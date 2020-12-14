В Сургуте на выборы главы регистрируется «кто попало» – и это замечательно

Началось. На пост главы Сургута пошли первые кандидаты – буровик из «Сургутнефтегаза» Андрей Инкин и владелец «О! Сургута» Александр Побережный. Дальше будет больше. Естественно, первая реакция общественности представляет собой нечто типа: ой, ну что за цирк, а не выборы, кто вообще эти люди, кто их знает, зачем они нужны?

Давайте так. Первое. Даже если трактовать это как «цирк» – то создателями сего мероприятия являются не те люди, которые приходят с документами в думу города, а те, кто разрушил в Сургуте нормальные выборы.

Понятно, что горожане хотят видеть в качестве кандидатов людей «мудрых, имеющих управленческий опыт, авторитет, знания, бла-бла-бла». Но эти люди сейчас либо сидят глубоко под лавкой, не решаясь выбраться на свет божий и заикнуться о своих амбициях, либо в лучшем случае пытаются выбить себе в Ханты-Мансийске квоту на победу, что крайне маловероятно, потому что фамилия нового мэра там уже, скорее всего, определена.

Поэтому – второе. Это не выборы. Следовательно, процедура выборов (точнее – ее хитиновая оболочка, пустая внутри) используется не как процедура выборов, а как угодно иначе – в качестве самопиара, троллинга, флешмоба. Не нужно этому удивляться.

Третье. Вообще люди, подающие документы на регистрацию в качестве кандидатов, действуют в своем праве, и осуждать их как-то странно. Что они испортили своим присутствием? Сакральность процедуры избрания начальства? Я вас умоляю.

Больше скажу – если бы выборы были настоящие, и этих вроде не проходящих в рамки «настоящих кандидатов» сургутян бы до них допустили, их шансы на победу над каким-нибудь большим единороссом, которого нам двинут сверху, были бы далеко не призрачными. У нас уже есть кейс победы уборщицы над надоевшим начальником. А тут целый буровик и владелец городского сообщества уже есть – это намного круче уборщицы.

Итого. Лично я пока воспринимаю первые регистрации на эти выборы как троллинг. И предлагаю его усилить. Я бы призвал вообще всех, кто подходит по формальным критериям (да и кто не подходит), двигать в думу Сургута и подавать документы. Пусть у нас будет не семь или десять первичных кандидатов, которых будет оценивать комиссия, чтобы отобрать победителя и его спарринг-партнера, а сто, двести, пятьсот, тысяча кандидатов. И пусть комиссия посидит и поработает хорошенько, оценит масштабы желания сургутян участвовать в управлении городом.

Это будет прекрасной демонстрацией отношения людей к этой псевдодемократической псевдопроцедуре. И, да – это уже можно будет назвать настоящим цирком.