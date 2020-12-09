Ни на виду, ни на слуху нет авторитетного человека, который бы мог сейчас возглавить Сургут после ухода Шувалова

Такая чехарда с главой города за последние десять лет явно не идет на пользу Сургуту. Непрямые выборы мэра, которые утвердили в Уставе, приводят к таким вот кадровым потрясениям.

Итак, после ухода Александра Леонидовича Сидорова в 2010 году решили избрать главой Попова. Избрали. Затем губернатор уговорила стать главой Шувалова. Люди в городе они известные и заслуженные, здесь вопросов нет.

Хотя Сидоров на посту уполномоченного по правам человека ХМАО? Вы о чем? Повесить на Попова город, а Сидорова, который с закрытыми глазами мог сказать о каждой трубе и о каждой свае забитой, с нереализованным планами – как минимум на пять лет не удержать пусть председателем местных депутатов. Как это возможно? Это ошибка.

Сегодня история повторяется. Но после Вадима Николаевича вакуум. Ни на виду, ни на слуху нет авторитетного человека, который бы мог сейчас возглавить город. Поэтому альтернативы сегодня Шувалову нет, и его внезапный уход – это большая потеря для города.

Хотя у думы есть возможность аргументированно не принять отставку Шувалова. Назначить его первого заместителя на пост главы города? Ну, и как вы представляете человека на этом посту, который и пяти лет не проработал в Сургуте? «Никогда такого не было и опять?» Что же, если «варяг» это нормально, то конечно.

Но, повторюсь, есть еще возможность не принять отставку Шувалова. При условии, если причины отставки, не будут убедительными. Ну а новые выборы не за горами. Не надо спешить, надо разобраться и не принимать скоропалительных решений.