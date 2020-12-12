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Всем по мячу на собачьей площадке!

Какие проекты благоустройства предлагают сургутяне

Всем по мячу на собачьей площадке!

В Сургуте продолжается общественное голосование за проекты, которые могут быть реализованы в 2021 году в рамках «Бюджета Сургута online». На выбор представлено всего 16 идей. Для сравнения, в 2019 году их было 44, а в 2018 — 30. Снижение произошло, вероятнее всего, из-за смены правил участия в отборе. Сейчас на реализацию инициатив максимально можно получить три миллиона рублей, при этом их авторы обязательно должны софинансировать работы.

Выбрать предлагается три понравившихся варианта. Отметим, что в этом году нет возможности следить за ходом голосования онлайн, так как промежуточные результаты скрываются.

Всем по мячу


В прошлом году победителями неожиданно стали три проекта, так или иначе связанные с футболом. В этом году также продвигаются подобные идеи — создание футбольной площадки на территории лыжной базы «Кедр» и благоустройство футбольного поля на территории школы №9. Обе инициативы предполагают получение максимально возможной суммы — по три миллиона рублей.

Также в Сургуте хотят провести турнир по футболу среди школьников «Кожаный Мяч» с ориентировочным бюджетом в 1,07 млн рублей.

Больше красок


Еще три инициативы предполагают всевозможную раскраску Сургута:

  • Изображение на трансформаторных станциях и тех объектах различных картин — уже знакомый горожанам проект «Музей под открытым небом»;
  • Реализация проекта «Город ART» — художественная роспись фасадов домов на центральной улице — проспекте Ленина;
  • Размещение на домах, фасадах и стенах граффити на пожарную тематику для профилактики пожаров.

Первые два Сургуту обойдутся по три миллиона рублей каждый, а последний — в 250 тысяч рублей.

Благоустройство скверов

В парке «За Саймой» может появиться лыжная база в рамках проекта «Спорт для всех!» (цена вопроса — три миллиона рублей), и модульный учебный склон для занятий сноубордом за 2,5 миллиона.

Помимо этого на общественное голосование вынесена идея благоустройства минисквера в поселке Снежный и создание скейтпарка на территории парка Энергетиков. Оба требуют по три миллиона вложений.

Дорога к «Ауре»

За 1,5 млн рублей в Сургуте предлагают построить тротуар вдоль Тюменского тракта от Грибоедовской развязки к ТРЦ «Аура».

Деревянная пристань

Возле ИКЦ «Старый Сургут» может появиться деревянная пристань на берегу Саймы. Авторы проекта «Под парусом в Сибирь» пишут, что на ее создание потребуется 2,3 млн рублей. За эти деньги не только построят объект, но и организуют навигацию на копии казачьего струга (лодка с парусом) в летнее время.

Собачья площадка

Не теряют надежды владельцы собак, предлагая обустроить площадку для выгула этих домашних питомцев на территории 32 микрорайона. Ориентировочный бюджет идеи — три миллиона рублей.

Танцы в День Победы

600 тысяч — столько будет стоить организовать танцы в Сургуте в День Победы. Подробнее об идее мы писали тут.

Битва киберспортсменов

Киберспортсмены предлагают провести в городе турнир среди компьютерных клубов Сургута. На все необходимое — подготовку и проведение соревнования, организацию судейства и призовой фонд, требуется порядка миллиона рублей.

Помощь стрелкам

Если проект поддержат, то в спортшколе «Кедр» за 2,2 млн рублей собираются улучшить условия для проведения соревнований по пулевой стрельбе.

фото: scuir.livejournal.com,budget.admsurgut.ru, yaplakal.com


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12 декабря в 15:13, просмотров: 476, комментариев: 0
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