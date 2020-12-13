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​Как проехать по Ленина?

Несколько вопросов к реновации проспекта Ленина в Сургуте

​Как проехать по Ленина?
Фото: siapress.ru

Тема реновации главной улицы Сургута неизбежно вызывает массу вопросов. Мы отобрали три — и ответили на них.

Если у нового проспекта Ленина приоритет будет отдан пешеходам – не означает ли это, что проезжая часть для автомобилистов будет уменьшена?

Нет. Как минимум, сейчас речь об этом не идет. По словам заместителя главы Сургута Алексея Жердева, в 2016 году новая команда администрации пригласила федеральных специалистов для оценки перспектив и потенциала Сургута, и эксперты тогда похвалили проспект Ленина (и все центральные улицы) с точки зрения сбалансированности пешеходных и автомобильных пространств. Нынешние шесть полос в центре – это оптимальная ширина дороги, которую вряд ли стоит сокращать, тем более что тротуары с двух сторон так же довольно широкие. «Остается только правильно организовать движение и усилить на этом участке, да и во всем городе, работу общественного транспорта», – сказал по этому поводу Алексей Жердев.

Как администрация будет договариваться с владельцами фасадов на проспекте Ленина? Ведь они могут просто отказать менять визуальный облик своих магазинов и офисов.

Для решения этих разногласий существуют правила благоустройства, которые и сегодня в Сургуте довольно жесткие, плюс их можно дополнительно модифицировать конкретно для цели улучшения облика центральной улицы. Но в принципе в администрации не ожидают каких-то особых сложностей на этом поле – по словам Алексея Жердева, предварительные переговоры с крупными владельцами недвижимости вдоль проспекта Ленина уже проведены, и те позитивно восприняли планы администрации города.

Все потому, что практика многих городов, проведших реконструкцию своих важных улиц, показывает – следствием этих преобразований становится значительный рост выручки у коммерческих объектов. Ну и плюс, разумеется, стоимость недвижимости и бизнесов, располагающихся на центральном проспекте, так же вырастет.

Что будет со стихийным рынком, который сейчас базируется у Агентства воздушных сообщений?

Администрация видеть там торговцев не хочет – как минимум в нынешнем их виде и качестве. Представители власти ожидают, что сами проектные решения, касающиеся той территории, исключат появление там стихийного рынка, но не посредством заборов или других ограничений, а настройки среды. С другой стороны, ничего не мешает поставить цивилизованные и красивые деревянные домики для подобной торговли на площадке, где сейчас паркуются машины у Агентства воздушных сообщений. Так или иначе, это будет решаться в ходе проектирования реновации и обсуждения тех решений, которые предоставят авторы документа.


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13 декабря в 16:41, просмотров: 388, комментариев: 1
Комментарии:
Мономах
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13 декабря в 22:36
Вот видно, что пригласили иногородцев! Ничего путного кроме распила не ждём! Вот если бы подняли прежние решения, то узнали бы, что от памятника основателям к Агенству должен быть подземный переход. Ну а если уж невмочь торговать у Агенства, пусть в нем и сделают галерею торговую! А то что наш памятник , как и бывший памятник Дзержинскому недосягаем для прохожих, это нонсенс!

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