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​Проспект Ленина: Великая урбанистическая революция

Сургутский проспект Ленина ждет масштабная реновация

​Проспект Ленина: Великая урбанистическая революция
Фото: siapress.ru

Центральную улицу Сургута ждет масштабная реновация. Пост об этом у себя «ВКонтакте» рассказал на тот момент глава города Вадим Шувалов, а подробности этой идеи поведал журналистам его заместитель Алексей Жердев. Главный посыл – в течение двух-трех лет проспект Ленина должен преобразиться. Но для этого нужно участие и поддержка (исключительно моральная) от жителей города. Что ожидает проспект Ленина, в какой перспективе, и какую роль в этом должны сыграть сургутяне – читайте в материале siapress.ru.

Десятилетия проблем

Приведение этой территории в порядок – решение, которое напрашивалось давно, но никто за него не брался. Действительно, центральная улица такого богатого города, экономической столицы Югры, где базируется один из крупнейших налогоплательщиков страны, не может выглядеть так, как выглядит сегодня проспект Ленина.

Невообразимое количество визуального мусора (что стало поводом для появления сатирического клипа, набравшего в 2019 году более 100 тысяч просмотров), смешение потоков людей и машин, местами разваленные тротуары, отсутствие единой пешеходной структуры и велодорожек – претензии к этой территории можно перечислять долго. И администрация Сургута дала понять, что понимает все эти проблемы и планирует их решить.

Первой ласточкой стало отделение пешеходной зоны от проезжей части в районе Агентства воздушных сообщений. Это решение назревало много лет («Новый Город» писал об этом еще в начале 2010-х), и администрация Вадима Шувалова его реализовала, получив в итоге множество положительных откликов. Но то была лишь ситуативная поправка, которая здесь и сейчас улучшила условия для гуляющих по центру города сургутян. А впереди – масштабные перемены, причем не только градостроительные, но и, если так можно сказать, психологические.

Вишенка на торте

Замглавы Сургута Алексей Жердев во время разговора с журналистами рассказал, как администрация постепенно подходила к решению взяться за центральный проспект: «Город планомерно реализует национальные проекты и меняется к лучшему. В 2017 году мы сделали мастер-план Сургута, увязали его со стратегией развития до 2030 года, и определили, что наш город должен стать самым северным полумиллионником, комфортным и благоприятным для круглогодичного проживания. Тогда мы запустили несколько важных проектов – строительство центральной площади, благоустройство парков «За Саймой» и «Кедрового лога», масштабный ремонт дорог, новые объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.

И реновация проспекта Ленина – это жирная точка, которая должна ознаменовать новый серьезный этап жизни Сургута, стать вехой в его развитии, когда мы сможем сказать жителям – и они, как мне кажется, согласятся – что город изменился, стал современным и удобным для жизни».

По сути, обновленный проспект Ленина должен логически соединить в общее городское пространство несколько локаций, который стали принципиальными проектами для нынешней администрации – «Кедровый лог», парк «За Саймой», центральную площадь, набережную СурГУ и другие (всего, по словам Жердева, их 11).

Новое качество пространства

Если переходить к конкретным планам, то предварительно они выглядят так. В бюджет на 2021 год заложены 47 млн рублей, которые администрация города готова отдать проектировщикам для формирования конкретных решений по реновации проспекта Ленина. Ожидается, что конкурс по этому поводу будет разыгран уже в первом квартале 2021 года, и результат в виде проекта мы увидим к концу этого года.

Под модернизацию попадет примерно 8,6 км пространства – то есть вся протяженность проспекта Ленина от автовокзала Сургутнефтегаза до главного корпуса СурГУ. С точки зрения результата администрация города настроена очень амбициозно. «Мы хотим сделать центральную улицу не хуже, чем Садовое кольцо или Тверская в Москве, и даже лучше, – отметил Алексей Жердев. – В планах – полная реновация. Новое дорожное полотно, новое освещение, парковки, пешеходная и тропиночная сеть, велодорожки. Упор делаем в первую очередь на интересы пешеходов, потом уже на машины. Среда должна стать дружелюбной для сургутян».

В новое качество среды, по словам заместителя главы, должны войти также перемещение всех проводов под землю, перестройка ливневной канализации (чтобы исключить возможность изрядно надоевших сургутянам потопов во время сильных дождей), озеленение улицы не маленькими саженцами, а сразу большими деревьями, чтобы они радовали глаз жителей не через годы, а прямо сейчас. «Очень важны вопросы безопасности, поэтому мы установим там все необходимые системы «Безопасного города». Перемены коснутся рекламных конструкций и фасадов зданий, остановок и так далее. В общем, это должна быть первая показательная улица, сделанная с учетом всего спектра современных решений – и если опыт будет удачным, но его можно будет постепенно распространить на остальной город», – рассказал Жердев.

Все работы предполагается разбить на три этапа и выполнить их в течение двух-трех лет. С учетом одного года на проектирование – у сургутян есть шанс увидеть окончательный результат примерно в 2024 году.

Сургутяне – в центре

Важный аспект предстоящих грандиозных событий – власти города не планируют вариться (вместе с проектной организацией) в собственном соку, поэтому ставят во главу угла мнение и поддержку сургутян. Вообще за эту историю администрация берется именно из-за масштабного общественного запроса на наведение порядка в центре города. Предварительно эту идею одобрила и губернатор Югры Наталья Комарова и несколько федеральных экспертов, которым дали ознакомиться с планами городской администрации. Но это все не будет иметь веса без участия самих сургутян.

«Мы настроены на то, чтобы подробно обсудить проектные решения с жителями города и получить от них полную поддержку. Потому что реновация проспекта Ленина – не для администрации, а для сургутян. Мы хотим изменить облик города и сделать его современным и комфортным, поэтому важно понять, что что наши граждане понимают под комфортом и дружелюбием среды обитания», – рассказал Алексей Жердев.

При этом поддержка сургутян – это не только единогласная положительная оценка будущих изменений (важная в политическом смысле), но и непосредственно двигатель проекта. «У нас есть опыт привлечения и федерального, и окружного финансирования. И мы точно знаем, что если есть хорошо проработанная и качественная проектно-сметная документация, в которой все просчитано и обосновано, и при этом ее оценили и поддержали граждане, то федерация и округ охотно пойдут на софинансирование этой реновации, – подчеркнул заместитель главы. Если у нас будет такое же одобрение сургутян, какое было при обсуждении парков «За Саймой» и «Кедровый лог», то мы получим деньги и на реновацию проспекта Ленина».

А субсидии из округа и федерации Сургуту точно пригодятся – большой проект требует больших вложений. По оценке Алексея Жердева, переложить дорогу и заменить освещение можно было бы примерно за 400 млн рублей, но планы администрации куда шире этих двух пунктов программы. Поэтому когда проект будет готов, скорее всего, речь будет идти о сотнях миллионов рублей (хотя не исключено, что смета выйдет за пределы миллиарда).

Пожалуй, реновацию проспекта Ленина можно назвать самым амбициозным и крупным проектом команды Вадима Шувалова. Следующий год в Сургуте пройдет под знаком обсуждения этой инициативы и всех подробностей ее исполнения. «Мы живем в очень интересное время. Город кардинально меняется к лучшему, работа по этому поводу идет ежедневно, и довольно скоро все смогут лично увидеть ее результаты. Уверен, что через два-три года Сургут преобразиться и у нас всех будет еще больше поводов им гордиться», – резюмировал Алексей Жердев.


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13 декабря в 16:33, просмотров: 407, комментариев: 2
Комментарии:
Мономах
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13 декабря в 22:29
Кто выбрал первоочередной улицей Ленина? Есть улица Центральная (бывшая) , состоит из Республики, Гагарина, МеликКарамова. И чем она хуже? С точки зрения связей районов города будет поважней торговой магистрали!
Сергей Яковлевич
не нравится
Сегодня в 01:02
Смысл в реконструкции улицы, заработать очередную медальку за распил бюджетных денег? Или заложить определенный сакральный смысл в этот проект. Беда в том, что наши чинуши понимают тока распил, сакральные вещи им неведанны.
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