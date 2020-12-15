Почему управляющие компании в Сургуте задерживают выплаты ресурсоснабжающим организациям

В пятницу в думе проходили депутатские слушания с одним из вопросов в повестке дня «Об основных проблемах муниципальных унитарных предприятий города при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и вариантах их решения».

В рамках доклада администрация города проинформировала о большой задолженности управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома Сургута, перед муниципальными ресурсоснабжающими предприятиями, что значительно влияет на доходную часть предприятий и возможность выполнять запланированные работы по ремонту и развитию сетей.

При разборе, с чем связана задолженность, была озвучена причина – задолженность собственников недвижимости перед УК.⠀

На данную информацию я задал ряд уточняющих вопросов: уверена ли администрация в том, что УК перечисляют муниципальным предприятиям своевременно ВСЕ собранные через РКЦ средства с горожан? Не задерживают ли предприниматели – управляющие компании – средства на своих счетах для возможности их инвестирования и зарабатывания дополнительного дохода в ущерб развитию городских предприятий? Если так много должников среди собственников недвижимости, то почему юристы УК не ведут претензионно-исковую работу, а если ведут, то почему так безуспешно?

На все заданные вопросы убедительных ответов мы с коллегами так и не получили.⠀

Выражая свое личное мнение, я озвучил тезис, что управляющие компании как институт себя изжили, и так и не смогли стать настоящими партнерами для населения, их эффективность стремится к нулю. Все больше и больше поступает обращений граждан на неэффективность обслуживающих организаций, и нежелание выполнять взятые на себя обязательства находят свое подтверждение. Это и чистка снега в зимний период, и текущий и капитальный ремонт домов, и уборка, дезинфекция подъездов, состояние инженерных сетей, использование средств, заработанных на аренде общедомового имущества, и много другое. А самое главное – это нежелание иметь прямой контакт с жителями, которые их содержат. Ведь проще делать вид, что все в порядке и ничего не происходит, в то время как нарушаются строительные, санитарные, пожарные и другие нормы.⠀

Для исправления ситуации с задолженностью управляющих компаний перед муниципальными ресурсоснабжающими организациями депутатами было дано поручение администрации усилить работу по взысканию долгов с УК в судебном порядке. А для большей эффективности – использовать механизм привлечения руководителя организации к субсидиарной̆ ответственности.