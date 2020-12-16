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​Чем мне запомнится «шуваловский модерн»

Итоги работы экс-главы Сургута Вадима Шувалова с точки зрения архитектора

​Чем мне запомнится «шуваловский модерн»
Фото со страницы автора в Facebook

«Очень жаль, что вы уходите! Вы сделали так много для города за это время. Больше никто не делал. Город преобразился. Есть, конечно, еще над чем работать, но все же!» Комментарий подписчика к посту Вадима Шувалова об уходе с поста главы Сургута

Действительно, а что самый добрый и веселый мэр сделал для города? Подведу итоги работы бывшего градоначальника, с позиции архитектора и сургутянина.

Работу администрации экс-мэра Шувалова В.Н. по изменению облика города, в том числе работу по созданию комфортной городской среды, политику и управленческие решения в сфере регулирования архитектуры и градостроительства считаю отвратительной и губительной для города.

«Шуваловский модерн» – неологизм, обозначающий особенности в архитектуре города Сургута в период нахождения у власти мэра В.Н. Шувалова (с 2016 по 2020 годы). Сам неологизм авторский, появился после комментария к посту об оценке внешнего вида эскизного проекта ж/д вокзала. Если не понимаете, о чем речь, наберите в поиске «Не говно, а модерн».

Каковы этапы становления, характерные признаки «шуваловского модерна», что особенного сделал/не сделал мэр? Возможно, это учтет следующий градоначальник.

Реконструкция железнодорожного вокзала

Работа нового градоначальника началось летом 2016 года, первая публичная встреча городской администрации с представителями РЖД, первый комментарий по поводу реконструкции ж/д вокзала. Оценка мэром внешнего вида прошла путь: нужно предложить альтернативу – это «не г.., это модерн» – эскиз выбрали жители – проект будет доработан – сами виноваты, что выбрали.

Его неуверенная, неубедительная защита местами выглядела смешно на всем протяжении этой «мыльной оперы». К слову сказать, эта история еще не закончилась, ведь окончательный вид железнодорожного вокзала администрация не представила до сих пор.

Последний «урбанистический форум» и заседание «Сообщества архитекторов, дизайнеров Сургута»

В дальнейшем традиция проведения форумов с участием экспертов-урбанистов, привлечение к городским проектам активистов и стейкхолдеров, открытое общение с горожанами не получила развития, закончилась в 2017 году. А жаль, слова мэра звучали красиво и вот-вот должен начаться процесс изменения облика города.

Сегодня архитекторы Сургута лишены возможности участвовать в градостроительной деятельности, разрабатывать и вести проекты на всех стадиях, разрабатывать мастер-планы территорий, дизайн-коды, участвовать в авторском надзоре, вплоть до приемки реализованных проектов. Некогда созданное «сообщество архитекторов, дизайнеров в Сургуте» существует лишь на сайте администрации города. «Убито» в 2016-2017 году (период обсуждения реконструкции железнодорожного вокзала) в связи с отсутствием интереса со стороны администрации города.

Псевдоборьба с торговыми павильонами, чехарда с остановочными павильонами и городским забором

Потеряв «Сообщество Архитекторов и дизайнеров», мэр переводит решение проблем городской среды в плоскость «популизма». Через социальные сети обращается к своим подписчикам, советуется-спрашивает, проводит опросы, уверенно и победоносно борется с незаконными постройками, ямами, лужами. Ездит по дворам, строжится с подчиненными, дает обещания.

Результат работы (неполный перечень):

«Розовый» забор перекрасили, а через год заменили на пластиковый.

Торговые павильоны массово и хаотично появляются в городе, как в 90х.

За 4,5 года на городских улицах появилось три варианта остановочных павильонов.

В итоге, это не создало ощущение целостности и гармоничности городской среды, бюджет потрачен зря.

«Невпихуемое» – то, что портит город

Эти проекты – по сути, одна из разновидностей чиновничьего вандализма, уничтожающего город не столько физически, сколько визуально.

Как в 90-е, у чиновников осталось желание на свободном участке в сложившийся застройке воткнуть новое строение, не соответствующее окружению, игнорирующее композицию улицы (ул. Республики), или игнорируя транспортные развязки (новый автовокзал на Тюменском тракте).

Вот и парк «За Саймой» по непонятным причинам визуально уродуют аляповатыми гипертрофированными жилыми домами.

Город застраивается и делается в угоду застройщику и чиновнику, а не граждан.

Заключение

Архитектура эпохи «шуваловского модерна» — это то, что подается горожанам уже готовой и принятой в кругах «высших сил» — нравится вам это или нет.

Главная задача для нового мэра — изменить парадигму в обустройстве города, как это сделали многие российские города (Москва, Казань, Тюмень и другие), определить значимость градостроительной деятельности и архитектуры, сместить фокус на образ города, привлечь экспертов (архитекторов, урбанистов) и население к обсуждению будущего городского пространства.


нравится (20) не нравится (1)
16 декабря в 18:06, просмотров: 332, комментариев: 5
Комментарии:
Швондер.
не нравится
16 декабря в 20:32
В итоге: Не модерн а всетаки говно.
Злая Эллочка
не нравится
16 декабря в 20:54
Здание на ул. Республики ужасно.
Как и возрождение возле храма.
Автовокзал жители 41 мкр. проиграли.
Флешмоб был зачётный.
Новые похоронные заборы удручают.
Ольга Львовна
не нравится
16 декабря в 22:02
Пока архитектуру дизайн (и пресловутые гербы) утверждает чиновник и типа общественное голосование этот мозговой штурм в дурдоме не закончится.
Автору +1000.
Эти вопросы в компетенции только экспертов-профессионалов.
Alkonowa1ow
не нравится
16 декабря в 23:19
Общественное голосование по архитектуре объекта жд вокзала? Или общественное голосование по реконструкции проспекта Ленина? Это что? Дань моде или «показуха»? Мы, мол по каждому городскому вопросу советуемся с жителями. Как скажут, так и сделаем. А сами мы ни причём, только «на улицу вышли погулять». На самом деле: это или новомодный тренд, которому тупо следуют чиновники, или некомпетентность самих чиновников, или боязнь их взять на себя ответственность в реализации значимых городских объектов. И, в случае чего, естессно, прикрыть зад.....цу, мол жители посоветовали и проголосовали. Мы не причём. Что касается архитектуры объектов и жилых кварталов, то все проекты их в городе нужно прежде всего обсуждать в профессиональном сообществе и далее один- два- варианта отдать жителям на их обсуждение и голосование. Это и по реконструкции железнодорожному вокзала, и по проспекту Ленина, и по Дому пионеров. Оказывается последнее время , профессиональное общество архитекторов и дизайнеров осталось не у дел. Результаты на виду. Город продолжает развиваться уродливо и уже проходит точку невозврата. Жаль, что много мест в центре города использовались под текущие нужды в жилищном строительстве. Даже автовокзал оказался бомжом. Нехорошо получилось. Надо новому главе Города озаботься архитектурным наследием прошлых лет и что предпринимать.
ramzik
не нравится
16 декабря в 23:37
Пока главу назначают, а не выбирают даже и не ждите чтобы его заботило архитектурное наследие и ваще что-то кроме собственной задницы.
Всё будет под дудочку округа.
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