Как ответ Путина про Навального «если бы захотели – отравили» вскрывает глубокую этическую деформацию системы

На своей пресс-конференции Владимир Путин на вопрос про отравление Алексея Навального в очередной раз повторил до этого высказанный его множественными альтер-эго тезис: «Если уж травили бы, довели бы до конца».

Слушайте, а все считают этот подход нормальным? Ну, то есть, мы настолько привыкли к таким словам, что многим россиянам даже не приходит в голову альтернативная мысль. Почему представители нашего государства на все подобные претензии не отвечают по-другому, типа: «Ребята, вы знаете, а мы вообще-то не занимаемся убийствами. Тем более политическими и нелегальными. У нас даже мораторий на смертную казнь введен. Мы – правовое государство, и действуем строго в рамках закона, и преследуем только его нарушителей, а убивать людей на своей или чужой территории – это не про нас, так вообще делать плохо».

Понятно, что это было бы циничное вранье. Но и то, что говорится сейчас – тоже не благоухает розами, да? Просто так просвечивается разница в подходах и показывается глубокая профессиональная и этическая деформация. Да, захотели бы – убили бы. И ухмылочка.

Не знаю, как вам, а мне очень неприятно это все.