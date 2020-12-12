Трагический сарказм по поводу размена сургутских градоначальников

Взяли и сняли Шувалова с поста главы Сургута. Или не сняли, а подняли до заместителя губернатора? Понять, это понижение или рост, потеря должности и перспективы или движение вперёд, наказание или поощрение, невозможно. Даже заместитель он какой-то необычный - куратор спецпроектов. Как министр без портфеля. Куратор проектов, которые до сих пор вполне себе спокойно курировали настоящие замы, с портфелями. Ещё вчера хотел человек на второй срок выдвигаться, а сегодня резко расхотел. Так спешил расхотеть, что даже ближнему кругу ничего не сказал. Из соцсетей ближний круг узнавал новость об отставке начальника.

А до этого так же взяли и сняли Попова. Формально он как бы сам ушёл (Шувалов, кстати, тоже «сам» ушёл). Но на самом деле сняли. Завели уголовное дело, про которое только ленивый не кричал: липа. А завели ж. И Попов тут же так «сам» ушёл, что все поняли: сняли. За что, почему? Так его нам сильно рекомендовали, прямо-таки навязывали, и ни с того ни с сего - сняли. Да ещё и по уголовке.

А как сняли Попова, так в аккурат, тютелька в тютельку, подоспел Шувалов, о котором все уже и забыли. Был когда-то депутатом, сидел себе в Тюменьэнерго, насиживал пенсию. Знать не знал, что без пяти минут мэр. И вдруг как завертелось, закружилось! Словно город оказался на краю какой-то страшной пропасти. Только Шувалов! И никто иной, даже более подготовленный к тяжелой работе градоначальника, не годится. И для чего все это было? Зачем было отметать тех, кто хотел и кого хотели сургутяне, и ставить Шувалова - чтобы в результате не дать досидеть ему каких-то полгода до окончания срока? Что за игры? В чем великий смысл? Что там такого ужасного с приоритетными проектами, раз без несчастного Шувалова вообще никак?

И Попова так нам поставили. Жил человек в своём Сургутнефтегазе, штамповал кадровые бумажки, возможно, даже о выборах главы города ничего не слышал. Зачем они ему - там же Марков, Кандаков, есть кому побороться за кресло. Но это он так думал. А кто надо, думал по-другому. Попова на царство! Всех раскидать, путь к победе расчистить, Сургуту нужна свежая кровь. Пять лет «свежая кровь» просидела в кресле главы, ей понравилось и она захотела ещё. В чем была принципиальная разница с отстранённым Сидоровым, никто не понял. Но «свежая кровь» получила зелёный свет на второй срок. И тут же Попову устроили собственное кровопускание. Зачем? В чем великий смысл?

В общем, ничего непонятно. Логика, конечно, присутствует, но у очень узкого круга лиц. Но страшно далек он, этот круг, от народа. Народ? Серьезно? Вы о чем?

Скоро Сургуту явят нового начальника. Такого же неожиданного. И, вероятно, с таким же неожиданным карьерным концом. Если все затеяно ради пресловутой концессии (а чувствуется, ой, чувствуется, что что-то неладное с этой концессией началось именно с Попова), то не проще ли честно сказать: вот, ради концессии. Примите, добрые люди, это как неотвратимый факт. Легче не станет, конечно, но хотя бы будет понятнее.

А, может, сургутяне, махнемся? Мы им концессию, а они нам - нормального мэра, которому дадут спокойно работать? И всё успокоится.