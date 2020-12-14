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​Устроим настоящий цирк?

В Сургуте на выборы главы регистрируется «кто попало» – и это замечательно

​Устроим настоящий цирк?
Фото ria.ru

Началось. На пост главы Сургута пошли первые кандидаты – буровик из «Сургутнефтегаза» Андрей Инкин и владелец «О! Сургута» Александр Побережный. Дальше будет больше. Естественно, первая реакция общественности представляет собой нечто типа: ой, ну что за цирк, а не выборы, кто вообще эти люди, кто их знает, зачем они нужны?

Давайте так. Первое. Даже если трактовать это как «цирк» – то создателями сего мероприятия являются не те люди, которые приходят с документами в думу города, а те, кто разрушил в Сургуте нормальные выборы.

Понятно, что горожане хотят видеть в качестве кандидатов людей «мудрых, имеющих управленческий опыт, авторитет, знания, бла-бла-бла». Но эти люди сейчас либо сидят глубоко под лавкой, не решаясь выбраться на свет божий и заикнуться о своих амбициях, либо в лучшем случае пытаются выбить себе в Ханты-Мансийске квоту на победу, что крайне маловероятно, потому что фамилия нового мэра там уже, скорее всего, определена.

Поэтому – второе. Это не выборы. Следовательно, процедура выборов (точнее – ее хитиновая оболочка, пустая внутри) используется не как процедура выборов, а как угодно иначе – в качестве самопиара, троллинга, флешмоба. Не нужно этому удивляться.

Третье. Вообще люди, подающие документы на регистрацию в качестве кандидатов, действуют в своем праве, и осуждать их как-то странно. Что они испортили своим присутствием? Сакральность процедуры избрания начальства? Я вас умоляю.

Больше скажу – если бы выборы были настоящие, и этих вроде не проходящих в рамки «настоящих кандидатов» сургутян бы до них допустили, их шансы на победу над каким-нибудь большим единороссом, которого нам двинут сверху, были бы далеко не призрачными. У нас уже есть кейс победы уборщицы над надоевшим начальником. А тут целый буровик и владелец городского сообщества уже есть – это намного круче уборщицы.

Итого. Лично я пока воспринимаю первые регистрации на эти выборы как троллинг. И предлагаю его усилить. Я бы призвал вообще всех, кто подходит по формальным критериям (да и кто не подходит), двигать в думу Сургута и подавать документы. Пусть у нас будет не семь или десять первичных кандидатов, которых будет оценивать комиссия, чтобы отобрать победителя и его спарринг-партнера, а сто, двести, пятьсот, тысяча кандидатов. И пусть комиссия посидит и поработает хорошенько, оценит масштабы желания сургутян участвовать в управлении городом.

Это будет прекрасной демонстрацией отношения людей к этой псевдодемократической псевдопроцедуре. И, да – это уже можно будет назвать настоящим цирком.


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Сегодня в 17:07, просмотров: 603, комментариев: 9
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:50
Цирк не потому что люди, а потому что не выборы.

А те люди, которые приходят с документами в думу города – себя показать на людей посмотреть, попиариться в общем – тоже цирк.

И если бы выборы были настоящими и было бы 100-200 желающих участвовать в управлении городом – это был бы большой цирк.

Потому что клоуны.

Как один поп сказал: выбираете клоунов, а потом удивляетесь почему в цирке живем.

Начиная с депутатов.

Кто мешал депутатов выдвигать и выбирать?
Мономах
не нравится
Сегодня в 19:15
Надо общественную организацию создать и назвать : Глава Сургута! Потом этих 200 кандидатов туда зачислить и будет коллегиальный орган городского самоуправления! А в СНГ кандидаты в мэры только с отчеством Валерьевич выдвигаются?
Швондер.
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Сегодня в 20:05
На месте навальнинцев я б щас затроллил. Жаль что мне есть что терять. Было б нечего - заявился
Сергей Б
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Сегодня в 20:16
Навальновцы затролили бы, но не Москва. А Сургут им нах не нужен.

Хотя есть тут пара навальновцев Д.Щ. и Т.С., но им видимо тоже есть что терять.
Сергей Б
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Сегодня в 20:20
В самом деле хотя бы Светлану Могилдан откомандировали бы что ли.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 20:21
Уважаемый Дмитрий!Все же надо оценивать свои возможности при подаче документов.Желательно в трезвом и здравом уме!!!
Будулай Алмазов
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Сегодня в 20:25
Когда Орда выдаст ярлык на княжение, то можно будет троллинг сделать постоянным, организовав теневое правительство во главе с одним из кандидатов, которые озвучивали свое видение решения городских проблем.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 20:27
А может и общественности города, которая снизу видит человека достойного быть Главой города сподвигнуть его на участие в конкурсе. Здесь нужен ему дать толчок. Потому как в здравом уме по собственной инициативе вряд ли кто из ответственных и опытных руководителей предприятий понесёт заявление на конкурс Главы. Ну, а если будет давление сверху, или снизу, или по горизонтали с вертикалью, то деваться будет некуда. Похоже предыдущие два мэра Сургута все это на себе уже испытали. Ну, а сейчас автор прав. Все это мероприятие может вылиться а цирк. Тем более, если понесут заявления студенты, домохозяйки, неработающие пенсионеры, безработные, не проживающие в Сургута или в ХМАО и прочие граждане. Тут на ум приходит мысль, что надо бы поставить «шлагбаум» на входе комиссии и СБ требовать от некоторых претендентов трудовую книжку, как минимум (впрочем иногда и «справка из «ПНД и наркодиспансера» не помешает, на ружьё или автомобиль ведь надо и никто не возмущается) дабы не загружать конкурсную комиссию отсеиванием по формальным признакам и не низводить конкурсный отбор претендентов на пост Главы до уровня приемной комиссии для поступления в высшее учебное заведение ( там тоже и все хотят). Кстати там нужна обязательно медицинская справка.
тоже мимо проходил
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Сегодня в 23:01
Дмитрий, а вы по формальным признакам подходите?
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