощью государственных служащих, которые обязаны как раз бороться с террором, не щадя живота своего защищать основы российского конституционного строя.
444 Местный
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Сегодня в 19:10
Путин не "честно ответил", а солгал. Солгал неуклюже да еще с особым цинизмом. Все имена членов банды отравителей известны. Вся их бурная деятельность - как на ладони.
Сергей Б
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Сегодня в 19:14
О, целевая аудитория в лице Мазурина (444) вылезла.

Д.Щ. вы эти инсинуации про Навального сразу на хохляцком языке пишите.

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