Только чугун, только хардкор: благоустройство Сургута дало трещину — из нее лезет поролон

Новость о не то поролоне, не то пеноплексе, торчащем из-под пластиковой обшивки уличных фонарей в сургутском парке Старожилов, поразила и заставила задуматься. «Пластмассовый мир победил», как пелось в одной песне — сегодня из материала, «идентичного натуральному», делают что угодно, даже дома строят, от которых потом такая вот «идентичная» облицовка с грохотом отваливается прямо на головы прохожих .

В случае с фонарями пока все не так трагично — ну сломали пластик, распотрошили изолирующий материал (тут бы, конечно, пожалеть, что любознательных вандалов не дернуло током — но мы не кровожадные)…

Интересно другое: ведь еще при закупке наверняка ясно было, что фонари из такого ненадежного материала придется обновлять и чинить — уровень гражданского самосознания в Сургуте еще повышать и повышать (вспоминается, как в соседнем сквере Энергетиков имени Губачева несколько лет назад некто разрисовал скульптуры краской: вот зачем, спрашивается?), и делать это лучше, применяя износостойкие материалы.

Да, чугун. Да, «деревянные игрушки, прибитые к полу». Потому что до изысков, видимо, еще не доросли.

Чугун дороже? Ну что ж, плюсуем к пластику стоимость ремонта…