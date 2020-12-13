Отставка Вадима Шувалова — не единственное событие, случившееся в Сургуте на этой неделе

Стоит ли вообще публиковать обзор новостей минувшей недели, когда одна-единственная новость перебила всю прочую информационную повестку? Вопрос не риторический.

Мы все-таки решили: стоит.

Шувалов ушел

Безусловно, тема номер один на этой неделе — внезапный уход главы Сургута Вадима Шувалова в отставку — настолько внезапный, что, по некоторым данным, даже заместители Вадима Николаевича узнали о нем из эпохального видеообращения.

Куда ушел, зачем, почему, кто вместо него и когда — весь комплекс данных, мнений, эмоций мы собрали в единую тему, кликайте и убеждайтесь сами.

Вкратце: врио главы Сургута — Анна Томазова; прием документов от претендентов на место главы — до 12 января 2021 года; сами выборы — 18 января; схема выборов — та же самая, что и в предыдущие годы (лонг-лист кандидатов просматривает спецкомиссия с четырьмя представителями города и четырьмя — округа, после отсева шорт-лист передают в думу города, из него депутаты и выбирают нового градоначальника).

Непонятно это все

Отдельным текстом — трагический сарказм по поводу того, как размениваются главы Сургута на те или иные интересы. Здесь, очевидно, нужно вспомнить о продавливании концессии городских теплосетей — вероятно, уход Шувалова связан с его амбивалентной позицией по поводу этого процесса: вроде в паблике он против не был, но организация обсуждения условий и вообще вся деятельность в этом направлении была организована настолько вяло, что обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов даже предположил, будто «на самом деле администрация Сургута все прекрасно понимает про эту концессию, но не может отказать уважаемым людям, и специально продвигает этот проект максимально плохо. Чтобы в конце пожать плечами и сказать: «Ну, видите, ну совсем не получается»…»

Это была шутка — но…

В общем, не стоит ли наконец устроить размен: город отдает ГТС и наконец получает внятного управленца? Рассуждает издатель «Нового Города» Тарас Самборский.

Новое правительство Югры начало работу

Вопрос «Куда уходит Шувалов?» получил ответ довольно быстро: в правительство Югры. Не прошло и трех месяцев, как новый состав был наконец представлен, и он, можем убедиться, не такой уж и новый.

Вадим Шувалов занял в нем пост зама губернатора по спецпроектам.

Суперпроекты, медицинские долгострои, круглые даты и балки – о чем говорила Наталья Комарова на своей пресс-конференции

Речь о новом правительстве округа зашла, к слову, на пресс-конференции Натальи Комаровой — кто ж знал, что после трехчасовой беседы журналистов со всего мира (были, кстати, представители СМИ Сирии, Китая, даже Замбии, простите, при этом siapress.ru слова так и не предоставили; а жаль: нам всегда есть что спросить главу региона) в эфир выйдет Вадим Шувалов и перебьет всю информационную повестку если не в округе, то в обеих столицах уж точно?

Обзор тем, которые затронула Наталья Комарова в беседе с медиа, читайте у нас на сайте.

Ковид новых ограничений в Югре пока не требует

Отдельной строкой: новых ограничений, связанных с распространений «короны» в округе, пока не предвидится.

Югра с размахом празднует 90-летний юбилей региона, но в онлайне

Одно из ограничений сказалось на праздновании 90-летия Югры, прошедшего на этой неделе: из-за запрета массовых мероприятий все прошло в онлайне.

Александр Филипенко прервал молчание ради объективной истории Югры

В онлайн вышел даже первый губернатор Югры Александр Филипенко, который предложил югорчанам написать альтернативную историю округа. Альтернативную чему, интересно? «История — девушка субъективная, — объясняет он, — даже те летописцы, на которых мы веками ссылаемся, они люди, и они в стремлении к объективности в силу разных обстоятельств, сиюминутных, кратковременных, что-то упускали, чему-то придавали большее значение».

К слову, на написание всей истории Югры мы не претендуем, но вот историю повседневности последних лет десяти вполне можно проследить по публикациям на сайте siapress.ru. Оставайтесь с нами.