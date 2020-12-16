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Уменьшение города, отток людей в частный сектор и запрет на высотные дома — мои пожелания новому главе Сургута

Давайте вместе составим программу для нового мэра Сургута

Уменьшение города, отток людей в частный сектор и запрет на высотные дома — мои пожелания новому главе Сургута

Сейчас я уже с трудом вспомню, как проходили выборы мэра Сургута десять лет назад. В мае на перекрестах города студенты раздавали открытки от Романа Маркова, в которых было написано что-то в ключе «Мой дед принес вам Победу, а я принесу вам процветание». Тогда уже всем было понятно, что Александр Сидоров уходит с поста мэра, и начинается предвыборная кампания.

Наверное, открытка эта возмутила на тот момент не меня одного: в городе чувствовалось откровенное раздражение. В последние годы правления Сидорова среди горожан царили настроения, что, мол, совсем уже он устал, потерял хватку и отдал город на растаскивание непонятно кому. Город был завешен пестрой рекламой, активно велась точечная застройка.

Поэтому Марков, в силу своей близости действующей власти был, как мне кажется, не особо симпатичен сургутянам. Очень сильным ходом с его стороны было создание «Стратегии 2020». Признаюсь, я ее прочитал по диагонали. Но сам факт, что человек, по крайней мере, обозначил свои идеи, тем более активно зазывал всех присылать свои идеи – это, конечно, было его большим плюсом.

Конкурентов у Маркова, насколько я помню, не было. Было выдвижение кандидатов, но особого всерьез их никто не воспринимал. В последний момент появился Дмитрий Попов – и местные и окружные единороссы радостно подпрыгнули: вот он! Наш кандидат!

Дмитрий Попов был положительно воспринят городом. Во-первых, за его плечами виднелся «Сургутнефтегаз». Во-вторых, он был бывшим депутатом думы Сургута и действующим – думы Югры. В-третьих, а для нашего небольшого города это очень важно, многие в той или иной мере «пересекались» с ним по жизни или по работе, и его репутация честного и порядочного человека не могла не сыграть свою роль.
И хотя у Попова не было никакой программы или стратегии, его выбрали. Могу путать, но, кажется, эти выборы пока еще были «всенародными». И народ ими как-то интересовался.

Что было потом – неважно, потому что выборов больше не было.
Нет их и сейчас: за десять лет была проведена большая деморализующая работа по отбитию у населения интереса к политике. Это не только в ХМАО, это по России в целом.
И то, что сейчас кандидаты выдвигаются просто так, без всяких программ – это странно. Люди могут быть сто раз умными и красивыми, но таки идти в политику без программы – это как-то странно. Но сейчас так принято.

Но я таки решил написать несколько тезисов программы кандидата в главы Сургута, которые я бы поддержал.

1. Город – это его жители. Если жителям сытно, красиво, комфортно и душевно – они будут любить этот город. Такой город будет привлекателен для того, чтобы приехать, остаться, вырастить детей, которые тоже останутся тут.

2. Поэтому основным направлением развития города должна стать комфортная среда.

3. Город не должен расти – город должен уменьшаться. Чем меньше скученность людей – тем комфортнее человеку.

4. Поэтому необходимо газифицировать ближайшие к городу дачные участки. Тогда у людей появится возможность строить свои дома, жить на своей земле. К своей земле человек всегда относится лучше, чем к общегородскому имуществу.

5. Газификация дач приведет к постепенному оттоку населения из города: снизится нагрузка на транспортные сети. Не секрет, что автомобильные пробки – один из сильнейших факторов стресса.

6. Газификация дач приведет к уменьшению спроса на «человейники»: маловероятно, что дети, выросшие на воле, захотят добровольно заточить себя в бетонные коробки на всю жизнь. «Настроение временщиков» растет именно отсюда: человек 20-30 лет работает в Сургуте в вечном настроении «все равно я уеду отсюда на большую землю, в дом родителей».

7. Газификация дач приведет к росту малого бизнеса в сфере строительства и сопутствующих торгово-строительных отраслях: «бюджетный коттедж» за 3,5 миллиона, как в Тюмени, позволит выйти на рынок малым предприятиям, не обладающим ресурсами крупных застройщиков.

8. Газификация дач и круглосуточное проживание в них горожан, будет предпосылкой для перераспределения транспортных потоков: если автобус «Сургутнефтегаза» будет забирать 50 работников с остановки «дачного» кооператива, то ему не нужно будет заезжать в город.

9. Кстати, многие обратили внимание, насколько комфортнее стало передвигаться в городе, когда из-за карантина родители перестали возить по утрам детей в школы и детские сады. Поэтому необходимо осуществить выкуп «бывших» детских садов, чтобы максимально сократить необходимость избыточного передвижения граждан.

10. Застройку новых микрорайонов – будем смотреть в глаза реальности, планы на ближайшие лет десять уже расписаны, – начинать с обязательного строительства детского сада, школы и поликлиники.

11. Строительство домов выше девяти этажей в городе запретить. В идеале – осуществлять застройку таунхаусами.

12. Нанять архитектора и утвердить альбом допустимых архитектурных форм города: никаких дешевых пластиково-стеклянных конструкций. Застройка одного квартала может осуществляться разными «малыми» застройщиками, но при неукоснительном следовании установленному для этого района стилю.

13. Наш город живет за счет корпораций. Разумеется, представители корпораций должны быть в городской думе, чтобы учитывать интересы корпораций. Но зачем их выбирать? Пусть 13 депутатов будут назначаться самими корпорациями, а избираться по городским округам будет 12 человек.

14. Нет ничего плохого в том, чтобы депутат был лично заинтересован в развитии того городского округа, от которого он избирается. Вон, говорят, «Микрорайон ПИКС преобразился благодаря Ринату Айсину». Компания Айсина строит дома в том районе, чтобы они пользовались спросом, следовательно, приносили больше денег бизнесу, Ринат Айсин и старается. Это нормально.

15. Город должен помогать субсидиями на обучение выпускникам школ с тем, чтобы после получения высшего образования ребята какое-то время проработали в городе.

16. Школы должны быть разными. Нужно дать больше самостоятельности школам, даже в вопросах выбора обслуживающей здание организации и фирм, занимающихся питанием школьников.

Разумеется, каждый из читателей этой заметки сможет выдвинуть свои предложения к будущему главе Сургута. И если площадка СИА-ПРЕСС выступит накопителем этих мнений, и если что-то из предложенных идей воплотится в жизнь – то разве это не будет большим подспорьем городу?


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16 декабря в 17:59, просмотров: 330, комментариев: 10
Комментарии:
Сергей Б
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16 декабря в 19:31
Кирилл, романтик.
Злая Эллочка
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16 декабря в 19:51
Романтик прав.
Alkonowa1ow
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16 декабря в 20:25
Хорошее предложение создать программу действий для будущего мэра Сургут. Это просто замечательно! Даже если несколько значимых пунктов из Вашей Программы будет взято и выполнено кандидатом за один срок, то это будут прорыв в наших мечтах о «городе для его жителей». Что касается Романа Маркова и его стратегии города до 2020 в конвертах для каждому жителя Сургута. Я воспринимал тогда это, как пиар-акцию с одной целью заблаговременно засветится на городском политическом небосклоне до новых выборов Мэра Города. Однако неожиданная ротация Филиппенко и приход к власти в ХМАО Комаровой изменило расстановку политических сил. Ее новация внедрить сити-менеджеров в ХМАО расстроила все планы: и Маркова, и других. Кстати, для первого заместителя Главы города Жердева такая конфигурация власти в городах вероятно известна по его родной Костроме. Вот именно, такой конфигурации власти Александр Леонидович Сидоров мог продолжить работу в Сургуте и мог принести бОльшую пользу городу до избрания его в Государственную Думу. Но получился по другому. Состоялся некий торг с Марковым и Депутаты «навязали» Дмитрию Валерьевичу пост Главы города. Так все это показалось со стороны. Может быть и не так. Но это были первые не всенародные выборы мэра Сургута. А могло быть иначе. Нужно было бы внести в Устав города положение о сити-менеджере и Главе местного самоуправления. Главу местного самоуправления избрали бы Думой, а сити-менеджера избрать по конкурсу с заключением контракта. То есть Глава местного самоуправления был политической фигурой в городе, а сити-менеджер просто «завхозом» города. Но не получилось. Продолжаем выбирать Главу города нашим и городскими депутатами. И сегодня, на очередных выборах Главы, мы опять испытываем отчужденность граждан города от этого «выборного процесса». А программы для кандидатом это то, что нужно, чтобы хоть как-то голос избирателей дошёл до наших «выборщиков»- депутатов городской Думы.
Kirill Akincev Сергей Б
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16 декабря в 21:02
О, да.
Kirill Akincev Злая Эллочка
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16 декабря в 21:02
Спасибо.
Kirill Akincev Alkonowa1ow
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16 декабря в 21:11
1) За "создать программу действий" - с моей стороны это было душевным прорывом, с вашей - уже звучит реальным рацпредложением. Почему бы и нет? Согласен!
2) На тот момент предложение о внедрении "сити-менеджерства" мной лично воспринималось, как заведомо отрицательное. Кто же знал, что со временем оно выродится в то, что есть сейчас: ни мэра, ни менеджера?
3) Мне тоже показалось, что для Дмитрия Валерьевича это была навязанная должность. Тогда он встретился с “активной молодёжью города“, немного рассказал о своих планах. И я написал заметку “мэр не читает интернет“, за которую мне сейчас отчасти стыдно. Тогда, в 2011-м, я “накаркал“ то, что случилось в 2016-м. У Дмитрия Валерьевича я прощения попросил, он меня простил. Очень светлый и мудрый человек, на самом деле.
йося
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16 декабря в 22:27
Киря, ну ты утопист, вот блуждаешь блуждаешь по городским темам, а все пурга какая то получается, ты че в натуре так до сих пор ничего не понял, не выучил матчасть как устроен паровоз, про газификацию сам то хоть понял чё несешь, вон "Тихий бор" скока лет запустится толком не может, и все из за одного старого маразматика из горгаза.
Ну и наконец про ринатика ты знатно топишь, прям так не прикрыто.
Киря ты как был блаблаблакой, а стал еще хуже.
Извини но достали тупые посты.
йося
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16 декабря в 22:39
А вот про правильные слова про ДВ -зачет!
Злая Эллочка йося
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16 декабря в 22:51
йося, помечтать нельзя? хорошо пишет, что радостно на душе.
про ринатика не помню, но вижу как богдан с дворами носится.
видно же, что человек за 4 года сделал.
жаль, автовокзал не поборол. это будет ацки.
Kirill Akincev йося
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16 декабря в 23:25
Вот за что я вас ценю и уважаю, что умеете критиковать так, что это не обидно.
Все знаю, все вижу, но всегда вызываю к лучшему. Потому что самый последний подлец всегда найдёт себе оправдание. Но пусть его судит суд, а не я.
Про газификацию напишу на днях подробнее. Мне уже посоветовали газгольдер, если очень хочется, но это принципиально разные вещи: централизованное развитие территории или индивидуальное улучшательство.
Про тихий бор вообще не в курсе.
С Ринатом знакомы, но не друзья и не приятели. Он бы очень удивился, узнав, что я, оказывается, за него топлю.
Насчёт тупых постов, ну, кто там про умных писал? "Да вот беда - не пишут эти господа". Так что придётся довольствоваться моей писаниной.
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