Почему ограничение цен на масло и сахар — это путь к очередному товарному дефициту

Слежу за ситуацией с желанием высшей власти России ограничить рост цен на масло и сахар. И думаю: явно не хватает экономического просвещения в нашей стране. Ну, или банально витаминчиков, улучшающих память.

Давайте разбираться.

Повысились цены на некоторые продукты. Случилось это стремительно, в связи с чем народ взроптал, а президент нахмурил брови и устроил разнос правительству за то, что министры не уследили за таким важным показателем. И, мол, нельзя позволить этим гадам-капиталистам наживаться на народе.

(К слову, в одном из государственных СМИ эту тему подали с заголовком «Путин напомнил правительству, что ест народ». Либо автор заголовка и редактор – скрытые фрондеры, либо они не знакомы с понятием «двусмысленность»)

И наступила типичная российская реакция, которую многие назовут популистской (типа, чтобы народу понравиться), но, по сути, это обычное дуболомство, если не сказать хуже. В общем – если цены растут, то мы запретим им расти. Все счастливы, хлопают в ладоши, радуются, как прижучили злобный сахарно-масляный олигархат.

Никому нет дела до того, что весь мировой опыт, вся мировая экономика говорят нам, несчастным: если вы искусственно ограничиваете рост цен на некие товары широкого потребления, значит, скоро этих товаров не будет. Посмотрите на Венесуэлу, вспомните поздний СССР, да уж хотя бы включите кратковременную память – что случилось, когда начали ограничивать цены на маски в первые месяцы пандемии? Маски исчезли. Почти мгновенно. И когда позволили рынку работать самостоятельно – через некоторое время маски вернулись, и даже стали прилично стоить. Не потому что им власти так сказали, а потому что рынок адаптировался и начал производить нужный товар в нужном количестве, чтобы удовлетворить весь спрос.

Давайте на примере сахара и масла, раз уж про них разговор. Вот выросли цены. Все подумали: изверги, что ж вы делаете. А кто-нибудь вообще задумался о том, почему эти цены выросли? Базово есть два пути. Либо картельный сговор производителей / дистрибьюторов, либо объективные экономические причины.

В первом случае речь действительно шла бы о гадах-капиталистах. Подобные сговоры бывали и бывают, и для их предотвращения существуют по всему миру антимонопольные службы. НО – сколько компаний в России производят масло и сахар? Две? Три? Пять? Две могут сговориться, три тоже, пять – сложнее, но выполнимо. Десять – на грани фантастики. Двадцать – нереально. И что-то мне подсказывает, что производителей этих сотни. А продавцов – тысячи.

Вы скажете: ну кто-то крупный повысил цены, остальные подумали: надо тоже повышать – пипл же не прекратит покупать, правильно? А прибыли будет больше. И это даже можно признать в какой-то степени логичным выводом. С одной оговоркой – так не бывает в жизни. Потому что бизнес мыслит иначе.

Когда один игрок (из десятков или сотен) повышает цены, а другие этого не делают – повысивший просто теряет долю рынка. Потому что люди могут не захотеть брать его продукцию, а купят у его конкурентов, у которых товар не подорожал. То есть, если у бизнеса нет объективных причин повышать цены, пока другие их повышают, то выгоднее остаться на своем уровне и этим нарастить конкурентоспособность и долю рынка. Так работает весь цивилизованный мир – но только в том случае, если речь не идет о монополии или присутствии малого количества игроков, которые могут договориться.

Поэтому мне кажется, что рост цен на масло и сахар в России едва ли обусловлен жадностью производителей или дистрибьюторов. Скорее, у этого есть какие-то скрытые экономические обстоятельства. В которых, повторюсь, наше государство разбираться не хочет.

Возможно, выросли какие-то пошлины на важное сырье, или включилась какое-то новое регулирование производственных процессов, что-то сломалось в логистике, что-то бахнуло на внешнем рынке – но это надо изучить, понять, и воздействовать на это обстоятельство, дабы выровнять ситуацию с ценами.

Но для этого надо думать. Исследовать. Разговаривать с этими несчастными производителями. То есть – заниматься вещами, которые не присущи людям, изучавшим экономику даже не Марксу и Ленину, а по «Незнайке на Луне».

Так вот, что нас ждет в связи с мудрым решением партии и правительства. Масло и сахар начнут стремительно исчезать. Во-первых – потому что россияне хоть и могут на кухне задорно хохотать и радоваться, что Путин этим зажравшимся бизнесменам вставил пистон куда надо, но в бытовом плане наш народ – супер-прагматик. Он понимает: если государство сюда влезло, значит, нужно срочно бежать и закупать этот товар в как можно больших количествах, ибо завтра его не будет. А уж когда появляется новость типа «правительство исключило дефицит на продукты после ввода регулирования цен» — это значит, что уже все, вы опоздали.

Во-вторых, если моя догадка верна, и рост цен обусловлен некими объективными причинами, то установка правительством предельной стоимости может просто застопорить производство. Условно, вы производитель и повысили до 100 рублей цену свой товар, потому что создать его стоит вам 90 рублей. А правительство говорит: нет, ваш товар должен стоить максимум 85 рублей. И вы либо производите его в убыток (что делать можно, но недолго), либо закрываете лавочку.

Очень надеюсь, что эта пиар-акция в стиле СССР быстро закончится. Не хочется, чтобы моя страна делала такие вот откровенные шаги в сторону Венесуэлы.