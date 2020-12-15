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​Управляющие компании как институт себя изжили. Они так и не смогли стать настоящими партнерами для населения

Почему управляющие компании в Сургуте задерживают выплаты ресурсоснабжающим организациям

​Управляющие компании как институт себя изжили. Они так и не смогли стать настоящими партнерами для населения
Фото со страницы автора в Facebook

В пятницу в думе проходили депутатские слушания с одним из вопросов в повестке дня «Об основных проблемах муниципальных унитарных предприятий города при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и вариантах их решения».

В рамках доклада администрация города проинформировала о большой задолженности управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома Сургута, перед муниципальными ресурсоснабжающими предприятиями, что значительно влияет на доходную часть предприятий и возможность выполнять запланированные работы по ремонту и развитию сетей.

При разборе, с чем связана задолженность, была озвучена причина – задолженность собственников недвижимости перед УК.

На данную информацию я задал ряд уточняющих вопросов: уверена ли администрация в том, что УК перечисляют муниципальным предприятиям своевременно ВСЕ собранные через РКЦ средства с горожан? Не задерживают ли предприниматели – управляющие компании – средства на своих счетах для возможности их инвестирования и зарабатывания дополнительного дохода в ущерб развитию городских предприятий? Если так много должников среди собственников недвижимости, то почему юристы УК не ведут претензионно-исковую работу, а если ведут, то почему так безуспешно?

На все заданные вопросы убедительных ответов мы с коллегами так и не получили.⠀

Выражая свое личное мнение, я озвучил тезис, что управляющие компании как институт себя изжили, и так и не смогли стать настоящими партнерами для населения, их эффективность стремится к нулю. Все больше и больше поступает обращений граждан на неэффективность обслуживающих организаций, и нежелание выполнять взятые на себя обязательства находят свое подтверждение. Это и чистка снега в зимний период, и текущий и капитальный ремонт домов, и уборка, дезинфекция подъездов, состояние инженерных сетей, использование средств, заработанных на аренде общедомового имущества, и много другое. А самое главное – это нежелание иметь прямой контакт с жителями, которые их содержат. Ведь проще делать вид, что все в порядке и ничего не происходит, в то время как нарушаются строительные, санитарные, пожарные и другие нормы.⠀

Для исправления ситуации с задолженностью управляющих компаний перед муниципальными ресурсоснабжающими организациями депутатами было дано поручение администрации усилить работу по взысканию долгов с УК в судебном порядке. А для большей эффективности – использовать механизм привлечения руководителя организации к субсидиарной̆ ответственности.


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Сегодня в 13:08, просмотров: 200, комментариев: 6
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 13:25
"Выражая свое личное мнение, я озвучил тезис, что управляющие компании как институт себя изжили, и так и не смогли стать настоящими партнерами для населения, их эффективность стремится к нулю. " - да, но альтернатива только одна - ТСЖ, но подавляющее число жителей не смогут обьединиться.

Ну и справедливости ради - заключение прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, минуя УК, решает проблему задолженностей
Сергей Б
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Сегодня в 13:41
Вот они, частные шаловливые ручки.

«Выражая свое личное мнение, я озвучил тезис, что управляющие компании как институт себя изжили, и так и не смогли стать настоящими партнерами для населения, их эффективность стремится к нулю.»

И?.. Вывод какой?

А вывод такой, что не в частные руки надо раздавать, включая ГТС, а возвращать в государственные руки с государственной ответственностью, включая управляющие компании.

Сергей Б
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Сегодня в 13:50
Не, ну в этот раз Нечепуренко дело задвинул. Только концовку напортачил. Недотянул малехо с логическим выводом.

Швондер.
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Сегодня в 14:05
Явно у него своя ук, которой надо тоже что то кушоц
Альберт Леонов
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Сегодня в 15:11
Слушать часное мнение "слуги народа", можно. При условии, что он, слуга, маленько разбирается в проблеме. Ликбез проводить желания нет.
Мнение потому и часное, часто выражать его можно. Но толку ..
Альберт Леонов Mobii
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Сегодня в 15:13
Думаешь ресурсники сильно этого желают? Договора иметь прямые?
Собираемость какая платы? максимум 98% и то не всегда и не у всех.
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