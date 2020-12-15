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​Пластмассовый мир победил

Только чугун, только хардкор: благоустройство Сургута дало трещину — из нее лезет поролон

​Пластмассовый мир победил
Фото: siapress.ru

Новость о не то поролоне, не то пеноплексе, торчащем из-под пластиковой обшивки уличных фонарей в сургутском парке Старожилов, поразила и заставила задуматься. «Пластмассовый мир победил», как пелось в одной песне — сегодня из материала, «идентичного натуральному», делают что угодно, даже дома строят, от которых потом такая вот «идентичная» облицовка с грохотом отваливается прямо на головы прохожих .

В случае с фонарями пока все не так трагично — ну сломали пластик, распотрошили изолирующий материал (тут бы, конечно, пожалеть, что любознательных вандалов не дернуло током — но мы не кровожадные)…

Интересно другое: ведь еще при закупке наверняка ясно было, что фонари из такого ненадежного материала придется обновлять и чинить — уровень гражданского самосознания в Сургуте еще повышать и повышать (вспоминается, как в соседнем сквере Энергетиков имени Губачева несколько лет назад некто разрисовал скульптуры краской: вот зачем, спрашивается?), и делать это лучше, применяя износостойкие материалы.

Да, чугун. Да, «деревянные игрушки, прибитые к полу». Потому что до изысков, видимо, еще не доросли.

Чугун дороже? Ну что ж, плюсуем к пластику стоимость ремонта…


нравится (9) не нравится (1)
Сегодня в 11:16, просмотров: 436, комментариев: 11
Комментарии:
Миледи
не нравится
Сегодня в 12:54
Сейчас будет, может быть, не совсем о Сургуте, но нам предыдущие поколения оставили добротные здания, ограды, фонари, скамейки и прочее, которые служили бы и служили. Мы оставим картон, пенопласт и пластик. Если, конечно, хоть что-то от этого вразумительное останется.
Ю.H. Миледи
не нравится
Сегодня в 12:59
Не, не оставим, все ж изгрызут, изъедят и выпотрошат. Любопытный культурный слой когда-нибудь обнаружат археологи!
Ыть Ю.H.
не нравится
Сегодня в 13:49
или не обнаружат
Ю.H. Ыть
не нравится
Сегодня в 14:00
Божечки, кого я вижу! Возвращаются верные комментаторы!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:01
И даже выскажу предположение, которое думаю никого не удивит.

Вполне вероятно, что эти поролоновые фонари стоят не меньше чем чугунные. А может и больше, как инновационные.

Просто навариться кто-то побольше решил.

Смету кто видел?
Сергей Б Ю.H.
не нравится
Сегодня в 14:03
Просто слух прошел, что по беспределу банить перестали.
Ыть Ю.H.
не нравится
Сегодня в 14:08
Вот что Шувалов животворящий делает
сам в шоке
Ыть Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:08
банами нас не запугать
Злая Эллочка Ыть
не нравится
Сегодня в 14:23
Новый бан, новый ник, уже страницы не заполняю. Лень. Таки забанят толерасты. Не про СИА.
Ыть Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 14:28
Не менял имени ни разу)
отмотал бана три-четыре
под честное слово выпускали))
Сергей Б Ыть
не нравится
Сегодня в 14:32
Но кто-то думал, что запугать.

Хорошо, что одумался.
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