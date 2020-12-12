Хочется, чтобы новый глава Сургута был опытным и показавшим себя в деле человеком, который вдохнет в город жизнь, а в сургутян — оптимизм

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов написал комментарий к выпуску проекта «О чем говорят», посвященному кандидатурам на пост главы Сургута. Мы приводим его мнение полностью.

Пока вакуум. Кадровый. Колода «известных политиков» Сургута на пост главы города из года в год одна и та же. Как ни тасуй эту колоду, лучше не получится. По сути, каждый из кандидатов на этот пост, перечисленных в статье не лишен недостатков. Главное, что у них нет опыта руководства даже департаментом в структуре крупного города. А это главное.

Кстати, Дмитрий Попов был хорош как депутат думы и как руководитель в структуре «Сургутнефтегаза». Но, как хозяйственник, оставшись один на один с городом, не избежал ошибки. Отвечал за провалы своего аппарата.

Алексей Жердев хорош за спиной опытного Вадима Шувалова, пользующегося поддержкой губернатора. Но во главе города – это будет просто неизвестный для югорский элиты человек, причем из депрессивной Костромы. Что может он притащить как глава города в Сургут из опыта его работы в Костроме. Какие новации? Как строить город? Как строить дороги? Как развивать общественный транспорт? Как диверсифицировать экономику Сургута? Нет, нет и нет.

Фактически, чиновник успел только повариться в «собственном сургутском соку». Отсюда и нет сейчас у него никаких инвестиций и интересных проектов. Хотя за пять лет что-то можно было бы и заявить как первому заму. Купил 23 новых автобуса? Это событие для города и для общественного транспорта? Выложить плиткой центральную площадь? Перинатальный центр построили? Нет.

Единственная новация – это концессия ГТС, которую проталкивают с упорством, достойного лучшего применения. Кроме того, он не сургутянин и даже не из Тюменской области, что большой для него минус. И не только для него.

Кстати, Аникин Николай Григорьевич, ставший председателем исполкома в 1979 году, все же имел десятилетний стаж работы в Югре с 1968 года. В 1968-1971 гг. работал в Правдинской конторе бурения, а с 1971 года в Сургуте: в объединениях «ЗапСиббурнефть» и «Сургутнефтегаз». Это был первый председатель исполкома в Сургуте – чистый нефтяник.

Сегодня по факту можно признать, что у руля городского хозяйства побывали и нефтяники, и строители, и даже речники. Как коренные сургутяне, так и прибывшие для работы в «нефтянке», энергетике и в строительстве, как правило, высококвалифицированные кадры.

Будем надеяться, что новый глава города будет также опытным и показавшим себя на деле человеком. Который знает, что делать и как делать. Знает и умеет, как вдохнуть в жизнь граждан оптимизм и уверенность в завтрашнем дне Сургута в непростое для нас время. Человек, которому каждый может сказать: «Я ему верю».