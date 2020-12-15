Почему управляющие компании в Сургуте задерживают выплаты ресурсоснабжающим организациям

В пятницу в думе проходили депутатские слушания с одним из вопросов в повестке дня «Об основных проблемах муниципальных унитарных предприятий города при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и вариантах их решения».
В рамках доклада администрация города проинформировала о большой задолженности управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома Сургута, перед муниципальными ресурсоснабжающими предприятиями, что значительно влияет на доходную часть предприятий и возможность выполнять запланированные работы по ремонту и развитию сетей.
При разборе, с чем связана задолженность, была озвучена причина – задолженность собственников недвижимости перед УК.⠀
На данную информацию я задал ряд уточняющих вопросов: уверена ли администрация
в том, что УК перечисляют муниципальным предприятиям своевременно ВСЕ собранные
через РКЦ средства с горожан?
На все заданные вопросы убедительных ответов мы с коллегами так и не получили.⠀
Выражая свое личное мнение, я озвучил тезис, что управляющие компании как
институт себя изжили, и так и не смогли стать настоящими партнерами для
населения, их эффективность стремится к нулю. Все больше и больше поступает
обращений граждан на неэффективность обслуживающих организаций, и нежелание
выполнять взятые на себя обязательства находят свое подтверждение.
Для исправления ситуации с задолженностью управляющих компаний перед муниципальными ресурсоснабжающими организациями депутатами было дано поручение администрации усилить работу по взысканию долгов с УК в судебном порядке. А для большей эффективности – использовать механизм привлечения руководителя организации к субсидиарной̆ ответственности.
Ну и справедливости ради - заключение прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, минуя УК, решает проблему задолженностей